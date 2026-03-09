La compañía de teatro cuyo monólogo en Collado Villalba fue suspendido por una concejala: “En 18 años nunca nos había pasado nada así o parecido”

Tan solo se habían escuchado unos minutos de monólogo de la actriz Susana Pastor cuando se vio abruptamente interrumpida. La concejala de Mujer de Collado Villalba, Noelia R. Díaz Vaca (PP), se subía al escenario para impedir que Ser Mujer, la pieza feminista de la compañía valenciana Xana Teatre, invitada a actuar en un auditorio municipal, continuara. Pastor, que interpretaba a una mujer de 40 años llamada Pilar, se quedaba a un lado del escenario mientras la edil pedía disculpas al público por “las faltas de respeto” que se estaban escuchando. “Tenemos un recorrido de 18 años como compañía profesional. Tenemos 15 obras en histórico y 12 actualmente en cartel y jamás nos había pasado nada así o parecido”, ha dicho este lunes en sus redes sociales Xavier Navarro, director de la compañía, que presenciaba incrédulo el espectáculo del sábado ―el de Díaz Vaca y no el de su actriz― al otro lado del escenario.

Navarro ha publicado un vídeo en la cuenta de Instagram de Xana Teatre que, asegura, será la única declaración por parte de la compañía y con el único objetivo de explicar en qué contexto ocurrió este acto de censura. Visiblemente emocionado, el director, que asegura que no juzga ni el acto ni a la persona, explica que hubo tres sentimientos que afloraron en ese momento en él y en su actriz: incredulidad, porque nunca antes se habían enfrentado a semejante situación; decepción, porque había mucha ilusión y mucha esperanza con esa función, la primera que realizaban en Madrid; y tristeza. “Esta caló hondo”, dice Navarro.

El monólogo Ser Mujer trata de una mujer que al entrar a los 40 años reflexiona sobre su vida y la sociedad que la rodea, con temas como la maternidad o el sexo. Está dividido en tres partes, según explica el director. La primera es “una comedia blanca, amable, simpática, que ocupa el 70% de la obra”, y que Navarro la define con la frase “cómo ser mujer, llegar a los 40 y no morir en el intento”. En la segunda parte, continúa, el tono cambia porque se habla de acoso sexual y violencia de género, que requiere de “otra tesitura, otra delicadeza”. El cierre del monólogo es “emotivo y empático”, en el que la protagonista intenta expresar que como sociedad estamos en un momento “inclusivo y feminista”, pero que “hay muchas cosas que mejorar”.

Aunque no está claro en qué parte del monólogo Díaz Vaca subió al escenario para ponerle fin, Navarro habla de que ya había pasado un tercio de la puesta en escena. Todo quedó grabado en un vídeo que se difundió rápidamente por las redes sociales. “Eso es la vida real. No tiene usted derecho a interrumpir”, le reclamaba un espectador a la concejala desde su asiento. “Claro que tengo todo el derecho del mundo porque hay gente que se está sintiendo muy, muy, muy...”, respondió esta antes de ser interrumpida por gritos de “Pilar, Pilar” y regresar a su puesto entre el público. La función, que era parte de los actos organizados por el Ayuntamiento con motivo de la Semana de la Mujer, terminó abruptamente.

Navarro intentó dirigirse en ese momento al público para confirmar que la obra quedaba suspendida por causas ajenas a la compañía. “Esta obra lleva ya unos cuatro años, hemos hecho ya muchas funciones y esto no nos había pasado nunca”, aseguró.

“No voy a juzgar ni este acto ni a esta persona, porque a mí no me gusta que me juzguen y no soy nadie para juzgar a otro ser humano. Lo hago por salud mental”, explica el director en el comunicado de este lunes. “Ni pretendemos ni podemos gustarle a todo el mundo. De poco o nada sirve que yo les diga cómo está diseñado el espectáculo. Lo mejor es que vengáis y que tengáis vuestras conclusiones”, ha dicho antes de añadir que próximamente estarán presentando Ser Mujer en salas municipales valencianas de Miramar y Bellreguard, donde los han vuelto a contratar tras una función este domingo.

La concejala, por su parte, se disculpó horas después a través de sus redes sociales. “Quiero dejar claro que creo firmemente en la libertad de expresión, un principio esencial en democracia. Al mismo tiempo, también considero que esa libertad debe convivir con el respeto a la dignidad de las personas, especialmente cuando hablamos de la mujer y de su libertad”, escribía. Sin embargo, el Ayuntamiento de Collado Villalba el domingo anunció la dimisión de Díaz Vaca, aparentemente, por propia decisión. “Desde el Ayuntamiento de Collado Villalba se quiere trasladar el respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas, al tiempo que se lamentan profundamente los perjuicios ocasionados a los actores, al equipo técnico y al director de la compañía teatral Xana Teatre, que participaban en la representación”, explicaban en un comunicado.

El director de Xana Teatre ha agradecido a los medios por la atención que ha recibido, pero se ha reafirmado en que ningún otro miembro de la compañía hará declaraciones o volverá a hablar de este tema por lo próximo. “Hay una cosa buena en todo esto y es la muestra de amor y cariño que mostró el pueblo de [Collado] Villaba en la representación, cuando la representación finalizó, bueno, cuando terminó”.