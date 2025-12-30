Muere Francisco Barrio, exgobernador de Chihuahua y una de las primeras figuras de oposición al PRI

Francisco Barrio, el gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, ha fallecido este martes en un hospital de Houston, Texas, donde recibía atención tras una operación cardiaca reciente. El fallecimiento del político, exalcalde de la fronteriza Ciudad Juárez, fue confirmado por el Partido Acción Nacional (PAN), la organización en la que militó el grueso de su trayectoria política. Barrio tenía 75 años.

Barrio fue uno de los políticos del norte del país que lucharon por democratizar los Estados, férreamente gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hizo primero desde la alcaldía, donde dirigió impugnaciones a los resultados electorales que el entonces partido hegemónico obtenía en las elecciones locales. Este activismo pavimentó su ascenso en las filas de la oposición, hasta que en 1992 se convirtió en el primer gobernador no priista de Chihuahua.

