Los Reyes contemplan en el estand de Arco de EL PAÍS la renovada vigencia de los viejos periódicos convertidos en arte por Barceló

El artista muestra las páginas que lleva 30 años interviniendo y con las que celebra el 50º aniversario del diario

Las páginas de periódicos intervenidas por Miquel Barceló para convertirlas en piezas de arte están fechadas hace décadas, algunas suman más de 30 años. Pero hay una en concreto que el artista mallorquín considera que ha dejado de ser “un objeto de arqueología” para, de alguna manera, actualizarse y volver a contar el mundo en que vivimos. “Esa denuncia de la esclavitud que pinté en 1998 es muy actual”, le ha contado a los Reyes en su recorrido por el estand de EL PAÍS en Arco, que no solo celebra al creador, también el 50º aniversario del periódico. El titular sobre el que dibujó esas figuras es casi un calco de lo que luego sucedería en 2003 y que vuelve a ocurrir estos días: Estados Unidos ataca Oriente Próximo.

Más información Arco, un oasis artístico en mitad de la convulsión mundial en el que resuena una orgía

El pintar diario es el título del espacio en el que se muestra casi medio centenar de pinturas, dibujos y collages que Barceló creyó haber perdido hasta que su ayudante en su estudio de París le desveló que llevaba años conservando. “Gracias a él los he podido exponer, porque yo siempre he usado los periódicos para envolver material, pintar sobre ellos, corregir excesos, limpiar pinceles, tomar notas,…”, le ha contado también a Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, a Joseph Oughourlian, el presidente del Grupo Prisa, Pilar Gil, vicepresidenta del Consejo de Administración del Grupo Prisa y Vanessa Hernández, directora general de Prensa y Operaciones, quienes han acompañado a Felipe VI y Letizia durante el paseo.

Barceló explica a los Reyes sus obras, ante la mirada de Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, Joseph Oughourlian, el presidente del Grupo Prisa, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Álvaro García

Hay otro cuadro que Barceló ha descrito con especial ilusión. “Eso es un bodegón con feto”, ha explicado el artista a la comitiva, “es mi hijo cuando nació, he visto la fecha y coincide, lo que no recuerdo es por qué pinté un tomate y unas lechugas al lado”, se ha reído al tratar de hacer memoria. Su hijo Joaquim andaba por allí cerca y ha escuchado en varias ocasiones la historia de su particular retrato.

Miquel Barceló es el artista protagonista del estand de EL PAÍS en Arco. La exposición, titulada El pintar diario, forma parte de los actos conmemorativos por el 50º aniversario del periódico. Álvaro García El presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, junto al artista Miquel Barceló en el estand de El País en Arco. SAMUEL SÁNCHEZ Miquel Barceló mira alguna de sus obras del estand de EL PAÍS en Arco. SAMUEL SÁNCHEZ El director de El País, Jan Martínez Ahrens y Miquel Barceló, en el estand de El País en Arco. SAMUEL SÁNCHEZ Desde la izquierda, Javier Moreno (director de la Escuela de Periodismo UAM–EL PAÍS), Pilar Gil (CEO de PRISA Media y vicepresidenta de PRISA), Joseph Oughourlian (presidente del Grupo PRISA), el artista Miquel Barceló y Jan Martínez Ahrens (director de EL PAÍS), en el estand de EL PAÍS en Arco. SAMUEL SÁNCHEZ El artista Miquel Barceló mira una de sus obras expuestas en el estand de El País en Arco. Álvaro García Los reyes Felipe VI y Letizia saludan al presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, junto a otras personalidades, este jueves en el stand de EL PAÍS en Arco. SAMUEL SÁNCHEZ Barceló explica a los Reyes sus obras, ante la mirada de Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, Joseph Oughourlian, el presidente del Grupo Prisa, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Álvaro García

Los Reyes, ha contado el creador, se han mostrado especialmente interesados en todos los periódicos que se llevó a Malí durante la época que vivió allí. “Podía leer el mismo diario durante semanas”, ha rememorado, “han sido una compañía toda mi vida”. En su casa del país africano acumuló, sobre todo, ejemplares de EL PAÍS, recuerda. En el estand se exponen también intervenciones sobre franceses como Le Monde y Libération, italianos (La Repubblica, Giornale di Sicilia), y algún que otro africano como Jeune Afrique. “Siempre me gustó y me sigue gustando levantarme por la mañana y comprarlos, su olor, su textura, y dibujar sobre ellos es parte del mismo gesto, y también tomar notas sobre ellos”, comentaba Barceló en una entrevista en EL PAÍS SEMANAL.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, visitan el estand de EL PAÍS en ARCO, con Miquel Barceló, en compañía de Pilar Gil, vicepresidenta del Consejo de Administración del Grupo Prisa, Oughourlian, Maribel López, directora de la feria, entre otras personalidades. SAMUEL SÁNCHEZ

Barceló no solo usaba las hojas como lienzo, también las convertía en objetos. “Mira”, señala, “en ese junté muchos periódicos, los até, pinté de verde y los convertí en un manojo de lechugas atadas”, explica. Como este hay varios ejemplos, criaturas surgidas de la manipulación del papel por efecto de distintos materiales. Estas figuras forman parte de su idiosincrasia, algunas son tan escalofriantes como los osos armados con rifles, como la ilustración entre cruel y estremecedora que el autor hizo el 8 de mayo de 2000 sobre la portada de EL PAÍS que narraba el asesinato a manos de ETA del periodista José Luis López de Lacalle. Esta mañana de jueves, Barceló tenía dudas de si en aquel momento fue el titular el que le inspiró o simplemente se trató de una intervención puramente artística.

Los reyes charlan con Martínez Ahrens y Oughourlian durante su visita al estand. SAMUEL SÁNCHEZ

“Ha sido muy rápido, la verdad”, se despide el creador, que recuerda que estas pizas son “pinturas lo mismo que las demás, lo mismo que mis cuadros y mis obras de arcilla pintada, todo es lo mismo”.