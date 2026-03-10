Jan Martínez Ahrens: “La mejor defensa contra la ola trumpista es el buen periodismo”

El director de EL PAÍS defiende el reporterismo honesto, plural y que no busca confirmar prejuicios a unas semanas de que se cumpla el 50 aniversario del periódico

El director del diario EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, durante la grabación de este episodio del 'podcast' 'Hoy en EL PAÍS'.

EL PAÍS celebra el próximo 4 de mayo su 50 aniversario en un contexto de transformación del periodismo y de auge de la desinformación. En ese marco, el director del diario, Jan Martínez Ahrens, defiende que “la mejor defensa contra la ola trumpista es el buen periodismo” y advierte además de que uno de los grandes riesgos actuales es que desde el poder se haya “legitimado la mentira”.

En una entrevista con Ana Fuentes en Hoy en EL PAÍS, Martínez Ahrens sostiene que la respuesta de los medios debe pasar por combatir los bulos con hechos y por reforzar la confianza de los lectores. “Hay que decir que eso es mentira”, afirma. A la vez, defiende la rectificación como una parte esencial del trabajo periodístico: “El reconocimiento del error es muy importante en el proyecto”.

El director subraya además la dimensión transatlántica de EL PAÍS y sitúa a América como una pieza clave del presente y del futuro del periódico. En ese sentido, destaca la coordinación entre ediciones y el alcance del diario en este territorio: “Hay muchos días en que tenemos más lectores en América que en España”.

