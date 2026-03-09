El Supremo da carpetazo al proyecto de Almeida de construir pisos sobre las cocheras de Cuatro Caminos

Con esta sentencia se ratifica la decisión del TSJM de frenar la cuestionada promoción urbanística con una megatorre de 100 metros de altura y más de 400 pisos

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Madrid para intentar salvar el proyecto urbanístico de construir cientos de pisos sobre los terrenos de las cocheras de Cuatro Caminos. De esta forma, el Alto Tribunal ratifica la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM), que ya había denegado que esta promoción se llevara a cabo.

La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la empresa Metro capitalina y la promotora Residencial Metropolitan presentaron un recurso de casación en contra de la sentencia del TSJM, emitida el 9 de mayo de 2025, que revocaba un acuerdo de un Consejo de Gobierno regional de 2023 en el que se tomó la decisión de aprobar una modificación del Plan de Ordenación Urbana de Madrid para permitir el desarrollo de esas promociones urbanísticas. Se trataba de una promoción de varios edificios, entre ellos un rascacielos de más de 100 metros de altura, con 400 pisos que se levantarían sobre los terrenos de las antiguas cocheras del metro, situadas en el norte del distrito Chamberí, que fueron vendidos en 2014 a 443 cooperativas reunidas alrededor de la promotora Ibosa.

Más información Almeida, el abogado del Estado que acumula derrotas en los tribunales

La venta de las parcelas que acogieron las instalaciones diseñadas por el arquitecto Antonio Palacios en 1918 ya causó revuelo por sí misma y el proyecto de “horrotorre” ―como calificaron los medios al futuro edificio principal― vino a reforzar la negativa de colectivos como la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCYP) y Ecologistas en Acción. El TSJM declaró la ilegalidad de la obra en 2014, pero siete años después, el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lo retomó. Lo primero, autorizó la demolición de las cocheras en 2021 aprovechándose de que aquella sentencia estaba recurrida. Cuando llegó la respuesta de la justicia, que nuevamente echaba por tierra la construcción de la megatorre, llamada Metropolitan, de las históricas cocheras solo quedaban la entrada al túnel y un muro.

En 2025, el consistorio mantenía el empeño. Fue entonces cuando aprobó la modificación urbanística para comenzar la construcción de los pisos. En mayo de ese año, el mismo tribunal tumbaba nuevamente el proyecto por cuestiones técnicas. Esa fue la sentencia que recurrieron las diferentes entidades en este último recurso de casación, pero la respuesta ha dado carpetazo, otra vez, a un proyecto al que el Ayuntamiento de Madrid tendrá que renunciar.

“Se trataba de un conjunto único, que nos posibilitaba tener el mejor espacio para albergar el aún inexistente Museo de Metro”, recordaba MCYP en un comunicado publicado en su web en 2025 tras conocer el fallo del TSJM de entonces. “Solo tenía que haber existido voluntad política y menos desprecio por la actividad y el activismo intelectual público, común, de la ciudadanía. Sólo se trataba de escuchar y buscar una alternativa”, añadían, en referencia a la posibilidad de que esas instalaciones se hubiesen convertido en ese espacio museístico.

Aunque el proyecto deba desecharse ahora, las construcciones de Palacios son irrecuperables. Las plataformas en defensa de las cocheras aseguraron que lucharían por que cualquier futuro planeamiento sobre esos terrenos contara con “la reconstrucción de al menos la extensión de las nueve naves originales en dientes de sierra, así como la nave de fábrica y las dos naves laterales complementarias del conjunto de las Cocheras de Cuatro Caminos”.

La oposición al alcalde considera que este nuevo varapalo confirma la “chapuza” que ha intentado sacar adelante el consistorio. La portavoz del PSOE municipal, Reyes Maroto, además de criticar la pérdida del patrimonio, ha puesto el foco en los vecinos que esperaban viviendas en Cuatro Caminos. “Los vecinos vuelven a tener incertidumbre sobre cuándo van a poder tener esas viviendas que llevan más de diez años esperando”, ha dicho a la prensa este lunes.