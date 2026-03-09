La Fiscalía investiga el hallazgo del cadáver de una mujer que fue dejado frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

El cuerpo de la víctima estaba maniatado dentro de una caja. La edil Karina Delfino aclara que ni ella ni su equipo han recibido amenazas durante su administración

Fueron los vecinos de la alcaldesa de Quinta Normal, la socialista Karina Delfino, una comuna de la Región Metropolitana ubicada al poniente de Santiago, quienes este fin de semana alertaron a funcionarios de aseo municipal que frente a la casa de la autoridad había sido abandonada una caja de cartón de gran tamaño envuelta en plástico, de la que emanaba mal olor. Cuando llegaron al lugar, se percataron de que dentro estaba el cadáver maniatado de una mujer, que además tenía señales de torturas, según TVN, el canal público.

El hallazgo provocó el llamado inmediato a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), una unidad especializada de la Fiscalía chilena que opera desde noviembre de 2023 y que el Ministerio Público impulsó ante la crisis de seguridad que enfrenta Chile tras la irrupción de un nuevo tipo de delincuencia. Ahora se indagan tanto las circunstancias del asesinato —la víctima ya fue identificada—, como las razones por las que el cadáver fue dejado frente a la casa de Delfino, una alcaldesa que, a diferencia de otros seis ediles de la Región Metropolitana y uno que ya dejó el cargo, ha dicho que ni ella ni su equipo han recibido amenazas.

Este lunes, Delfino dijo que como municipalidad la situación ocurrida este fin de semana les da “fuerza para seguir trabajando y coordinando las distintas acciones para poder tener una comuna mejor y segura”. Y relevó que es importante que se puedan dilucidar los hechos, pues además la víctima es una mujer.

El ministro de Seguridad del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, quien calificó como “muy grave” la situación, se reunió durante esta mañana con Delfino. El abogado contó que estuvo en contacto con la alcaldesa desde este domingo, apenas los funcionarios municipales de aseo de Quinta Normal realizaron el hallazgo, y que tuvo un relato completo de parte de Delfino de lo ocurrido.

Cordero explicó que la reunión con Delfino y su equipo municipal, efectuada en el ministerio, ubicado a una cuadra de La Moneda, se hizo a fin de “realizar una evaluación un poco más global de la situación de seguridad” de Quinta Normal y sus funcionarios y también respecto de la seguridad de Delfino y su familia.

Respecto de si a la alcaldesa se le entregará una protección especial luego del hallazgo del cadáver, el ministro dijo que es una situación que debe ser valorada tanto por Carabineros como la PDI, pero que todo “debe estar destinado a la tranquilidad de ella”, así como también se deben ir clarificando situaciones que tienen que ver con la investigación que realiza la Fiscalía.

En el punto de prensa, Cordero fue consultado de si podría tratarse de una amenaza a Delfino: “Es un asunto en el que yo, por ahora, sería muy cuidadoso, pues las hipótesis de investigación están abiertas. Pero en esto hay que actuar preventivamente para la tranquilidad de la alcaldesa, de la comuna de Quinta Normal y de las personas en general. Los contextos de la investigación son más amplios”.