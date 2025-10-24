Del castigo a las petroleras a aislar al sistema financiero: así funcionan las sanciones occidentales a Rusia

Las medidas que estrangulan a la economía que financia la invasión de Ucrania van desde la congelación de reservas del banco central hasta las penalizaciones de Trump a las dos mayores petroleras

El presidente ruso, Vladímir Putin, sorprendió al mundo el 24 de febrero de 2022 con la invasión de Ucrania. Tres años y ocho meses después, las sanciones impuestas por Occidente acorralan a la economía rusa, a pesar de la gran ayuda que ofrecen China y la India a Moscú con la compra de petróleo y gas. Esta semana, tanto Estados Unidos como la UE han dado nuevos pasos en esta dirección. Así funcionan algunas de las principales medidas impuestas a Moscú.

¿Cuáles han sido las últimas medidas de la UE?

Bruselas aprobó el pasado jueves su decimonovena tanda de sanciones. Con ella busca una prohibición gradual de las importaciones de gas natural licuado (GNL), y amplía la presión sobre la flota fantasma de barcos rusos con la que el Kremlin burla las sanciones. Además, restringe los movimientos de diplomáticos rusos en territorio europeo.

¿Cuál ha sido la principal sanción impuesta por la Administración de Donald Trump?

El mandatario republicano rompió el aislamiento internacional de Putin al invitarlo y tenderle una alfombra roja para mantener con él conversaciones de paz en Alaska. Pero aquello no dio resultado. Este miércoles 22 de octubre, Trump impuso sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. El paso de Trump ha provocado que China deje de comprar petróleo ruso, según Reuters, algo de vital importancia.

Además, Estados Unidos sancionó el pasado 9 de octubre a la compañía NIS, la mayor petrolera de Serbia, controlada en un 56,1% por Gazprom y Gazprom Neft.

¿Cuál es la sanción sobre la que no logra ponerse de acuerdo la UE?

El desvío de los activos rusos congelados hacia Ucrania. Buena parte de esos fondos congelados se encuentra en Bélgica, y podrían destinarse a Ucrania en forma de un préstamo de 140.000 millones de euros. Y podrían salir hacia Kiev en forma de un préstamo por valor de 140.000 millones de euros. La mayoría de los países europeos están de acuerdo en que ese dinero sea transferido hacia Ucrania. Pero hay un país que esta semana se ha opuesto a la medida, además de Hungría —casi siempre contraria a las sanciones contra Rusia—. Ha sido Bélgica. De momento, la UE sigue buscando el consenso.

¿Qué castigo se consideró la ‘sanción atómica’ de Occidente?

La restricción del acceso de Rusia a sus reservas de divisas en el extranjero, fundamentales para garantizar la estabilidad del rublo. Se adoptó el 28 de febrero de 2022, seis días después de la invasión. Está considerada en el ámbito financiero como la sanción atómica por su efectividad para impedir al banco central de Rusia acceder a gran parte de sus divisas. Eso le hace imposible utilizar esos fondos para financiar la guerra.

¿Cómo se consiguió apartar a Rusia del sistema financiero mundial?

EE UU, la UE y sus aliados aprobaron en abril la desconexión de la mayoría de los principales bancos rusos del sistema de mensajería segura Swift, como VTB Bank, y posteriormente Sberbank. Además, en abril de ese año la UE aprobó —a propuesta del Gobierno español— la prohibición del acceso a puertos de la UE a buques rusos y se dispuso el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas en el espacio de la Unión Europea,

En apenas unas semanas, Rusia perdió buena parte de sus canales de pago y transporte internacionales.

¿Qué castigos personales han debilitado el poder del Kremlin?

Miles de oligarcas, altos cargos y funcionarios —incluidos Putin y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov— fueron sancionados con la congelación de activos y vetos de viaje. El objetivo de esta medida era minar el círculo de poder que sostiene al presidente ruso y presionar a la élite económica que financia la guerra.

¿Solo se castigó a las élites rusas?

No. Los principales organismos internacionales excluyeron, desde las primeras semanas de la invasión, a los deportistas que competían bajo bandera rusa. Así, los equipos de fútbol, baloncesto o balonmano dejaron de participar en los principales torneos internacionales.

¿Cuál fue la medida energética más radical y cómo la sorteó el Kremlin?

La UE acordó en diciembre de 2022 poner un tope de 60 dólares al barril de petróleo ruso vendido por mar. Esta acción pretendía atacar al corazón de los ingresos rusos. No obstante, este límite sobre el precio máximo al que Rusia puede vender no era tanto una medida para los países de la Unión —que ya habían acordado no comprar más crudo ruso desde el próximo lunes—, sino una forma de reducir las ganancias de Moscú en sus ventas de crudo a países como China o la India.

Pero el Kremlin ya avisó de que sortearía esta sanción empleando petroleros sin seguro occidental, la llamada “flota fantasma”, y así ha sido. A pesar de eso, la UE ha ido afinando las sanciones hasta completar una lista negra con más de 400 barcos sancionados por ayudar a Rusia a burlar las sanciones.

¿Cuál ha sido la principal dificultad para la efectividad de las sanciones?

La gran ayuda económica a Moscú de China y la India, principalmente a través de la compra de petróleo y gas, lo que ha mitigado parte del impacto de las sanciones occidentales. Por eso, los países occidentales fueron extendiendo sus represalias a empresas de terceros países.

La Unión Europea dio un salto cualitativo en junio de 2023, en su 11ª ronda de sanciones, al impulsar por primera vez penalizaciones a quien ayude al régimen de Putin a eludir las sanciones que le han impuesto los Veintisiete y los países del G-7. Estados Unidos, por su parte, sancionó a decenas de compañías de China, Alemania, Finlandia, India y Emiratos Árabes Unidos que suministraban microcircuitos de origen norteamericano para uso militar a Rusia. Incluso se vetó la importación de los diamantes rusos, símbolo del lujo con el que Moscú financia parte de su economía.