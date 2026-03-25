Lo que se sabe de la petición de remoción de la jefa de inteligencia de la policía chilena, pedida por la ministra de Seguridad de Kast

Trinidad Steinert no ha profundizado en las razones de la salida de Consuelo Peña. El conflicto está marcado por el traslado, ordenado en enero por la prefecta, de cuatro detectives cercanos a la ministra cuando era fiscal en Tarapacá

En una de las áreas más sensibles y estratégicas del Gobierno de José Antonio Kast, que es la seguridad, en la que basó gran parte de sus promesas de campaña, su ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, le ha abierto un foco de conflicto, que está en pleno desarrollo, apenas a dos semanas de que asumiera la Administración de derechas. Steinert, sin dar razones que expliquen en forma detallada su motivación, pidió a Eduardo Cerna, director general de de la Policía de Investigaciones (PDI), la remoción de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña, quien tenía 36 años de servicio y era una de las figuras más relevantes de la institución. Fue dada de baja el pasado viernes 20.

La solicitud, de la que el Gobierno no habría estado enterado pese al cargo estratégico de Peña y al apoyo público que Kast suele dar a las policías, ha llamado la atención por varias razones, entre ellas que usualmente este tipo de retiros, de no mediar un escándalo, se resuelven a finales de año y no en marzo. Pero, en especial, ha sido porque Steinert, quien renunció el 20 de enero a la Fiscalía para integrarse al Gabinete de Kast, no ha dado explicaciones, más de allá de lo que señaló escuetamente este lunes, requerida por la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados: dijo que actuó dentro de sus competencias. Y que “es una decisión de la Policía de Investigaciones”, de llamarla a retiro. “Llevaba más de 30 años de servicio, así que eso es lo que puedo decir”.

Hasta ahora no se ha pronunciado al respecto la Administración de derechas, que ha emprendido en estos días una fuerte política en contra de la migración irregular en el extremo norte chileno. Tampoco lo ha hecho Cerna.

Pero, de acuerdo con radio Biobío, hay una trama detrás de la determinación de la ministra de sacar a la alta funcionaria, y que tendría relación no con su cargo actual, sino de cuando era fiscal, lo que ha abierto varias interrogantes que no han sido resueltas hasta hoy. En el origen, según la prensa chilena, está la decisión de Peña, en enero, de trasladar y apartar a cuatro detectives de la PDI, muy cercanos a Steinert, de una investigación que ella encabezó como fiscal, de un caso de estafas internacionales, liderado por la organización criminal china, el clan Chen. Para el diputado democristiano Iván Flores, quien denunció la salida de Peña, el Gobierno cometió un “error gigantesco” pues dijo que la jefa policial cuenta “con una carrera intachable, impecable y con el reconocimiento varias veces de todo el país” por operativos contra el el crimen organizado y el narcotráfico. “Cuenten la verdad, porque no se puede estar sacando gente tan valiosa y de función tan crítica para el país sencillamente porque a la fiscal Steiner, que parece que actúa todavía como fiscal y no como ministra, no le gustó que le cambiaran algunas piezas”, señaló el parlamentario.

Fue el 9 de enero, 12 días antes de renunciar, que Steinert, junto al fiscal nacional Ángel Valencia, dio a conocer la desarticulación del clan Chen, que operaba en la zona franca de Iquique, en la región de Tarapacá, y que blanqueó más de 200 millones de dólares a través de estafas en plataformas fraudulentas de inversión en línea por montos que superarían los 180 millones de dólares. Sus delitos afectaron a más de 400 adultos mayores estadounidenses. La indagatoria, por la que hubo 49 detenidos, arrancó con una denuncia, en mayo de 2025, del FBI, y fue liderada en Chile por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Tarapacá junto con la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, de la que son parte los cuatro funcionarios trasladados por Consuelo Peña a unidades dentro de Chile, entre ellos, el subprefecto Mauricio Fuentes que, según La Tercera, era muy cercano a la exfiscal.

Fue un operativo mayor, con allanamientos en 73 domicilios en los municipios nortinos de Iquique y Alto Hospicio, y también en Santiago, en la que participaron más de 500 detectives del todo el país y por el que Steinert agradeció en público el despliegue y colaboración de la PDI.

Pero, dos meses después, la relación entre la ministra y la PDI está tirante, y en un momento complejo para Chile, que atraviesa por una crisis de seguridad marcada por un nuevo tipo de criminalidad organizada. La propia Steinert es testigo de ello, pues como fiscal investigó al Tren de Aragua en el norte chileno.

Hoy las actuaciones de Steinert están bajo la lupa, pues el 13 de marzo, apenas dos días después de asumir en el Gobierno, envió un oficio a Cerna, el jefe nacional de la PDI, en el que le pidió que se le dieran los fundamentos de los traslados, las nuevas destinaciones y eventuales antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas asociadas al desempeño de los cuatro funcionarios que indagaron al clan Chen. Es un documento que contestó Peña, que fue remitido a Steinert el pasado 19 de marzo. Y, al día siguiente, Cerna dio de baja a la subdirectora de inteligencia.

Según ha publicado este martes el diario La Segunda, en el oficio Peña explicó las razones de los traslados de cada uno de los funcionarios: que a la inspectora Kristel Ulriken se le destinó Osorno, en la zona sur, a la Brigada de Delitos Sexuales por “las necesidades de la ciudadanía en materias como la investigación de delitos especializados”; que el subcomisario Gabriel Mercado pidió ser trasladado pues celebró un Acuerdo de Unión Civil con una funcionaria de la PDI que trabaja en Santiago y que a Juan Flores, por su experiencia de 17 años, se le cambió a la Brigada de Investigación Criminal de Temuco, en el sur.

El caso del subprefecto Mauricio Fuentes fue distinto. La jefa policial explicó en su respuesta que su perfil “no era coincidente con las competencias para el correcto funcionamiento” de la unidad Brianco, “específicamente lo que se refiere a la planificación y ejecución de un procedimiento de tal envergadura” como fue la operación contra el clan chino.

Se suma que Consuelo Peña, quien estuvo presente en el operativo en Tarapacá que desarticuló a la organización, observó en Fuentes fallas en la planificación, “lo que derivó en que debiese asumir y corregir estas falencias, especialmente aquellas relativas a la estructura y distribución, tanto de personal con el equipamiento que se utilizó y que permitió obtener el correcto resultado de la operación”, consingó. Y, además, señaló que, en los días previos, el jefe policial “concedió feriado legal a un importante número de funcionarios que habían participado de la investigación, circunstancias que no se condicen con la importancia del operativo que se iba a realizar”.

Hoy Fuentes es jefe de la unidad policial de Brigada de Investigación Criminal en Cerrillos, un municipio al sur poniente de Santiago donde, según Peña, realiza “una buena labor, lo que queda de manifiesto en las operaciones e incautaciones de drogas realizadas”.

Este lunes, después de acudir a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la ministra Steinert dijo: “Yo no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer el hoy es trabajar por Chile. Y en eso estoy”.