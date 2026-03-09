Mahsa Mohebali: “Los europeos no entienden la situación de los iraníes”

La escritora perseguida desea el fin de los ayatolás pero teme que su país acabe destrozado como Irak

Mahsa Mohebali, en una foto cedida por ella.

Mahsa Mohebali es escritora y guionista. Nació en Teherán hace 54 años. Hace tres meses vino a España con su marido, también escritor, invitados por la plataforma No Callarem en el marco de un proyecto para artistas que sufren algún tipo de represión política. El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán les sorprendió en esa residencia artística en Cataluña.

Mohebali, cuyas obras han sido premiadas y censuradas en su país, relata la mezcla de alivio y miedo que describen muchos de sus compratriotas estos días. Porque más allá de hacer caer a la República Islámica, Estados Unidos e Israel no han explicado qué pretenden hacer después.

En este episodio escucharás nuestra conversación con ella, así como fragmentos de su diario, inédito, que nos ha cedido.

