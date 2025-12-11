La caída de Tomé por denuncias de acoso sexual golpea al debilitado socialismo gallego

Lugo, el reino que el socialista José Tomé ha perdido en apenas 18 horas, no es un territorio cualquiera para el PSOE gallego. No se trata solo de la cuna vital y política de su líder, José Ramón Gómez Besteiro, sino que es además la provincia gallega en la que llevan gobernando la Diputación y la capital durante más tiempo (18 y 26 años respectivamente). El caído es un estrecho colaborador de Besteiro, quien a su vez ha sido siempre fiel a Pedro Sánchez. Por eso el golpe de este miércoles es especialmente doloroso para un partido que en Galicia no levanta cabeza desde que el popular Alberto Núñez Feijóo les arrebató la Xunta en 2009.

El PSdeG encadena fracasos electorales en las autonómicas desde entonces, pero aún conserva poder municipal. Hasta 2023, presidía tres de las cuatro diputaciones y ha llegado a empuñar el bastón de mando en cinco de las siete ciudades. En aquellos comicios perdió el gobierno provincial de Pontevedra en favor del PP, el mayor trofeo del que pudo presumir Alfonso Rueda en su estreno electoral al frente de los populares gallegos. Ahora, de cara a las elecciones locales de 2027, el sucesor de Feijóo apunta a las diputaciones de A Coruña y Lugo. Y ya ha desplegado una estrategia para hacerse con ellas.

En Lugo, los populares le han arrebatado al PSOE la alcaldía de Viveiro después de 22 años de gobiernos del puño y la rosa. No ha sido el único movimiento de Rueda en este territorio. En Sarria, un partido judicial clave para intentar arrebatarle la Diputación a PSOE y BNG, el PP ha firmado un acuerdo con la formación independiente Camiña Sarria que gobierna el municipio desde 2019. Según el pacto, este partido no concurrirá a los comicios. Su retirada despeja el camino a los de Rueda en una plaza crucial que podría decidir el destino del gobierno provincial. Sobre todo teniendo en cuenta que la izquierda conservó la Diputación de Lugo en 2023 por un puñado de votos.

La caída de Tomé como presidente de la Diputación y lo que pueda ocurrir con Monforte, el municipio del que él es alcalde con mayoría absoluta, complican el panorama de las municipales para el PSdeG. En la corporación provincial, su paso al grupo de no adscritos deja a socialistas y nacionalistas empatados a escaños con los populares y convierte los votos del acusado de acoso sexual en decisivos para lo que queda de mandato.

Esta crisis ha extendido la inquietud entre los socialistas gallegos porque se abra otra de esas guerras cainitas que estallan periódicamente en sus filas. Tomé conservó el liderazgo del PSOE en la provincia en unas primarias celebradas la primavera pasada que ganó sin mucha holgura. La facción contraria encabezada por Iván Castro recibió el 42% de los apoyos de la militancia. Fue un mensaje de alerta no solo para Tomé sino también para Besteiro, su padrino político. El temor ahora en el PSdeG es que se extienda el ruido de sables.