Sánchez asegura que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente plantea poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente los responsables de las infracciones en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este martes un paquete de cinco medidas con las que pretende hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Ha sido durante su intervención en el World Governments Summit en Dubái, donde ha afirmado que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”. Allí, ha asegurado que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, una medida ya contemplada en el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que está actualmente en tramitación en el Congreso, y que va en la línea de los pasos que están dando otros países de nuestro entorno, como Portugal o Francia.

Mediante una reforma de la ley, Sánchez también plantea poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio. Asimismo, ha anunciado que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

El presidente ha apelado a la “tolerancia cero” frente a cualquier forma de coerción y ha trasladado que el Gobierno abordará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok (la inteligencia artificial de X), TikTok e Instagram. También ha anunciado que, con el objetivo de atajar la amplificación de los discursos del odio, se creará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una “huella de odio y polarización”, así como exponer la permisividad de las plataformas digitales que alimentan este tipo de contenido cuyo impacto está incidiendo en una mayor división social.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]