Kast retira el apoyo de Chile a la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU

El Gobierno de José Antonio Kast, cuando enfrenta un momento complejo debido al alza histórica de los combustibles en Chile, ha informado este martes que retira el apoyo de Chile a la postulación de Michelle Bachelet a liderar la secretaria general de las Naciones Unidas (ONU), candidatura que es respaldada también por México y Brasil. La postulación de Bachelet -socialista, dos veces presidenta de Chile y que ha ocupado altos cargos en la ONU-, había sido anunciada por la Administración de izquierdas de Gabriel Boric (2022-2026) el pasado 2 de febrero, en la última etapa de su mandato que finalizó el 11 de marzo.

La información ha sido divulgada a través de un comunicado emitido por la Cancillería de Kast, que encabeza Francisco Pérez. “Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, señala el texto. Y agrega que, junto con retirar el patrocinio de Chile, el ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas del país Sudamericano en el exterior “dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.

De acuerdo con la Cancillería, “en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”.

La determinación del Gobierno de derechas ocurre cuatro días después de una reunión reservada que sostuvo Kast con Bachelet en La Moneda, el pasado viernes por la tarde, y que fue solicitada por la propia exmandataria socialista. Desde hace al menos un par de semanas que era un secreto a voces en el mundo diplomático chileno que Kast había tomado la decisión de no apoyarla, aunque el momento elegido no parece casual: anoche, el Gobierno chileno dio a conocer una histórica alza del precio de los combustibles que impactarán en la vida del grueso de la población.

También este viernes, tras la cita entre Kast y Bachelet, parlamentarios de la UDI, un partido de la derecha histórica que es parte del oficialismo, pidió al mandatario bajar la postulación de la expresidenta a la ONU. Según argumentó Flor Weisse, jefa de bancada de diputados, la postulación fue instalada a pocos días de la salida la Administración de Boirc. “Resulta absolutamente improcedente que un gobierno en la etapa final de su mandato comprometa el respaldo internacional de Chile en una definición de esta envergadura, sin procurar, al menos, un mínimo consenso transversal en el ámbito político nacional”, señalaron. Este lunes, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, dijo a Radio Pauta que “la pregunta que se tiene que hacer Chile es si vale la pena asumir compromisos con otros países, asumir costos políticos y económicos, por una candidatura que probablemente no tenga posibilidad de éxito”. Y agregó: “Si China apoya a Bachelet, Estados Unidos probablemente la va a vetar”.

El diputado Ramírez, tras la decisión del Gobierno, ha profundizado su postura, y ha dicho que “invertir en una candidatura perdedora no tenía ningún sentido”. “No estoy hablando de dinero, sino de los compromisos que Chile tenía que adquirir con muchos otros países para lograr obtener votos (...) Lo que tiene que hacer el presidente Kast es preocuparse del país y sus intereseses. Acá no hemos esgrimido razones políticas; no hemos dicho que con Michele Bachelet se acaban los 30 años de progreso en Chile ni que fue la responsable de la atomización que vemos en el Congreso con su reforma electoral, ni tampoco que fue la que destruyó la educación pública a través de su reforma de inclusión. Estamos esgrimiendo razones de Estado, no políticas”.

Fue el 2 de febrero, cuando le faltaba poco más de un mes para entregar La Moneda a Kast, cuando Boric (2022-2026) oficializó la candidatura de Bachelet a la ONU, apoyada por Chile, México y Brasil. En adelante, rondó la incertidumbre respecto de si la nueva Administración respaldaría o no la postulación.

Cuando Kast se enteró, todavía como mandatario electo, primero señaló que no se pronunciaría sobre el apoyo a Bachelet sino hasta después del 11 de marzo, cuando asumiera en La Moneda, tal como lo ha hecho este martes, a menos dos semanas del cambio de mando. Pero también había dicho, durante un viaje a Bruselas, donde viajó para participar en un foro ultraconservador en el Parlamento Europeo, que se tomaría un tiempo para tomar una decisión, y que eso “no quita que uno pueda valorar el trabajo que haya hecho la presidenta Bachelet, tanto en Chile como en el sistema internacional”, pero que “también se requiere mirar cómo se logra la unidad para que eso resulte”. Y agregó que para él primero estaba la unidad en “nuestro país”, y que “habría sido oportuno, razonable” que se hubiese concordado alguna posición con todos y “ver cuál es la unidad que podría perjudicar la postulación de Bachelet. ¿El presidente [Boric] ha conversado con más presidentes aparte del presidente Lula, aparte de la presidenta de México? Yo no lo sé”.

Hace dos meses, cuando Boric lanzó la candidatura, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, la formación fundada por Kast, criticó la postulación de la exmandataria socialista, y dijo que “es el amarre más grande que está dejando el Gobierno saliente de cara al proceso de instalación de la nueva Administración”. Y agregó: “Es realmente lamentable que hasta en estos temas tan sensibles que tocan todo el arcoíris político, se haya optado por tratar de amarrar las pretensiones de quienes perdieron la elección”.

Incluso, Squella, recién asumido como senador, dijo que la candidatura de Bachelet arrancó “muerta” debido a los “comentarios sistemáticos que ha hecho Gabriel Boric” respecto de mandatarios de otros países, como Estados Unidos.

Por esos días, Boric defendió la postulación y señaló que calificar de amarre la candidatura “es una pequeñez y frivolidad tremenda” y recordó que la nominación de la exmandataria se anunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2025. “Sería la primera chilena y mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU (...) Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”.

Bachelet fue la primera directora de ONU Mujeres, entre 2011 y 2013, y también dirigió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, un puesto que ejerció desde septiembre de 2018 hasta junio de 2022.