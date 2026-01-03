Última hora de las explosiones en Venezuela, en directo | El Gobierno de Maduro atribuye a EE UU las explosiones y las considera una “gravísima agresión militar” contra Venezuela

Petro llama a la desescalada y la preservación de la paz

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha publicado un nuevo comunicado más extenso en su cuenta de X en el que subraya el rechazo del Gobierno colombiano a cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil, así como el “compromiso irrestricto” de su país con los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales.

Petro ha llamado a la preservación de la paz regional, y ha hecho una petición urgente a la desescalada, “exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada”, ha concluido.