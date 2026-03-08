Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Israel ataca instalaciones petroleras en Teherán
Irán lanza ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin | Al menos cuatro muertos en un ataque israelí contra un hotel en Beirut, según Líbano
Momentos clave
Israel ha atacado este domingo cuatro depósitos de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en Irán, en las provincias de Teherán y Alborz, según ha confirmado la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos. Como consecuencia, las autoridades iraníes han anunciado que van a racionar la gasolina a 20 litros diarios por persona de manera provisional. Estos ataques a infraestructura civil del Estado iraní, esencial para la vida de la población, representan una escalada que podría tener un gran impacto en la economía y en la vida de los ciudadanos. Por su parte, Irán ha afirmado haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, desatando incendios en infraestructuras clave. En el plano diplomático, el órgano clerical de Irán que elegirá al próximo líder supremo, sucesor del asesinado ayatolá Alí Jameneí, está cerca de alcanzar un acuerdo mayoritario, según medios iraníes. Como respuesta, el ejército israelí ha advertido que perseguirá a cualquier sucesor de Jameneí y a cualquier persona que intente elegirlo, en referencia al órgano encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica. En Líbano, al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas por un ataque israelí contra un apartamento en el edificio del hotel Ramada, en el centro de Beirut, según ha informado el Ministerio de Salud de Líbano.
“China se sitúa con firmeza en el lado correcto de la historia”. Ese es el mensaje que ha querido lanzar el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en el arranque este domingo de su única comparecencia anual ante los medios. Apenas una semana después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, y con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, endureciendo su retórica en diversos frentes, el máximo representante de la diplomacia china ha reivindicado el papel de su país como “la fuerza más importante para salvaguardar la paz, la estabilidad y la justicia” en el mundo y ha reiterado la posición de Pekín sobre el conflicto en Oriente Próximo: “Esta guerra no debería haber ocurrido y no beneficia a nadie”.
Teherán raciona la gasolina a 20 litros diarios por persona tras los últimos ataques israelíes
Las autoridades iraníes han anunciado que van a racionar la gasolina a 20 litros diarios por persona tras los ataques de esta madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que han causado una nube tóxica sobre la capital iraní. Así lo ha confirmado el gobernador de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian, que ha asegurado que se trata de una medida provisional, según la agencia Fars. En Irán ya existía antes de la guerra una limitación a repostar entre 30 y 40 litros de combustible por gasolinera, dependiendo de la zona.
Israel atacó anoche cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, según informó el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, Keramat Veis Karami, según recoge IRNA.
Viernes 6 marzo. Día D+6 de la guerra de Irán. Una quincena de países están ya directamente implicados en el conflicto bélico iniciado por Estados Unidos y su aliado Israel en el vecindario oriental de Europa. Los muertos superan el millar, cientos de miles de personas abandonan sus hogares y el precio del petróleo y el gas escala en los mercados internacionales. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acaba de regresar de La Rábida (Huelva), donde se ha celebrado la cumbre hispano-portuguesa y se ha vuelto a comprobar la cacofonía de una UE que asiste como convidada de piedra al nuevo reparto de Oriente Próximo, en el que su único papel parece ser el de recoger los platos rotos. La entrevista se celebra caída la noche, en el palacio de Viana, la sede más noble de la diplomacia española. Solo dura 20 minutos, pero hay que actualizarla el sábado, porque el reloj de la guerra no se detiene.
El presidente de Irán dice que sus declaraciones sobre detener los ataques contra países vecinos fueron “malinterpretadas por el enemigo”
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha dicho que sus declaraciones de ayer sobre detener los ataques contra sus países vecinos fueron “malinterpretadas por el enemigo que busca sembrar división”, según ha informado la televisión estatal. “Estamos obligados a responder a los ataques, pero eso no significa que tengamos una disputa con un país [vecino] ni que queramos molestar a su población”, ha dicho Pezeshkian.
El presidente iraní afirmó ayer a primera hora que Irán dejaría de bombardear a sus vecinos y que solo respondería si los ataques venían de ellos. A lo largo del día, el ejército iraní y el Consejo de Seguridad lo desmintieron, asegurando que los ataques contra bases estadounidenses en los países del Golfo continuarían. El presidente estadounidense, Donald Trump, interpretó las palabras de Pezeshkian como una derrota. (Reuters)
Irán lanza ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin
Irán ha afirmado haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, desatando incendios en infraestructuras clave entre las denuncias de escalada de países del golfo Pérsico.
Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la base estadounidense situada en Arifjan, Kuwait, fue golpeada con misiles de precisión. Paralelamente, Kuwait afirmó estar respondiendo a disparos de misiles y a una oleada de drones.
Los ataques, según las autoridades, han provocado importantes incendios en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y en la sede de la Institución Pública de Seguridad Social. Dos militares kuwaitíes han muerto mientras realizaban tareas de seguridad, según el Ministerio del Interior.
Baréin ha informado, por su parte, de ataques iraníes cerca de una base militar estadounidense, que también desataron un incendio. “La agresión iraní tiene como objetivo una instalación cerca de Mina Salman”, puerto que alberga una base militar estadounidense, ha dicho el Ministerio del Interior de Baréin en la red social X. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han calificado de peligrosa escalada los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin. (Efe)
El ejército israelí dice que perseguirá a cualquier sucesor de Ali Jameneí en Irán
El ejército israelí ha advertido que perseguirá a cualquier sucesor del que fuera líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, que fue asesinado en los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán la semana pasada. En una publicación en X en persa, las tropas israelíes también han advertido que perseguirán a cualquier persona que intente nombrar un sucesor, en referencia al órgano clerical encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica. (Reuters)
Irán afirma estar cerca de alcanzar un consenso sobre quién será el próximo líder supremo que sustituirá al ayatolá Ali Jameneí
Uno de los miembros de la Asamblea de Expertos iraní, el ayatolá Mohammadmehdi Mirbaqeri, ha afirmado que el órgano clerical que elegirá al próximo líder supremo de Irán, sucesor del asesinado ayatolá Alí Jameneí, está cerca de alcanzar un consenso mayoritario. La agencia iraní de noticias Mehr ha citado a Mirbaqeri diciendo que todavía deben resolverse “algunos obstáculos” relacionados con el proceso.
Otros medios iraníes han concretado que el grupo tiene un desacuerdo menor sobre si su decisión final debía tomarse en una reunión presencial o si podía emitirse sin cumplir con esa formalidad.
El ayatolá Mohsen Heidari Alekasir, otro miembro de la Asamblea de Expertos, ha dicho en un video difundido por Nournews que no era posible una reunión presencial de la asamblea para la votación final en las condiciones actuales. Alekasir ha asegurado que ya se había elegido un candidato, basándose en el consejo del fallecido líder supremo de que el principal dirigente de Irán debería “ser odiado por el enemigo” en lugar de elogiado por él.
“Incluso el Gran Satán (Estados Unidos) ha mencionado su nombre”, ha dicho Heidari Alekasir sobre el sucesor elegido, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el hijo de Jameneí, Mojtaba, era una opción “inaceptable” para él. (Reuters)
Israel ataca instalaciones petroleras en Teherán
Israel ha atacado durante la noche cuatro depósitos de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, según ha confirmado el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, Keramat Veis Karami, informa la agencia Efe, que a su vez cita a la agencia oficial iraní IRNA.
Vídeos difundidos en las redes sociales muestran enormes bolas de fuego causadas por la explosión del combustible tras los bombardeos, aunque, según periodistas iraníes afines a las autoridades del régimen islámico, esos depósitos podrían haber sido vaciados previamente en previsión de posibles ataques.
El sábado por la noche, Estados Unidos atacó una planta de desalinización para uso civil en la isla iraní de Qeshm, informó el ministro de Exteriores del país, Abbas Aragchí.
Estos ataques a infraestructura civil del Estado iraní, vital para la vida de la población, representan una escalada que podría tener un gran impacto en la economía y en la vida de los ciudadanos.
Kuwait denuncia un ataque con drones dirigido a tanques de combustible del aeropuerto internacional
Las Fuerzas Armadas de Kuwait han denunciado que en la madrugada de este domingo una oleada de drones entró en el espacio aéreo del país y atacó infraestructura crítica como el Aeropuerto Internacional de Kuwait.
El portavoz oficial del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz Al-Otaibi, ha informado en un comunicado que tanques de combustible del aeropuerto han sido atacados con drones. El portavoz explicó que las defensas aéreas kuwaitíes han interceptado aeronaves no tripuladas hostiles, mientras los sistemas de defensa aérea y aviones de combate de la Fuerza Aérea han operado para neutralizar las amenazas y proteger el espacio aéreo nacional.
Esta incursión se da en medio de la escalada regional derivada de la guerra iniciada hace una semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que se ha extendido a varios países de Oriente Próximo y que ha incluido ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones en la región. (Efe)
Al menos cuatro muertos en un ataque israelí contra un hotel en Beirut, según Líbano
Al menos cuatro personas han muerto por un ataque israelí contra un apartamento en el edificio del hotel Ramada, en el centro de Beirut, según ha informado el Ministerio de Salud de Líbano. Otras diez personas han resultado heridas en el ataque ocurrido en la zona de Raouche, según la misma fuente. Es el primer ataque que alcanza el corazón de la capital desde que se reanudaron la semana pasada las hostilidades entre Israel y la milicia libanesa Hezbolá.
El hotel alojaba a personas desplazadas que habían huido de la guerra en el sur de Líbano y de los suburbios del sur de Beirut. Tras el ataque, algunos residentes abandonaron el edificio por temor a nuevos bombardeos. Por el momento no hay más detalles disponibles e Israel no ha hecho comentarios inmediatos.
La extensión de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán llegó a Líbano el lunes, después de que Hezbolá, respaldado por Irán, lanzara cohetes y drones contra Israel, que respondió con intensos bombardeos en el sur y el este de Líbano y en zonas cercanas a Beirut. (Reuters)
Era el primer día lectivo de la semana, que en Irán comienza el sábado. Cuando la primera bomba cayó en la escuela, “uno de los profesores y el director trasladaron a un grupo de estudiantes a la sala de oración para protegerlos”, relató un médico de la Media Luna Roja iraní al medio Middle East Eye. Entonces llegó el segundo proyectil; el techo y la planta superior del edificio se derrumbaron hacia dentro y sepultaron a los niños, de entre 7 y 12 años. Solo 95 sobrevivieron. El resto quedó allí; muchos bajo los escombros con sus mochilas a su lado. La imagen del brazo de una niña muerta que sobresalía del polvo y los cascotes, o la estampa de las filas de cadáveres de las niñas envueltas en sudarios blancos, hacen casi inevitable pensar en Gaza.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo del conflicto en Oriente Próximo, cuando se cumplen ocho días del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. Más de una semana después, el conflicto se ha extendido con bombardeos de Irán a objetivos estadounidenses hasta en 13 países.
