Cultura
Los Reyes visitan la feria de Arco 2026
8 fotos
ARCO

La visita de los reyes Felipe VI y Letizia al estand de Arco de EL PAÍS 2026, en imágenes

Miquel Barceló muestra las páginas que lleva 30 años interviniendo y con las que celebra el 50º aniversario del diario

Samuel SánchezÁlvaro García
