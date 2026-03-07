El Barça, entre la deuda y la ilusión de Lamine

El análisis de la economía del Barcelona parece una moneda en el aire. Los detractores de Joan Laporta auguran que caerá en cruz, principalmente por el elevado nivel de endeudamiento, el mayor para un club de fútbol: 2.500 millones. Sus defensores, en cambio, vaticinan que el futuro les sonreirá, sostenido en los ingresos del nuevo estadio, apalancado en un equipo de fútbol masculino joven que amenaza con convertirse en uno de los grandes animadores de Europa en los próximos años. Hansi Flick aspira a levantar la Orejona con una columna vertebral compuesta por Joan García (24 años), Cubarsí (19), Pedri (23) y un joven que maravilla al mundo de nombre Lamine Yamal (18).

Cuando Laporta recuperó el mando del club en marzo de 2021, la tesorería no contaba con liquidez para pagar las nóminas de los empleados. El club, según los auditores, se encontraba en quiebra técnica. La masa salarial del primer equipo masculino estaba descontrolada en 617 millones (98 % respecto de los ingresos), mientras que la deuda total era de unos 1.350. Como si fuera poco, el patrimonio neto del club era negativo: 455.

“Hemos conseguido el milagro de salvar al Barça del naufragio”, presumió Laporta en 2024. Dos años más tarde, en la presentación de su libro Así hemos salvado al Barça, matizó: “Lo que se ha producido en el Barça no ha sido un milagro. Ha sido fruto del trabajo del día a día, de tomar decisiones valientes ejecutadas por personas que han puesto su conocimiento al servicio de la entidad para defenderla contra todo y contra todos”, expuso Laporta.

Pero incluso el trabajo (depende el día, también denominado milagro para el expresidente) tiene sus matices. El Barcelona hoy cuenta con una deuda total de 1.450 millones, 100 más que en 2021. Y si a eso se le suma la obligación adquirida para construir el nuevo Camp Nou, la entidad azulgrana cifra sus compromisos con terceros en 2.500 millones. Según publicó el NYTimes, “el doble que la del Madrid”, que también tiene incluida la obra del Bernabéu.

Tampoco el Barcelona fue capaz de solucionar su problema con el fair-play financiero, un mal crónico en la gestión de Laporta, ni de revertir el patrimonio neto negativo, ahora cifrado en 153 millones en rojo. Y eso que el club vendió cerca de 800 millones en activos, en las denominadas “palancas de Laporta” en 2023.

“La fotografía es muy mala. Pero también hay que decir que, en estos momentos, hay una realidad: hay un equipo joven que, debido a la incapacidad de fichar, nos ha llevado a mirar en casa y, de forma maravillosa, la casa nos ha dado una plantilla muy joven que en estos momentos tiene una valoración de mercado claramente por encima de la valoración que tienen los libros del club”, señaló en una entrevista a Mundo Deportivo Jaume Guardiola, segundo en la lista de Víctor Font, único opositor de Laporta en las elecciones del próximo 15 de marzo.

Hoy la plantilla está tasada en 1.100 millones según Transfermarkt, un 38 % más que en 2021 y la masa salarial se encuentra en 565 millones (53% de los ingresos presupuestados en 1.075). El mercado también se fía del Barça: este año, la agencia Morningstar DBRS confirmó la calificación crediticia del club en nivel BBB. Y Forbes refuerza la imagen de la entidad azulgrana, otorgándole un valor de 4.900 millones por los 4.100 que tenía en 2021. Un ejemplo del atractivo del Barcelona lo marca un informe de la UEFA que indica que, en 2025, el club lidera los ingresos por equipaciones y merchandising con 277 millones, superando al Real Madrid por 46.

El Barça de Laporta, en cualquier caso, solo tiene ojos para los muchachos de Flick. Mientras el primer equipo masculino crece, el resto de las secciones, incluido el primer equipo femenino de fútbol, está prácticamente estancado: el presupuesto pasó de 91 a 95 millones, un aumento del 4 %.

La economía del Barcelona está en la mira del mundo del fútbol, al igual que el equipo masculino que lideran Lamine y compañía.