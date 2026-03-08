Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Israel ataca instalaciones petroleras en Teherán

Irán lanza ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin | Al menos cuatro muertos en un ataque israelí contra un hotel en Beirut, según Líbano

Israel ha atacado este domingo cuatro depósitos de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en Irán, en las provincias de Teherán y Alborz, según ha confirmado la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos. Como consecuencia, las autoridades iraníes han anunciado que van a racionar la gasolina a 20 litros diarios por persona de manera provisional. Estos ataques a infraestructura civil del Estado iraní, esencial para la vida de la población, representan una escalada que podría tener un gran impacto en la economía y en la vida de los ciudadanos. Por su parte, Irán ha afirmado haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, desatando incendios en infraestructuras clave. En el plano diplomático, el órgano clerical de Irán que elegirá al próximo líder supremo, sucesor del asesinado ayatolá Alí Jameneí, está cerca de alcanzar un acuerdo mayoritario, según medios iraníes. Como respuesta, el ejército israelí ha advertido que perseguirá a cualquier sucesor de Jameneí y a cualquier persona que intente elegirlo, en referencia al órgano encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica. En Líbano, al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas por un ataque israelí contra un apartamento en el edificio del hotel Ramada, en el centro de Beirut, según ha informado el Ministerio de Salud de Líbano.

