Xavi acusa a Laporta de vetar el regreso de Messi: “Lo tiró para atrás porque no quería una guerra con él”

Xavi Hernández, exentrenador del FC Barcelona, ha irrumpido en la campaña electoral del club azulgrana con una entrevista en la que afirma que Joan Laporta, expresidente y candidato a los comicios que se celebrarán el próximo domingo día 15, impidió el regreso de Leo Messi en 2023. “Leo estaba fichado. En enero de 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos con él y me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo”, afirma Xavi a La Vanguardia. “Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”.

“Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, prosigue Xavi, que apoya a Víctor Font, rival de Laporta, en los comicios del domingo. “Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por la Liga, ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira; es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, insiste Xavi.

El extécnico azulgrana, que estaba convencido de “hacer un last dance como el de Jordan”, responsabiliza de su destitución en el Barça a Alejandro Echevarría, cuñado de Laporta. “Era una persona con la cual yo tenía una relación íntima, de amistad y por eso es la decepción más grande. Me falló por completo. Quien prescinde de mi como entrenador es Alejandro. De hecho, si yo ficho por el Barça es gracias a él, pero me acabó fallando”, remata Xavi, asegurando que quien dirige “prácticamente” el Barça es Echevarría”.

Las declaraciones de Xavi llegan en un momento políticamente sensible, con las elecciones a la vuelta de la esquina, un cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font. El exentrenador no ocultó su apoyo a Font, y firmó por él para que pudiese formalizar su candidatura la semana pasada.