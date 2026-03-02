La Fiscalía se querella contra el expresidente de la Diputación de Lugo por acoso sexual

La Fiscalía Provincial de Lugo ha presentado una querella contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por presunto acoso sexual y abuso en el ejercicio de la función pública. El órgano ha actuado tras recibir una denuncia por hechos presuntamente delictivos que habría cometido contra una mujer en septiembre de 2025. El ministerio público ha llevado el caso ante los tribunales al considerar que dichos hechos están “suficientemente determinados” y “poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal”.

El movimiento de la Fiscalía tiene lugar casi tres meses después de que Tomé presentara su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo. El dirigente dio el paso después de que se presentara una denuncia en su contra por un supuesto caso de acoso sexual a través del canal interno de la formación política. Aseguró que renunciaba al cargo en el organismo provincial y al liderazgo del PSdeG de Lugo “para no perjudicar” al partido y facilitar su defensa. Ya entonces, también solicitó la baja de militancia en el PSOE, pero se mantuvo como alcalde de Monforte de Lemos —no adscrito—, aunque con el apoyo del grupo municipal del PSdeG-PSOE, y conservó su acta como diputado provincial —también como no adscrito—.

Más información La caída de Tomé por denuncias de acoso sexual golpea al debilitado socialismo gallego

En un comunicado difundido este lunes por la Fiscalía Superior de Galicia, el ministerio público sostiene que los hechos denunciados, “con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal”, podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual o de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública.

La Fiscalía Provincial de Lugo, a cargo del fiscal jefe Roberto Brezmes Caramanzana, considera que los hechos que se atribuyen a Tomé recogen suficientes “indicios fundados” para acudir directamente a los tribunales, “sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía”. Así, señala que “una vez judicializado el asunto podrán ”ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción”.

Tomé, tras una rueda de prensa el pasado diciembre. ÓSCAR CORRAL

Tomé fue señalado el pasado diciembre en el programa Código 10 de Cuatro por seis mujeres —aunque la dirección federal del PSOE refiere una única denuncia en el canal antiacoso del partido—. Los testimonios anónimos señalaban tocamientos no consentidos, el envío de mensajes y fotos obscenas a las denunciantes y el ofrecimiento de puestos de trabajo a cambio de sexo. El expresidente de la Diputación ha defendido en todo momento que se trata de un “montaje”. Y ha avisado de acudirá a los tribunales para “restituir” su “honor”.

Tras la dimisión de Tomé, el PSOE inició el procedimiento para suspenderlo de forma cautelar de militancia. También le exigió que, además de dejar la Presidencia de la Diputación, entregase su acta como diputado provincial y abandonase la alcaldía de Monforte de Lemos.