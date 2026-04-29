Hallado el cuerpo de Jesús Tavira, testigo del caso de la viuda de la CAM, en casa de uno de sus trabajadores en Alicante

La policía ha encontrado el cuerpo de Jesús Tavira, el empresario alicantino desaparecido el pasado 18 de marzo, en un agujero cubierto de hormigón en casa de uno de sus trabajadores, según adelantaron varios medios locales y ha confirmado EL PAÍS con fuentes policiales. El principal sospechoso del crimen es un mecánico que trabajaba en el establecimiento de compraventa de vehículos que el empresario tenía en Alicante. El cuerpo, hallado el martes, estaba enterrado en el domicilio del mecánico y la mujer en la pedanía alicantina de El Bacarot, ambos detenidos junto a otro varón. Tavira fue uno de los testigos que más dio que hablar en el caso de la viuda asesinada del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que sigue sin resolverse diez años después.

El empresario Jesús Tavira (63 años), que además del negocio de coches, había sido subastero y prestamista para particulares, desapareció el 18 de marzo en Alicante. Su coche y sus dos móviles aparecieron quemados en un barrio en los márgenes de la ciudad dos días después. Desde entonces, la Policía Nacional había conducido la investigación sin que trascendieran apenas detalles, hasta que el martes registraron el domicilio del mecánico y su esposa, ambos de nacionalidad argelina, y encontraron restos humanos. Alertada la juez de guardia para proceder al levantamiento del cadáver, de gran corpulencia y en avanzado estado de descomposición, los agentes hallaron una medalla que la familia de Tavira reconoció como suya. Los análisis de ADN deberán confirmar que se trata del empresario alicantino, muy conocido en la ciudad.

El registro del domicilio se prolongó durante más de siete horas, hasta que el cuerpo fue hallado en el hueco de un antiguo pozo o aljibe en el domicilio de El Bacarot, según el diario Información. El matrimonio, que vivía de alquiler en la casa desde hacía unos meses con sus hijos menores de edad, se mantuvo tranquilo durante las horas que duró el registro hasta que sobre las cinco de la tarde apareció el cadáver. Entonces la mujer del mecánico empezó a llorar. Los detenidos pasarán a disposición judicial. El juzgado de instrucción número 5 de la ciudad se encargará de la investigación.