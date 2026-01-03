Registradas explosiones en varias ciudades de Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos

Los ataques se han reportado cerca de objetivos militares y aeropuertos. Según CBS, la Casa Blanca está al tanto, pero no hay confirmación oficial. El Gobierno de Maduro llama a la “lucha armada” ante la “agresión imperialista”

Poco antes de las 2 de la madrugada, el ruido de explosiones despertó a los caraqueños como si el cielo tronara. Aviones sobrevolando constantemente y destellos de explosiones y columnas de humo han comenzado a correr en las redes sociales. Los primeros reportes dan cuenta de varios bombardeos aéreos en la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, ubicada al sur de la capital venezolana, que se ha quedado completamente sin luz. Un enorme incendio se observaba a lo lejos durante los primeros minutos de las explosiones a los que ha seguido una nube inmensa de humo gris.

También se han confirmado ataques a la base aérea de La Carlota y a otras instalaciones militares en Caracas, como el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, y en Maracay y La Guaira, así como en el aeropuerto de Higuerote, en el litoral central. En videos de usuarios de redes, también se han observado helicópteros sobrevolando la ciudad.

El chavismo llama a la “lucha armada” ante la agresión de EE UU

Los bombardeos se producen después de cuatro meses de tensiones y una escalada bélica entre Washington y Caracas. Dos horas y media después de que se reportaran las primeras explosiones, en el canal estatal VTV leyeron un comunicado en el que el Gobierno informaba que había activado el estado de excepción por conmoción exterior que tenían preparado desde octubre.

El chavismo convoca de inmediato a “lucha armada” ante la agresión del Gobierno de Estados Unidos, decía el comunicado. “Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”. Según el gobierno chavista, los ataques han alcanzado, además de la capital, Caracas, los Estados Miranda, Aragua y La Guaira.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán”, se lee en un comunicado que publicó el Gobierno de Nicolás Maduro. “El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un cambio de régimen, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores”.

Hasta el momento la Administración estadounidense permanece muda sobre lo que ocurre, aunque el presidente Donald Trump llevaba amenazando meses con acciones militares en territorio venezolano, con el argumento inicial de luchar contra la droga y, más tarde, de hacerse con el control del sector petrolero venezolano que, según él, se le arrebató de manera ilegal a empresas estadounidenses y pertenece en realidad a Washington.

Según la periodista de la cadena CBS Jennifer Jacobs, aunque hasta el momento no se han producido declaraciones oficiales, funcionarios de la Casa Blanca están al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela esta madrugada.

La semana pasada, el presidente Donald Trump dijo que había hecho un primer ataque en tierra contra un muelle usado por narcotraficantes durante el mes de diciembre. De la operación no hay todavía información clara, aunque medios estadounidenses han señalado que el ataque habría ocurrido en la Alta Guajira, en la frontera con Colombia. Esta información también fue difundida por el presidente colombiano Gustavo Petro.

Información en desarrollo.