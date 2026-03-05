La visita de los reyes Felipe VI y Letizia al estand de Arco de EL PAÍS 2026, en imágenes

8 fotosARCOLa visita de los reyes Felipe VI y Letizia al estand de Arco de EL PAÍS 2026, en imágenesMiquel Barceló muestra las páginas que lleva 30 años interviniendo y con las que celebra el 50º aniversario del diarioSamuel SánchezÁlvaro García05 mar 2026 - 13:53CETDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceMiquel Barceló es el artista protagonista del estand de EL PAÍS en Arco. La exposición, titulada El pintar diario, forma parte de los actos conmemorativos por el 50º aniversario del periódico.Álvaro GarcíaEl presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, junto al artista Miquel Barceló en el estand de El País en Arco.SAMUEL SÁNCHEZMiquel Barceló mira alguna de sus obras del estand de EL PAÍS en Arco.SAMUEL SÁNCHEZEl director de El País, Jan Martínez Ahrens y Miquel Barceló, en el estand de El País en Arco. SAMUEL SÁNCHEZDesde la izquierda, Javier Moreno (director de la Escuela de Periodismo UAM–EL PAÍS), Pilar Gil (CEO de PRISA Media y vicepresidenta de PRISA), Joseph Oughourlian (presidente del Grupo PRISA), el artista Miquel Barceló y Jan Martínez Ahrens (director de EL PAÍS), en el estand de EL PAÍS en Arco.SAMUEL SÁNCHEZEl artista Miquel Barceló mira una de sus obras expuestas en el estand de El País en Arco.Álvaro GarcíaLos reyes Felipe VI y Letizia saludan al presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, junto a otras personalidades, este jueves en el stand de EL PAÍS en Arco.SAMUEL SÁNCHEZBarceló explica a los Reyes sus obras, ante la mirada de Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, Joseph Oughourlian, el presidente del Grupo Prisa, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Álvaro García