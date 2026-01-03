Última hora de las explosiones en Venezuela, en directo | El Gobierno de Maduro atribuye a EE UU las explosiones y las considera una “gravísima agresión militar” contra Venezuela
Petro afirma que hay “bombardeos” sobre Caracas y pide reuniones urgentes de la ONU | Registradas explosiones en varias ciudades venezolanas, entre ellas la capital, en medio de las tensiones con Estados Unidos
El Gobierno de Venezuela ha denunciado que las explosiones registradas son una “gravísima agresión militar” estadounidense contra el país. El comunicado detalla que las explosiones se han producido en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ha ordenado “el despligeue del comando para la defensa integral de la nación”. Varias detonaciones con sobrevuelo de aviones se han escuchado en la madrugada de este sábado en varias ciudades venezolanas, entre ellas Caracas, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado “amenazas” del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que Caracas está siendo “bombardeada” después de que se escucharan las explosiones, y ha pedido reuniones “urgentes” de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Petro llama a la desescalada y la preservación de la paz
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha publicado un nuevo comunicado más extenso en su cuenta de X en el que subraya el rechazo del Gobierno colombiano a cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil, así como el “compromiso irrestricto” de su país con los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales.
Petro ha llamado a la preservación de la paz regional, y ha hecho una petición urgente a la desescalada, “exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.
“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada”, ha concluido.
El Gobierno de Maduro decreta el estado de emergencia
El Gobierno de Venezuela ha decretado el estado de emergencia y ha llamado a sus ciudadanos a defender el país. “El presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, han afirmado las autoridades venezolanas en un comunicado oficial. “Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”.
El Gobierno de Venezuela ha denunciado que las explosiones registradas son una “gravísima agresión militar” estadounidense contra el país. El comunicado detalla que las explosiones se han producido en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ha ordenado “el despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha confirmado que ha habido explosiones sobre la capital Caracas y en los Estados de Miranda, Aragua y La Guaira. “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular del petróleo y minerales”, ha asegurado en el comunicado. “El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un 'cambio de régimen', en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores”, ha agregado.
Petro afirma que hay “bombardeos” sobre Caracas y pide reuniones urgentes de la ONU y la OEA
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que Caracas está siendo bombardeada, después de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, ha manifestado Petro en su cuenta de X en la que ha pedido reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU. (Efe)
Poco antes de las 2 de la madrugada, el ruido de explosiones despertó a los caraqueños como si el cielo tronara. Aviones sobrevolando constantemente y destellos de explosiones y columnas de humo han comenzado a correr en las redes sociales. Los primeros reportes dan cuenta de varios bombardeos aéreos en la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, ubicada al sur de la capital venezolana, que se ha quedado completamente sin luz. Un enorme incendio se observaba a lo lejos durante los primeros minutos de las explosiones a los que ha seguido una nube inmensa de humo gris.
Comienza aquí la narración en directo sobre las explosiones registradas en varios puntos de Caracas, la capital de Venezuela.
Última hora de las explosiones en Venezuela, en directo | El Gobierno de Maduro atribuye a EE UU las explosiones y las considera una "gravísima agresión militar" contra Venezuela
