Murtra promete convertir a Telefónica en una de las mejores ‘telecos’ del mundo en 2035

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, se comprometió este jueves ante la Junta General de Accionistas a convertir a la multinacional en una de las mejores operadoras de telecomunicaciones de Europa para 2030 y del mundo para 2035. Durante su intervención en Madrid, Murtra señaló que la compañía ha iniciado una fase de ejecución directa de su plan estratégico Transform & Grow para responder a un entorno tecnológico que calificó de “disruptivo” y “vertiginoso”.

“En Telefónica asumimos el reto indiscutible de ser la mejor forma de acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones a las tecnologías digitales, y ser una de las mejores telecos de Europa en 2030 y una de las mejores del mundo en 2035”, afirmó el presidente de la operadora. Murtra volvió a defender que la consolidación del sector en Europa es una condición necesaria para garantizar la soberanía tecnológica del continente frente a la competencia de Estados Unidos y China. Según el directivo, la fragmentación actual del mercado europeo limita la escala, reduce la inversión y dificulta la innovación por lo que la operadora aboga por fusiones y adquisiciones.

En el ámbito de las adquisiciones, Murtra destacó la compra de Netomnia en el Reino Unido como un movimiento estratégico para reforzar la presencia del grupo en uno de los mercados más relevantes de Europa. La operación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de red de nueva generación. Asimismo, el presidente anunció el objetivo de incrementar la presencia de Telefónica en el sector de Defensa, aunque no detalló las operaciones específicas que se llevarán a cabo en este segmento durante 2026.

El ejecutivo catalán explicó que la operadora ha superado una fase de diagnóstico de 15 meses para entrar en una etapa de “ejecución directa”. En este análisis, el presidente identificó cinco deficiencias estructurales que la compañía ha comenzado a corregir: la complejidad organizativa, la lentitud en la ejecución, la escasa flexibilidad financiera, la presión en los costes y la resistencia a la toma de decisiones difíciles. “La transformación no nace de la comodidad, nace de la determinación”, señaló el directivo ante los accionistas.

En el balance sobre la situación del sector, el presidente advirtió que en los últimos cuatro meses se han producido avances tecnológicos más disruptivos y útiles que en los últimos 30 años. Ante este ritmo de cambio, Murtra aseguró que la compañía debe aprovechar las nuevas oportunidades generadas por desafíos emergentes. “No seguimos el viento: ajustamos las velas”, afirmó, subrayando la voluntad de adaptación de la operadora para ganar velocidad competitiva en el entorno de la inteligencia artificial.

Durante su intervención, Marc Murtra utilizó referencias personales para explicar su modelo de gestión. Mencionó la celebración anual de una “calzotada” con sus allegados como una forma de trasladar al ámbito profesional el espíritu de servicio y confianza hacia el cliente. Asimismo, introdujo el término “proditomanía” —el miedo a que los colaboradores busquen el perjuicio del líder— para asegurar que dicho sentimiento es inexistente en la estructura de Telefónica, agradeciendo la profesionalidad de los empleados.

La junta de este año destacó por un cambio significativo en el protocolo de vestimenta de los máximos responsables de la compañía. Tanto el presidente ejecutivo como el resto de los miembros del consejo de administración (con la excepción de Isidre Fainé, presidente de CriteriaCaixa) comparecieron en el escenario sin corbata.

Murtra, en particular, completó su indumentaria con zapatillas deportivas, una imagen que la compañía vincula con la voluntad de renovación y adaptación a la estética del sector tecnológico global. Esta puesta en escena “descorbatada” se produce en el marco del mensaje central de la junta, “Telefónica cumple”, con el que el equipo directivo pretende escenificar una ruptura con las formalidades históricas de la operadora para priorizar la ejecución de la transformación digital, según fuentes internas del grupo.

Indemnizaciones

A pesar del enfoque estratégico en el futuro, la junta se ha desarrollado bajo la presión de grandes fondos institucionales respecto al informe de remuneraciones. El punto de mayor fricción durante la jornada fue la votación del informe anual de remuneraciones, correspondiente al ejercicio donde se hicieron efectivos los pagos a la anterior cúpula directiva, con un desembolso de 78,4 millones de euros abonados conjuntamente a José María Álvarez-Pallete y Ángel Vilá tras su salida de la compañía en enero de 2025.

Norges Bank Investment Management (NBIM), el fondo soberano de Noruega que posee el 1,5% de Telefónica, ha votado en contra de este punto. El fondo argumenta que las indemnizaciones por cese deben limitarse a un máximo de dos anualidades de sueldo para alinearse con los estándares internacionales de buen gobierno. A esta oposición se han sumado los fondos de pensiones de California, Calpers y Calstrs. Estos inversores también han votado contra la reelección de María Luisa García Blanco como consejera independiente, al considerarla responsable de autorizar dichos pagos desde la comisión de retribuciones.

Los asesores de voto Glass Lewis e ISS recomendaron el rechazo a la política retributiva, señalando una “desconexión” entre las compensaciones de la alta dirección y la evolución bursátil de la acción, que registró una caída del 16% en los últimos doce meses. Ante estas críticas, Telefónica ha sometido a la junta la aprobación de una nueva política de remuneraciones que entrará en vigor plenamente en 2027, la cual prohíbe el cobro simultáneo de indemnizaciones y planes de previsión, y reduce el límite de salida a dos anualidades.

Cambios en el consejo

Murtra subrayó su intención de renovar el consejo de administración de la compañía, señalando la importancia de sumar “nuevos perfiles que nos ayuden a potenciar” el máximo órgano de gestión, haciendo especial hincapié en la búsqueda de profesionales que aporten una sólida trayectoria en el ámbito tecnológico digital y experiencia en mercados internacionales.

Los cambios en el órgano de gobierno ya han empezado. La sesión ha oficializado la salida de José María Abril, vicepresidente y consejero dominical del BBVA, tras 19 años en el órgano de gobierno. La marcha de Abril supone el fin de la representación directa del banco en el consejo, tras la decisión de la entidad de no considerar su participación del 5% como un activo estratégico.

Para cubrir las vacantes, se ha aprobado el nombramiento de la australiana Jane Thompson como consejera independiente, con el objetivo de reforzar el perfil tecnológico e internacional del consejo. También se han ratificado a Ana Martínez, Mónica Rey y César Mascaraque como independientes. Con estos cambios, la operadora busca también alcanzar una mayoría de consejeros no ejecutivos y aumentar la diversidad profesional y de género.

La Junta de Accionistas ha aprobado un dividendo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a reservas, cuyo pago se efectuará el 18 de junio de 2026. Asimismo, se ha ratificado a PwC como auditor de cuentas hasta 2029.