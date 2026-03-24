Trump despliega una unidad de élite aerotransportada en el Golfo

El Pentágono desplegará cerca de 3.000 soldados de la 82 División Aerotransportada, una de las grandes fuerzas de élite del ejército estadounidense, en Oriente Próximo, según han revelado dos altos cargos. La orden oficial de movilización se emitirá en las próximas horas, según publica The Wall Street Journal, mientras se desarrollan contactos diplomáticos entre Washington y Teherán sobre la guerra en Irán. En declaraciones desde el Despacho Oval, Donald Trump ha indicado que las negociaciones “siguen en curso”.

Estos refuerzos de combate proceden de la brigada Fuerza de Respuesta Inmediata, que puede desplegarse en cualquier parte del mundo en menos de 18 horas.

No está claro cuándo llegarían estos soldados para sumarse a la gran flota que Estados Unidos ya mantiene en el golfo Pérsico, entre conjeturas de que Donald Trump podría optar por intensificar la guerra y desplegar soldados en territorio iraní. Una de las posibilidades que podrían plantearse es la toma de la estratégica isla iraní de Jarg, el gran centro petrolero iraní. La 82 División Aerotransportada tiene su base en Fort Bragg, en el Estado de Carolina del Norte.

Medio millar de paracaidistas de la 82 Airborne Division realizan un salto masivo desde unos C-17 Globemaster al término del ejercicio Trident Juncture 2015, que la OTAN ha realizado en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza. Bernardo Pérez

Este viernes se espera la llegada a la zona bajo responsabilidad del Comando Central (a cargo de las operaciones estadounidenses en Oriente Próximo) de un grupo de buques anfibios de asalto, liderados por el USS Boxer, que llegarían al golfo Pérsico un par de días más tarde. A bordo de este contingente viajan cerca de 2.500 soldados de la 31 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina. Además, también han recibido órdenes de movilización el grupo anfibio liderado por el USS Tripoli, con base en San Diego, y otros 2.500 soldados de la 11 Unidad Expedicionaria de Marines

Los altos cargos matizan que la Administración no ha tomado la decisión de desplegar soldados en territorio iraní, pero la presencia de estos soldados abre opciones al presidente Donald Trump si finalmente opta por llevar la guerra al suelo del país adversario.

La movilización se da a conocer un día después de que Trump anunciara el aplazamiento de su amenaza de atacar las centrales eléctricas iraníes si Teherán no abría de inmediato el estrecho de Ormuz. El ultimátum original daba 48 horas a Irán para desbloquear el paso marítimo, que se cumplían este lunes. Tras la prórroga, el plazo concluirá este viernes.

El presidente estadounidense decidió la ampliación del plazo en cinco días para dejar espacio a los incipientes contactos diplomáticos entre su país e Irán, aún muy preliminares y desarrollados a través de países mediadores, especialmente Turquía y Pakistán. Islamabad se ha ofrecido para acoger negociaciones entre los dos países adversarios. Según el digital Axios, Washington y un grupo de países mediadores se plantean la posibilidad de conversaciones de alto nivel con Teherán.

Hasta el momento, Irán ha enfriado las expectativas sobre el éxito de esa vía. Su nombramiento como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Mohamad Bager Zolqadr también envía un mensaje en ese sentido: Zolqadr es un excomandante de la Guardia Revolucionaria, ultraconservador del ala más dura de la República Islámica. Reemplaza en el cargo a Alí Lariyaní, muerto en los bombardeos, al frente de este órgano responsable de definir las políticas nucleares, de defensa y de exteriores de Irán.

La 82 División Aerotransportada es una de las joyas de la corona en las fuerzas de elite estadounidenses. Establecida en 1917, combatió en Francia en la Primera Guerra Mundial y estuvo presente con 12.000 paracaidistas en 1944 en el Desembarco de Normandía. En 2021 estuvo al cargo de desarrollar la operación de evacuación de Kabul tras la caída de la capital afgana a manos de los talibanes.