La jueza de la dana cuestiona el testimonio de un diputado del PP: “No es creíble que no recuerde nada del Cecopi”

El responsable de bomberos de la Diputación de Valencia resta importancia ante la magistrada a la ausencia de Mazón en la gestión de la crisis

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha cuestionado este lunes el testimonio del diputado responsable del área de bomberos de la Diputación de Valencia, el popular Avelino Mascarell. “No es creíble que no recuerde nada de lo que se habló en el Cecopi”, ha indicado la magistrada a Mascarell, según señalan a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

El diputado, que declara como testigo —una condición que le obliga a decir la verdad—, ha expuesto un relato cargado de omisiones. Entre ellas, ha afirmado que en el Cecopi —el órgano autonómico que coordinó la emergencia— no se habló de los bomberos desplegados en el barranco del Poyo, un polémico operativo integrado por efectivos que se retiraron una hora y media antes del desbordamiento de esta rambla a la altura de Chiva (17.951 habitantes) y Cheste (8.951).

En su comparecencia, ha dicho también que desconocía que había muertos al comenzar el dispositivo de emergencias. Y ha restado valor al hecho de que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón llegara a las instalaciones del Cecopi en L’Eliana (Valencia) a las 20.28, tras el envío de la alerta masiva a móviles. “Los que estábamos allí no estábamos pendientes del señor Mazón. No tenía que estar allí. Ya estaba la consellera”, ha señalado Mascarell en alusión a la presencia en el órgano de crisis de la exresponsable de Justicia e Interior Salomé Pradas, que es la principal investigada en la causa.

Otra laguna. Mascarell ha indicado también que no recordaba que en el Cecopi se hablara de otros puntos críticos de la emergencia tras el riesgo en Utiel. Y ha deslizado que se recabó información conforme avanzaba la reunión sobre el posible peligro de la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 4.000 víctimas, según la investigación. El testigo ha apelado de nuevo a su falta de memoria cuando ha sido interpelado sobre si se adoptó alguna medida ante una eventual crisis en Forata. “No me acuerdo”, ha sostenido.

El diputado, que es también alcalde de Xeraco (Valencia, 6.149 habitantes), ha recordado cómo fue el dispositivo para encarar la posible rotura de esta presa. “Nos repartimos el trabajo para llamar a los alcaldes, pero no había cobertura”, ha señalado. Ante esta aseveración, la jueza ha vuelto a reaccionar: “Parece que allí [en el Cecopi] no había dirección”, ha reprochado la instructora, según las mismas fuentes.

El responsable de bomberos del organismo provincial también ha mostrado dudas al hablar del Es Alert, la alerta masiva a móviles que centra las pesquisas de la jueza. La magistrada sostiene que, si esta notificación se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. “No recuerdo quién propuso que el mensaje recomendara subir a las primeras plantas”, ha indicado. Y, en su batería de omisiones, el popular también ha manifestado “no saber” por qué se excluyó del mensaje a los teléfonos la mención a subir a las primeras plantas. Más de la mitad de los fallecidos perdieron la vida en bajos y garajes, según la investigación.

Cuando Mascarell llegó al Cecopi, poco antes de las 17.00, según su relato, sólo se encontraban en este organismo el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, y el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. Este mando admitió que los bomberos se retiraron anticipadamente de vigilar el barranco del Poyo porque tenían hambre. “Pradas llegó muy justa, a las 17.00”, ha precisado en alusión a la exconsejera al mando de la emergencia este lunes el testigo.

Mascarell ha explicado a su vez que esta exdirigente “dijo” en el Cecopi que había que evacuar a la población. “Los técnicos desaconsejaron esta medida”, ha admitido. En su declaración como investigada hace un año, la exconsejera se presentó como una más en la gestión de la crisis y descargó su responsabilidad en los técnicos. Una pose que ha sido desmontada por los más de 500 testigos que han declarado ante la jueza.

La instructora citó a Mascarell tras el cambio de versión que ofreció en sede judicial en julio el presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicente Mompó. En una entrevista en La Sexta dos meses después de la tragedia, Mompó sostuvo que se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la desgracia, a partir de las 17.00, mientras que en su comparecencia como testigo le dijo a la jueza que se percató de este hecho por la noche; en concreto, tras el envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió para reportar a la población de la magnitud de la dana. Mompó defendió que fue Mascarell quien le informó sobre los problemas en el barranco del Poyo.