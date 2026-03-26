Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán e Israel se atacan mutuamente pese a que Trump asegure que Teherán “quiere pactar”
Israel retira al ministro de Exteriores iraní y al presidente del Parlamento de su lista de objetivos a petición de Pakistán | Emiratos, Kuwait y Baréin informan de nuevos bombardeos | El Congreso español previsiblemente convalidará este jueves el plan para paliar las consecuencias del conflicto
Momentos clave
Irán e Israel siguen atacándose mutuamente, cuando el conflicto está a punto de entrar en su cuarta semana. En la madrugada de este jueves, Irán ha lanzado varias andanadas de misiles contra territorio israelí, mientras que el ejército israelí ha golpeado varios puntos de Irán y de Líbano. Los ataques cruzados siguen pese a que el presidente de EE UU, Donald Trump, asegurara anoche que los líderes iraníes quieren llegar a un acuerdo para poner fin a la contienda, pero que lo niegan por temor a “ser asesinados por su propia gente”. Israel ha retirado de su lista de objetivos al ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, y al presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, a petición de Pakistán, según ha revelado un funcionario paquistaní a la agencia Reuters. En las últimas horas, distintos países del Golfo, como Emiratos, Kuwait y Baréin, también han denunciado nuevos ataques con drones y misiles. Mientras, en España, el Congreso previsiblemente convalidará el plan de medidas para paliar las consecuencias del conflicto.
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Muere un soldado israelí en el sur de Líbano
El ejército israelí ha anunciado este jueves la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano, durante los combates contra la milicia chií Hezbolá, cerca de la frontera entre ambos países. Se trata del sargento primero Ori Greenberg, de 21 años.
En total, tres soldados israelíes han muerto durante el actual conflicto en Líbano.
Irán lanza cinco salvas de misiles contra Israel en tres horas
Irán ha lanzado cinco salvas de misiles contra Israel en las últimas tres horas. Las sirenas han sonado cada poco en Tel Aviv y Jerusalén, aunque hasta el momento los servicios sanitarios solo han informado de seis heridos leves, en el centro del país y en un asentamiento judío en Cisjordania.
Israel retira al ministro de Exteriores iraní y al presidente del Parlamento de su lista de objetivos a petición de Pakistán
Israel ha retirado de su lista de objetivos al ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, y al presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, a petición de Pakistán, según ha revelado este jueves un funcionario paquistaní a la agencia Reuters.
“Los israelíes tenían sus coordenadas y querían eliminarlos. Les dijimos a los estadounidenses que, si también los eliminaban, entonces no quedaría nadie más con quien hablar, por lo que los estadounidenses pidieron a los israelíes que se retiraran”, ha asegurado el funcionario. (Reuters)
Dos muertos en Abu Dabi al caer los restos de un misil interceptado
Dos personas han muerto y tres han resultado heridas en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, al caer los restos de un misil iraní interceptado, según ha informado la oficina de prensa del emirato. Los restos del proyectil han caído sobre varios coches que circulaban por la carretera de Sweihan, una de las vías que dan acceso a la ciudad costera desde el interior. Varios vehículos han sufrido daños. Poco antes, el emirato ha informado de que sus sistemas de defensa aérea estaban activos para repeler una andanada de misiles. EAU ha sido objetivo de ataques iraníes por el apoyo del emirato a EE UU en su campaña de bombardeos conjunta con Israel, iniciada el 28 de febrero.
Las bolsas europeas vuelven al terreno negativo ante mensajes contradictorios sobre Irán
Los futuros de las principales bolsas europeas vuelven este jueves al terreno negativo, mientras sube nuevamente el precio del petróleo ante los mensajes contradictorios que llegan de Estados Unidos e Irán sobre posibles negociaciones que den fin al conflicto bélico.
Según datos de mercado, a las 7.30 de este jueves, los futuros de la Bolsa de Fráncfort caen el 0,96%; los de París, el 0,71%; y los de Londres, el 0,43%.
Los futuros del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, bajan a esta hora el 0,84%.
En Estados Unidos, los futuros sobre sus principales indicadores también adelantan una jornada en rojo, con caídas del entorno del 0,5%.
Y ello, en una sesión en la que el precio del petróleo vuelve a subir: el barril de crudo brent para entrega en mayo se revaloriza el 2,44% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 104,69 dólares, después de que Irán rechazara el plan de Estados Unidos para acabar con la guerra.
Al igual que el brent, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube este jueves antes de la apertura oficial del mercado, el 2,24%, hasta los 92,52 dólares por barril.
La negativa de Irán de aceptar un plan planteado por Estados Unidos para un alto el fuego impactan nuevamente sobre el mercado, tras varias jornadas positivas para la renta variable.
También en Asia se imponen las pérdidas: el Nikkei de Tokio cede pierde un 0,68%; la Bolsa de Shanghái, el 1,17%; y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,99%.
El euro baja y se cambia a 1,155 dólares.
La onza troy de oro también baja, el 1,95%, hasta 4.433,6 dólares.
El bitcóin cede el 1,83%; y se cambia a 70.000,31 dólares. (Efe)
“Dicen que transportamos misiles, pero en realidad transportamos heridos y suministros básicos”, afirma Ali frente a su ambulancia. Este paramédico voluntario, que pide ser presentado con nombre falso por miedo a represalias, es agricultor, sexagenario, lleva gafas y tiene barba blanca. El tono tranquilo con el que se expresa mientras reparte cigarrillos a quien se le acerca en un municipio en el sur de Líbano contrasta con el estado de su vehículo médico. Apenas le quedan ventanas, después de que un bombardeo israelí al inicio de la reciente escalada en la guerra contra Hezbolá matara a tres personas que viajaban dentro. “¿Por qué iba a tener miedo? ¿Qué hago, irme de mi país? Yo de aquí no me voy”, zanja sin dudarlo.
El experto en seguridad iraní Ali Vaez (Shiraz, 46 años) está convencido de que la ruptura del pacto nuclear con Irán por parte del presidente Donald Trump fue un error que abrió el camino a la guerra que ahora han desatado Estados Unidos e Israel contra Teherán. El acuerdo limitaba el programa nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones económicas al país. Vaez, físico nuclear en el exilio, participó directamente en los esfuerzos para tender puentes entre la República Islámica y las potencias que negociaron el acuerdo en 2015.
El brent sube el 2%, hasta los 104 dólares
El barril de petróleo brent para entrega en mayo sube este jueves casi un 2% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 104 dólares, mientras los inversores se mantienen pendientes de la evolución del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
A las 7.00, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 2,24%, hasta los 104,54 dólares, según datos de mercado.
En la víspera, bajó un 2,17%, animado por la posibilidad del avance de las negociaciones para poner fin a la guerra, y después de que Estados Unidos planteará a Irán una propuesta de quince puntos y condiciones.
No obstante, el precio del crudo vuelve a subir hoy después de que Irán rechazara dicho plan y haya anunciado que el Parlamento del país quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula el 20% del petróleo mundial.
Al igual que el brent, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube este jueves antes de la apertura oficial del mercado, el 2,27 %, hasta los 92,28 dólares por barril. (Efe)
El Parlamento iraní apunta a una ley para cobrar peaje por el tránsito por el estrecho de Ormuz
El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, estratégico paso por el que circula el 20 % del petróleo mundial, según ha informado este jueves un portavoz parlamentario.
“Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, ha dicho el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamed Reza Rezaei Kochi, según informa la agencia semioficial Tasnim.
Kochi ha indicado que se está elaborado un proyecto de ley para “cobrar una tasa por proporcionar seguridad a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz” y ha afirmado que se espera que el proyecto se ultime la semana que viene y tras ello se presentará al Parlamento para su discusión.
La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado “para sus enemigos” desde el comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, aunque ha permitido el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India. Este cierre ha elevado el precio del petróleo dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de EE UU, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra el paso, algo a lo que el país persa se ha negado hasta ahora. (EFE)
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Proximo de este jueves. Mientras EE UU e Irán intercambian mensajes más o menos contradictorios sobre sus negociaciones, con la perspectiva de un eventual encuentro en Pakistán este fin de semana, Irán ha vuelto a lanzar misiles contra Israel durante la madrugada. También Emiratos Árabes Unidos y Baréin han informado de haber interceptado proyectiles procedentes de Irán.
Israel ha respondido con otra de sus oleadas de ataques aéreos en varias zonas de Irán, especialmente en Isfahán. No se ha informado de víctimas por el momento. Además, ha bombardeado objetivos en Líbano, donde las autoridades hablan de cinco muertos. Un soldado israelí ha resultado gravemente herido en las últimas horas en este país al ser atacado su vehículo militar por milicianos de Hezbolá.
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