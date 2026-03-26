Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán e Israel se atacan mutuamente pese a que Trump asegure que Teherán “quiere pactar”

Las bolsas europeas vuelven al terreno negativo ante mensajes contradictorios sobre Irán

Los futuros de las principales bolsas europeas vuelven este jueves al terreno negativo, mientras sube nuevamente el precio del petróleo ante los mensajes contradictorios que llegan de Estados Unidos e Irán sobre posibles negociaciones que den fin al conflicto bélico.

Según datos de mercado, a las 7.30 de este jueves, los futuros de la Bolsa de Fráncfort caen el 0,96%; los de París, el 0,71%; y los de Londres, el 0,43%.

Los futuros del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, bajan a esta hora el 0,84%.

En Estados Unidos, los futuros sobre sus principales indicadores también adelantan una jornada en rojo, con caídas del entorno del 0,5%.

Y ello, en una sesión en la que el precio del petróleo vuelve a subir: el barril de crudo brent para entrega en mayo se revaloriza el 2,44% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 104,69 dólares, después de que Irán rechazara el plan de Estados Unidos para acabar con la guerra.

Al igual que el brent, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube este jueves antes de la apertura oficial del mercado, el 2,24%, hasta los 92,52 dólares por barril.

La negativa de Irán de aceptar un plan planteado por Estados Unidos para un alto el fuego impactan nuevamente sobre el mercado, tras varias jornadas positivas para la renta variable.

También en Asia se imponen las pérdidas: el Nikkei de Tokio cede pierde un 0,68%; la Bolsa de Shanghái, el 1,17%; y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,99%.

El euro baja y se cambia a 1,155 dólares.

La onza troy de oro también baja, el 1,95%, hasta 4.433,6 dólares.

El bitcóin cede el 1,83%; y se cambia a 70.000,31 dólares. (Efe)