Bélgica intercepta en sus aguas un barco de la flota fantasma rusa

Las fuerzas armadas belgas han interceptado en la madrugada del domingo un petrolero del que se sospecha forma parte de la flota fantasma rusa con la que Moscú trata de eludir las sanciones internacionales impuestas por su continuada guerra contra Ucrania. El barco, identificado como el Ethera, también figura desde el año pasado en la lista negra estadounidense en el marco de las sanciones contra Irán. La Fiscalía federal belga ya ha abierto una investigación criminal, después de constatar que el buque navegaba bajo una bandera guineana “probablemente falsa”, extremo que ha confirmado posteriormente el ministro de Defensa, Theo Francken.

“No es una constatación baladí. Son indicios graves de engaño y elusión de las sanciones”, ha subrayado Francken en rueda de prensa desde el puerto belga de Zeebrugge, hasta donde fue remolcado en la mañana del domingo el petrolero interceptado en la operación nocturna “Blue Intruder” (intruso azul) supervisada por varios ministros y responsables militares y en la que participaron casi un centenar de soldados apoyados por efectivos franceses, según han explicado los responsables del operativo.

“Durante las últimas horas, nuestras fuerzas armadas, con apoyo de la Defensa francesa, han abordado un petrolero perteneciente a la flota fantasma rusa”, había adelantado Francken en las redes sociales durante la madrugada. Por su parte, la Fiscalía belga afirma haber identificado al buque interceptado como el Ethera: “Un petrolero que parece estar navegando bajo la bandera de Guinea, pero hay indicios de que es una bandera falsa”, señaló.

600 barcos de la flota fantasma

El barco, que figura desde octubre del año pasado en la lista de casi 600 petroleros de la flota fantasma rusa sancionados por la UE, se dirigía presuntamente de vuelta a Rusia, pero ha sido remolcado hasta el puerto belga de Zeebrugge, adonde ha llegado en la mañana del domingo. El Ethera también figura desde julio de 2025 en la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos en relación con Irán, aunque en este caso estaba identificado como un petrolero que navega bajo bandera panameña.

El jefe de la Defensa belga, el general Frederik Vansina, ha revelado este domingo que Bélgica vigilaba al Ethera desde hace un tiempo porque el petrolero mostraba “numerosos indicios de su participación en operaciones de la flota fantasma” rusa. Entre otros, el petrolero navegaba frecuentemente entre Rusia y Sudamérica y desactivaba de forma regular sus sistemas de identificación. Además, navegaba bajo diferentes banderas, ha relatado Vansina, según la prensa nacional.

Las máximas autoridades belgas y francesas se han felicitado también este domingo de un operativo —el primero de este tipo en aguas belgas del mar del Norte— que supone un “duro golpe” a la flota fantasma rusa y demuestra que “los europeos están dispuestos a cortar las fuentes de financiación de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania mediante la aplicación de sanciones”, ha declarado en las redes sociales el presidente francés, Emmanuel Macron, según el cual helicópteros de la Marina gala participaron en el abordaje del petrolero. “Bélgica defenderá el derecho marítimo internacional y la seguridad de sus aguas territoriales”, ha subrayado por su parte el primer ministro belga, Bart De Wever. “Mientras Rusia continúe su guerra de agresión contra Ucrania, seguiremos actuando. Las sanciones solo tienen sentido si se aplican. Hoy las hemos aplicado”, ha puntualizado su viceprimer ministro y responsable de Exteriores, Maxime Prévot.

Una investigación periodística internacional reveló a comienzos de año que más de 500 petroleros de la flota fantasma rusa navegan bajo bandera falsa de más de 30 países, o sin bandera alguna. Entre el 1 de noviembre y el 1 de febrero, 61 de estos barcos atravesaron aguas europeas, 20 navegaron por el mar del Norte y al menos 13 traspasaron la zona económica exclusiva de Bélgica, de acuerdo con esta investigación realizada por medios belgas, holandeses, británicos y alemanes. Tras conocer estos datos, la ministra belga de Justicia, Annelies Verlinden, anunció a mediados de febrero que se preparaba una enmienda constitucional para permitir que se intercepten barcos de la flota fantasma rusa en aguas belgas, dado que la ley nacional carecía hasta entonces de la base legal para detener o abordar este tipo de buques, según la agencia de noticias Belga. Francia liberó a mediados de febrero otro presunto buque de la flota fantasma rusa interceptado a comienzos de año cuando navegaba entre España y Marruecos, procedente de Rusia. Según anunció en X el ministro galo de Exteriores, Jean-Noël Barrot, el Grinch, que viajaba bajo bandera de Comoras, abandonó las aguas francesas “tras pagar varios millones de euros y sufrir una costosa inmovilización de tres semanas”.