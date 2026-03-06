La Audiencia Nacional acusa a Hazte Oír de intentar abrir una investigación ilegal contra Zapatero

La Audiencia Nacional ha arremetido contra el grupo ultracatólico Hazte Oír, al que acusa de intentar abrir una investigación ilegal contra José Luis Rodríguez Zapatero. A través de una resolución dictada este jueves, que confirma el archivo de una querella presentada contra el expresidente del Gobierno por su papel de mediador en Venezuela, el tribunal reprocha a la asociación que busque “lanzar” al exdirigente socialista a una “causa general” y “prospectiva”, atribuyéndole supuestos delitos de narcotráfico y blanqueo sin “los más mínimos niveles de verosimilitud”.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional subraya que Hazte Oír, que mantiene en los tribunales una constante e intensa ofensiva contra el Gobierno y el PSOE, está intentando que se abra un proceso penal a Zapatero “para dar cobertura a una investigación ilimitada” sobre él. Para ello, según explican los magistrados, presentó a principios de año una querella contra el exjefe del Ejecutivo “sin poner” sobre la mesa “ningún hecho concreto”; sino tan solo un relato “general”, “inconcluso” y cargado de “retórica”, que se basa en “puras especulaciones” e “informaciones periodísticas sesgadas” sobre su relación con Venezuela.

“No se aporta elemento o dato alguno que permita someter al querellado a una investigación penal, salvo que pretendamos realizar una investigación meramente prospectiva”, dicen los jueces de la Sala sobre la denuncia impulsada por el grupo ultracatólico, que situó al socialista español en una “organización criminal” de narcotráfico y blanqueo por sus supuestos vínculos con Nicolás Maduro, ex jefe de Estado del país sudamericano (capturado y llevado a Estados Unidos por orden de Donald Trump el pasado enero).

La Fiscalía Antidroga ya se pronunció de forma contundente en enero contra la iniciativa de Hazte Oír. El ministerio público, que pidió darle carpetazo, criticó que se presentase una querella basada en “conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno”. Una tesis que compartió el magistrado Antonio Piña, que inadmitió la denuncia en febrero al concluir que las acusaciones no se sostienen en ni “un solo dato”. De hecho, el juez censuró que se pretenda construir una causa sobre la única base de que, como existe en Estados Unidos un proceso contra Nicolás Maduro, cualquier colaboración con el Venezuela supuso un “favorecimiento a esa supuesta actividad criminal que estaba desarrollando”.

Pese al duro revés, Hazte Oír recurrió el archivo decretado por el juez instructor Piña. Pero la Sala de lo Penal ha dado la razón al magistrado. El tribunal expone que se valoró “acertadamente” que no se aporta ningún indicio contra Zapatero. En opinión de los magistrados, el grupo ultra “pretende” que, pese a la “inexistencia de una base fáctica”, la justicia emprenda una “fishing expedition” [expedición pesquera]. Es decir, abrir una “causa general” a ver si se encuentra algo contra él político. Esta práctica está prohibida.

El PP y la prensa conservadora se lanzaron por este tema contra Zapatero el 9 de enero, cuando se supo que la Audiencia Nacional había abierto diligencias tras recibir la querella de Hazte Oír. Los populares salieron en tromba contra el expresidente, pese a que ese paso era un mero trámite —la propia Sala lo califica como un simple “formulario utilizado a fin de dar el registro correspondiente” a la denuncia—. Justo ese día, el líder de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo, declaraba ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ―que dejó 230 muertos en 2024―, y admitió que no recibió información de Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, durante la catástrofe (pese a que el dirigente del PP hizo dos días después de la letal gota fría unas declaraciones donde aseguró que estuvo en contacto con Mazón “en tiempo real”).