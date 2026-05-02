Alemania defiende la importancia estratégica de la presencia de soldados de EE UU en las bases del país tras el anuncio de retirada de Trump

El ministro de Defensa considera que la medida del presidente estadounidense, que prevé la salida de unos 5.000 militares, era “previsible” y destaca que los europeos debemos asumir “más responsabilidad” en su seguridad

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha destacado este sábado la importancia estratégica de la presencia estadounidense en suelo alemán, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que retirará a 5.000 soldados de las bases. “La presencia de soldados estadounidenses en Europa y, en especial, en Alemania, redunda en nuestro interés y en el de Estados Unidos”, ha subrayado Pistorius. No obstante, según el ministro, la medida “era previsible”, aunque no se ha extendido sobre esa conclusión y ha restado importancia al número de efectivos que serán retirados. “Actualmente se habla de 5.000 soldados estadounidenses de un total de casi 40.000 que están destinados en Alemania”, he remarcado.

La decisión de Trump se ha producido días después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmara que consideraba que Teherán está “humillando” a Estados Unidos en el conflicto. En un coloquio con estudiantes, el jefe del Gobierno alemán dijo que Washington no tenía “ninguna estrategia” y que “toda una nación” estaba siendo “humillada” por las autoridades iraníes.

Ante el anuncio de Trump, que supone también una nueva andanada a la OTAN, Pistorius ha querido enfatizar que la cooperación militar entre los dos países continuará. “Colaboramos estrechamente con los estadounidenses, en Ramstein, en Grafenwöhr, en Fráncfort y en otros lugares, por la paz y la seguridad en Europa, por Ucrania y para la disuasión conjunta”, ha afirmado el ministro socialdemócrata. Al mismo tiempo, ha recordado que las fuerzas armadas estadounidenses en Alemania no solo son importantes para Europa, ya que desde sus bases, EE UU también coordina otras misiones militares, por ejemplo, en relación con intereses de política de seguridad en África y Oriente Próximo.

Según datos del ejército estadounidense, hay unos 86.000 soldados estacionados en Europa, de los cuales unos 39.400 se encuentran en Alemania. En total, EE UU tiene 31 bases militares llamadas “persistentes” —que ha usado de forma continuada al menos durante 15 años y sobre las que ejerce algún grado de control operativo— en Europa (la mayoría en Alemania, Italia y el Reino Unido) y otras 19 más a las que el Departamento de Defensa estadounidense tiene “acceso” en el Viejo Continente. La mayoría son interoperables con las acciones y necesidades de la OTAN, informa Macarena Vidal Liy desde Washington.

Estas bases revisten gran importancia para las operaciones estadounidenses en todo el mundo y ahí se estacionan tropas, armas, buques y aviones, se controlan drones y se atiende a los heridos. En Alemania, entre ellas se encuentran el Mando Superior de Estados Unidos para Europa (EUCOM) en Stuttgart y la base aérea de Ramstein, en Renania-Palatinado, que sirve de centro neurálgico de la Fuerza Aérea estadounidense. Estados Unidos mantiene otras bases importantes en Italia y en Gran Bretaña.

En el contexto de los cambios en la presencia estadounidense, Pistorius ha defendido que la Alianza en su conjunto debe reorientarse. “Está claro que la OTAN debe ser más europea para poder seguir siendo transatlántica”, ha comentado. “Los europeos debemos asumir más responsabilidad por nuestra seguridad”, apuntó. Según el ministro, Alemania va por el buen camino, ya que el Ejército alemán “está creciendo, se adquiere nuevo equipamiento con mayor rapidez y se amplía la infraestructura importante”.

A ojos de Washington, Alemania era hasta ahora, era uno de los alumnos más aventajados de la OTAN y la UE, tras no solo haberse plegado al compromiso de La Haya de aumentar el gasto de defensa al 5% del PIB, sino que también ha iniciado un proceso interno para triplicar su gasto en defensa a corto plazo hasta el 3,5% en 2029. Alemania, además, fue uno de los países que más presionó para que la Comisión Europea llegara al acuerdo comercial con Trump sellado el verano pasado y que el estadounidense ha vuelto ahora a cuestionar con su anuncio —también muy dirigido a Berlín y a la potente industria automovilística germana— de que quiere imponer aranceles del 25% a la importación de coches europeos.

Pero Alemania no está sola ante la ira de Trump. Además de España, el objetivo más reiterado de los ataques del republicano, en las últimas semanas, sobre todo desde que Europa le dijera claramente a Washington que la guerra que inició unilateralmente con Israel contra Irán —sin consultar ni informar a sus aliados— “no es la guerra de Europa”, los ataques contra varios gobiernos europeos se han multiplicado, incluso con mandatarios hasta ahora aliados como la italiana Giorgia Meloni.

La semana pasada, justo cuando los líderes de la UE se reunían en Nicosia, la agencia Reuters filtró que el Pentágono estaba buscando fórmulas para “sancionar” a aliados “difíciles” de la OTAN que no lo ayudan en el conflicto con Irán, como España o también Reino Unido. Y esta semana, tras arremeter contra Alemania por las críticas de Merz y lanzar la advertencia ahora cumplida de retirar tropas de las bases en territorio germano, extendió también la amenaza a Italia y España. “Italia no nos ha servido de ninguna ayuda, y España [en cuyo territorio hay dos bases, en Morón y Rota] ha sido terrible; absolutamente terrible”, dijo, a la par que volvió a lanzar dudas sobre su compromiso con la OTAN y los esfuerzos de apoyar a Kiev contra Moscú. “Les hemos ayudado con Ucrania y cuando nosotros les hemos necesitas, no estaban ahí para ayudarnos”, lamentó, reiterando una queja falsa proferida por el único país que ha invocado en la historia de la Alianza el artículo 5, tras los atentados del 11-S, a los que los aliados europeos respondieron de inmediato, con grandes pérdidas humanas, como le recordaron a comienzos de año, después de que Trump volviera a insultar al Viejo Continente afirmando que los soldados aliados se habían quedado “en la retaguardia”.

Jürgen Hardt, portavoz de política exterior del grupo parlamentario conservador alemán, se ha mostrado preocupado ante la anunciada retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania. Según declaró en la emisora alemana Deutschlandfunk, esto socava en cierta medida la narrativa común de disuasión de que, como socios de la OTAN, permanecen unidos en Europa. “A largo plazo, las tropas estadounidenses tendrían que ser sustituidas por europeas”, ha indicado, pero cree que la decisión de Trump está motivada por razones de política interior. “Se recurre a la leyenda de que todo lo malo que le ocurre a Estados Unidos viene de fuera. El país se está perjudicando a sí mismo con ello”, ha declarado sobre algo de lo que cree que muchos son “conscientes” en EE UU, incluso en el bando republicano. “La base de Ramstein es muy importante para las misiones estadounidenses”, ha subrayado el político.

Trump ya había amenazado en varias ocasiones con retirar soldados de Europa. Pero, en marzo, según el canciller Merz, Trump le había asegurado durante una visita a Washington que EE UU quería mantener su presencia militar en Alemania.