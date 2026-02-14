Álvaro Arbeloa, tras golear a la Real Sociedad: “Ojalá fueran todos los partidos así, qué más quisiera yo”

Después de un mes de pitos, incendios y levantamientos populares, una noche en paz en el Bernabéu. Goles sin Mbappé, juego hasta fluido, Vinicius metiendo dos penaltis y media hora de vuelo para Carvajal seis días después de que se fuera de morros de Mestalla. “Ojalá fueran todos los partidos así, qué mas quisiera yo”, resumió Álvaro Arbeloa, que confirmó la presencia de Kylian en el once del próximo martes en Lisboa en la ida del playoff de la Champions. “Lleva bastante tiempo con pequeñas molestias en la rodilla”, comentó sobre su ausencia este sábado.

Frente a una Real Sociedad blanda y desgastada por el derbi copero, fue una velada de esparcimiento y nombres concretos en el bando blanco. Para empezar, Carvajal. Con 4-1, fue el escenario ideal para que el técnico merengue diera carrete al ovacionado capitán, que desde la velada infausta en Albacete solo había salido un cuarto de hora ante el Mónaco y ya con 5-1. David Jiménez, titular en Valencia, regresó este fin de semana con el Castilla. “Me ha gustado mucho la ovación. Han sido 30 minutos muy buenos”, valoró antes de hacer una aclaración para el futuro inmediato. “Ni Trent ni Carvajal, que salen de sus bajas, están ahora en disposición de jugar 90 minutos cada tres días. Mi objetivo es tener a los dos al 100% y usarlos indistintamente”, puntualizó.

El inglés, que regresó a la titularidad después de dos meses y medio, dio la asistencia del 1-0 y exhibió su buen pie. “Es un chico muy inteligente que entiende muy bien y rápido el juego y qué queremos de él. No es el típico lateral de estar siempre en amplitud. Puede ir por dentro y abrirse. Con su golpeo, nos lanza muy bien los contragolpes”, explicó Arbeloa, exlateral derecho.

Fallo de Huijsen y pitos

Por primera vez en el último mes, el Bernabéu recibió a sus jugadores en silencio. Después del duro reproche a los suyos en los últimos duelos, el anfiteatro recuperó de inicio el habitual ambiente burocrático de las jornadas ligueras donde reina la indiferencia. A Dean Huijsen, no obstante, la paz completa le duró 20 minutos. En cuanto cometió el penalti del 1-1, una acción temeraria en la que fue al suelo y derribó a Yangel Herrera, un sector le dedicó varias tandas de pitos cuando tocaba el balón. Otros respondieron con aplausos para el joven que no anda en sus mejores días. “Se ha repuesto bien. No olvidemos que tiene 20 años y es su primera temporada aquí. Como siempre digo, no es fácil ser defensa en el Madrid”, subrayó el técnico. El episodio de los pitos para el joven no duró mucho, pero recordó que la masa ha rebajado la tensión con los suyos, pero no la ha aparcado del todo.

El ruido alrededor de Huijsen se apagó pronto también porque Vinicius comenzó su tarea de derribo a Aramburu, al que le sacó dos penaltis. Según el estadístico Míster Chip, desde Luis Molowny en 1951, un jugador del Madrid no provocaba y transformaba dos penas máximas en un mismo encuentro de Liga. “En este mes [en el cargo], siempre he visto a un buen Vinicius, no solo este partido. Es un jugador que va más allá de los números. Condiciona a los rivales por la cantidad de jugadores que es capaz de atraer. Es uno de los mejores del mundo y con un corazón muy grande”, insistió en el elogio Arbeloa.

Despachada la Real Sociedad, sobre la que el técnico blanco admitió que quizá le había pesado el esfuerzo del miércoles en Bilbao y que el Madrid había tenido la semana libre para entrenar, ahora llega la reválida de Lisboa tras el estropicio de hace dos semanas en Da Luz. “Otra dura batalla. Espero que no se repita la historia. Vamos prevenidos de la dificultad del rival y del ambiente. No nos conformamos con un simple resultado. Salir a ganar”, concluyó el entrenador blanco.