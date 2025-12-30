Ir al contenido
_
_
_
_
México
FRANCISCO BARRIO

Muere Francisco Barrio, exgobernador de Chihuahua y una de las primeras figuras de oposición al PRI

El político falleció este martes a los 75 años, según confirmó el Partido Acción Nacional

El País
El País
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Francisco Barrio, el gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, ha fallecido este martes en un hospital de Houston, Texas, donde recibía atención tras una operación cardiaca reciente. El fallecimiento del político, exalcalde de la fronteriza Ciudad Juárez, fue confirmado por el Partido Acción Nacional (PAN), la organización en la que militó el grueso de su trayectoria política. Barrio tenía 75 años.

Barrio fue uno de los políticos del norte del país que lucharon por democratizar los Estados, férreamente gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hizo primero desde la alcaldía, donde dirigió impugnaciones a los resultados electorales que el entonces partido hegemónico obtenía en las elecciones locales. Este activismo pavimentó su ascenso en las filas de la oposición, hasta que en 1992 se convirtió en el primer gobernador no priista de Chihuahua.

Información de última hora... Habrá actualización en breve

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Godoy lanza su primer golpe como fiscal con la captura de César Duarte

Zedryk Raziel | México

El PAN anuncia que impugnará las elecciones de Chihuahua

José Comas | Chihuahua

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. 80.000 barriles de petróleo de Pemex a Cuba: la isla se mete en la pugna entre Estados Unidos y México
  2. El descarrilamiento del Tren Interoceánico es el sexto incidente en dos años de los nuevos trenes de los gobiernos de Morena
  3. El relato de una sobreviviente del accidente del Tren Interoceánico: “Venía tirando las maletas. Teníamos miedo por la velocidad en la curva”
  4. Al menos 13 muertos al descarrilar el Tren Interoceánico en Oaxaca
  5. Juan Antonio Reboulen: “Estamos en la tormenta perfecta, sin acceso al mercado americano y con más importaciones asiáticas en México”
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_