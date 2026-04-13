La derrota de Orbán en las elecciones en Hungría priva a Netanyahu de su mayor apoyo en la UE

El primer ministro israelí, que fue recibido en Budapest por el mandatario húngaro, incumpliendo una orden de arresto internacional, guarda silencio sobre el triunfo electoral del candidato opositor, Péter Magyar

La derrota de Viktor Orbán en las elecciones de este domingo en Hungría no solo afecta a Bruselas o la guerra de Ucrania. También a Israel, donde el primer ministro, Benjamín Netanyahu, pierde a su mayor apoyo y admirador en la UE tras coincidir en el poder 15 de los últimos 16 años. Hungría es, de hecho, el único país del mundo (a excepción de EE UU) que ha visitado Netanyahu desde que el Tribunal Penal Internacional (TPI) ordenase en 2024 detenerlo como sospechoso de crímenes de guerra y contra la humanidad en la invasión de Gaza, iniciada un año antes. Como todos los países comunitarios, estaba legalmente obligado a arrestarlo a su llegada, pero Orbán lo invitó y luego abandonó el tribunal.

En Israel, la derrota de Orbán se ha leído en clave nacional, con la oposición felicitando al vencedor, Péter Magyar, y esperando que Netanyahu corra la misma suerte en las elecciones de octubre.

Al mediodía del lunes, el primer ministro aún guardaba silencio sobre el fin de la era Orbán. Su ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha emitido un comunicado nadando y guardando la ropa. Felicita protocolariamente al próximo primer ministro, con un llamamiento a “continuar trabajando juntos para fortalecer aún más las buenas relaciones” entre los dos países y ampliar la cooperación. Y agradece al líder saliente “su amistad y su apoyo constante a Israel y a la vida judía en tiempos desafiantes”.

El titular de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, gran defensor de Orbán y de Santiago Abascal, líder de Vox, había mostrado su agradecimiento al líder populista húngaro antes de los comicios: “El Budapest de Orbán es una de las capitales más seguras de Europa para los judíos” gracias a “una política migratoria controlada y responsable, tolerancia cero hacia el antisemitismo y una aplicación estricta de la ley”, y Hungría “ha bloqueado resoluciones antiisraelíes en la UE”. Es el caso de un paquete de sanciones contra colonos israelíes que han atacado a palestinos y activistas de izquierdas en el territorio ocupado de Cisjordania

Chikli también le agradeció haber albergado delegaciones deportivas cuando Israel canceló las competiciones tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y cambiar el nombre de la plaza frente a la Gran Sinagoga de Budapest por Plaza del 7 de Octubre. “Estuvieron a nuestro lado en una de las horas más difíciles que hemos conocido; no debemos olvidarlo”, añadió.

Homenajear a Orbán en calles

Fuentes del Likud, el partido de Netanyahu, citadas por el diario Maariv califican la derrota de Orbán de golpe diplomático para el país, porque Hungría ya no servirá como “muro de veto” en la UE. Magyar es un político conservador al que no se conocen declaraciones críticas con Israel, pero las fuentes del Likud asumen que pondrá fin al “respaldo automático” de Budapest.

En el partido llaman a inmortalizar a Orbán en calles y localidades, e incluso a considerar otorgarle el Premio Israel, el galardón cultural y académico más importante del país que han recibido nombres de peso como los filósofos Martin Buber y Gershom Scholem o los escritores Shai Agnon (Nobel de Literatura), Natan Alterman, Amos Oz, Leah Goldberg, Aharon Appelfeld o David Grossman. También proponen invitarlo a encender una antorcha en la tradicional ceremonia en Jerusalén con motivo del Día de la Independencia, que se celebra la próxima semana y donde ya alumbrará una el presidente de Argentina, Javier Milei, muy alineado con Israel.

Uno de los primeros en el país en felicitar a Magyar fue el ex primer ministro y líder de la oposición, Yair Lapid: “Espero que bajo su liderazgo, las relaciones entre Israel y Hungría sigan profundizándose y fortaleciéndose. ¡Mucha suerte!”, escribió en la red social X.

La visita a Hungría en 2025 es la única que ha hecho Netanyahu, ya con la orden de arresto cursada en La Haya, a un país distinto de Estados Unidos. Con la diferencia de que Washington no estaba obligado a cumplirla al no haber ratificado el Tratado de Roma.

Fue en 2025, cuando la mayoría de dirigentes evitaba retratarse con Netanyahu porque usaba el hambre como arma de guerra en Gaza y los muertos allí se contaban por decenas de miles. Orbán subió la apuesta: lo invitó a Hungría, se aseguró de que no sería arrestado (en teoría, una decisión judicial independiente, en el marco de la separación de poderes) y acabó abandonando el TPI. En su rueda de prensa conjunta, Netanyahu le agradeció las “cosas extraordinarias” que ha hecho “por Israel y el pueblo judío”: “Apoyas a Israel con orgullo e incondicionalmente y estás de nuestro lado en la UE y en la ONU”.

Hungría es también el único Estado de la UE dentro de la polémica Junta de la Paz que Donald Trump creó hace medio año, tras el alto el fuego en Gaza.