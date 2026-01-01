Las autoridades activan la fase 1 de contingencia ambiental al sureste del Valle de México tras las celebraciones de Nochevieja
El uso de fuegos artificiales y la quema de materiales durante las celebraciones de fin de año, sumado a las bajas temperaturas, disparan la contaminación
La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha activado este jueves la fase 1 de contingencia ambiental al sureste del Valle de México debido a la acumulación de partículas PM2.5, un tipo de partículas finas contaminantes del aire. El uso de fuegos artificiales y la quema de materiales y combustibles durante las celebraciones de fin de año han disparado la dispersión de estas partículas en el territorio, un fenómeno que también se ha visto avivado por las bajas temperaturas registradas en la madrugada de este jueves.
La dependencia ha informado en un comunicado del registro a las ocho de la mañana de 107,3 microgramos por metro cúbico de esta partícula en su estación de Santiago Acahualtepec, ubicada en Iztapalapa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una exposición máxima de 10 microgramos por metro cúbico “basado en las evidencias de los efectos sobre la salud de la exposición a la contaminación del aire ambiente”. Los territorios afectados por la contingencia son las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.
SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO.— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 1, 2026
Hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal.
Mas información en https://t.co/FUg4TVPkxI pic.twitter.com/MYYvGGY6Lg
El organismo internacional también recoge que la exposición a estas partículas PM2.5 genera enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de cáncer pulmonar. Sus informes explican que esa contaminación impacta sobre todo a personas que viven en países de ingresos bajos y medianos y que soportan desproporcionadamente la carga de la contaminación del aire de exteriores.
La activación ha ocurrido poco tiempo después de que el Sistema de Monitoreo Atmosférico informado de que el índice de aire y salud en la Alcaldía Iztapalapa era “extremadamente malo”, un registro que también exponía que los índices eran “muy malos” en las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Venustiano Carranza, Nezahualcóyotl, Coacalco y Tultitlán.
La dependencia mexicana ha pedido a la población que utilice el modo recirculación si usan el aire acondicionado y también mantener las puertas y ventanas cerradas. “Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales. Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal”, ha añadido la comisión en un comunicado en el que también pide reducir el uso de vehículos particulares y ha sugerido el uso del transporte público.
