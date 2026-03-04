Un testigo del Ejército desmonta ante la jueza la versión de la exconsejera de Mazón investigada en la dana

El comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Manuel Párraga, a su llegada a los juzgados de Catarroja (Valencia), donde la jueza que investiga la gestión de la dana el toma declaración como testigo.

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, principal investigada en la causa de la dana de 2024, no tuvo un papel secundario en el Cecopi que coordinó la catástrofe, tal y como sostuvo la exdirigente en el juzgado. El comandante del Ejército de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Manuel Párraga ha desmontado este miércoles esta tesis exculpatoria al defender ante la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra, que Pradas “mandaba en el Cecopi [órgano que coordinó la respuesta a la riada que dejó 23o muertos]”. “No tuve la sensación de que mandara Mazón. Cuando llegó [el entonces president] no daba la impresión de tomar ninguna decisión. Mandaba la consellera”, ha remarcado el militar, según señalan a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia como testigo, una condición que obliga a decir la verdad.

Pradas aseguró el pasado abril ante la instructora, cuando fue citada como investigada, una condición que permite mentir, que no dirigió nada, descargó su responsabilidad en los técnicos, echó la culpa de la catástrofe al Gobierno de Pedro Sánchez y trató de alimentar la tesis del desconocimiento para protegerse del precipicio penal. La exconsejera, la máxima responsable de Emergencias de la Generalitat, figura desde hace un año como imputada junto a quien era entonces su número dos, Emilio Argüeso.

El comandante de la UME ha abundado en el juzgado en la responsabilidad de Pradas en los momentos críticos del Cecopi. Uno de ellos: el envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles para informar a la población de la magnitud de la desgracia. “El texto del mensaje lo leyó el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. La consellera preguntó si estábamos de acuerdo en enviarlo. Todos asentimos”, ha recordado. Y ha sugerido que en el Cecopi se desarrollaron debates paralelos sobre cómo encarar la desgracia. “No se habló de evacuación o confinamiento”, ha admitido. Una aseveración que contrasta con los mensajes de WhatsApp que Pradas intercambió la tarde de la desgracia con José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete y mano derecha del expresident Carlos Mazón. Cuenca ordenó a Pradas: “Salo, de confinar, nada”, según un mensaje. “La consellera entraba y salía de la reunión del Cecopi”, ha precisado el militar.

El testigo ha relatado que el que fuera durante la dana jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, advirtió en el Cecopi de que “había que tener cuidado” con el envío del Es Alert. “Basset dijo que no había que generar pánico ni efecto estampida por la presa de Forata”, ha indicado, en alusión a esta infraestructura de Yátova (Valencia) que, de haberse desbordado, habría causado 4.000 muertos, según informes de la Generalitat. “El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del PP, pronunció entonces su famosa frase de que había que enviar el mensaje”, ha apuntado Párraga.

Durante el Cecopi, ha recordado el militar, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica- “interrumpió” la reunión de crisis para alertar sobre el “inusual caudal” de la presa de Forata.