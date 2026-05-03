Iria Marañón, escritora: “El Día de la Madre no es un día para celebrar, sigue pesando la falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres”

La escritora Iria Marañón sostiene que la autoexigencia de las madres está construida sobre una idea social de que son las responsables de sus hijos.

La autora de ‘Somos revolución, somos feminismo’ incide en que las políticas públicas deben estar más coordinadas con la vida y lamenta que la sociedad aún señale a la mujer como la responsable de la crianza

Es 2026 y parece increíble que a estas alturas se siga hablando de mitos obsoletos como los de buena madre o mala madre, “cuando son términos que hacen mucho daño, porque la mayoría de las mujeres intentan hacerlo lo mejor que pueden o lo mejor que saben”, explica a EL PAÍS Iria Marañón (Madrid, 49 años), periodista, filóloga y autora de cuatro libros sobre maternidad y feminismo. El último es Somos revolución, somos feminismo (La esfera de los libros, 2025), en el que invita al lector a descubrir qué es el feminismo, a identificar las desigualdades de género que siguen existiendo y a disfrutar aprendiendo de la historia de las mujeres y “cómo tanto chicas como chicos tenemos el poder de cambiarla”.

“Si nos ceñimos a algo más específico, el mito más importante es el del sacrificio, porque se supone que para ser la mejor madre tienes que sacrificarte y renunciar a parte de tus intereses”, incide la también editora y divulgadora. Marañón reconoce que, cuando tienes un hijo, es normal que haya renuncias, porque la maternidad requiere una inversión de tiempo y esfuerzo considerable, incompatible muchas veces con otras cosas: “Pero hay muchas mujeres que renuncian a demasiadas cuestiones fundamentales, como la independencia económica o la vida propia”.

Más información Celebrar o no el Día de la Madre en los colegios: puntos a favor y en contra

PREGUNTA. Este domingo 3 de mayo es el Día de la Madre en España. ¿Un día para celebrar?

RESPUESTA. No, porque sigue pesando la falta de corresponsabilidad entre padres y madres. Cuando el peso de la crianza cae principalmente en la madre, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, no solo pesa el trabajo físico y la carga mental, sino también la culpa de no querer ser la única responsable de esa crianza.

P. ¿En qué momento suele aparecer la culpa y por qué cuesta tanto sacudírsela?

R. La culpa siempre suele aparecer. Las madres lidiamos con ella porque vemos cómo se nos señala como las responsables de todo. Un ejemplo: imagínate un caso extremo en el que vamos a la ficha de un asesino en serie; siempre aparecen madres maltratadoras, ausentes o abusadoras, vamos, madres a las que se culpa de la crianza que han hecho. Nunca señalan a los padres, que pueden haber sido peores referentes y que, de hecho, muchas veces lo son. Llevado a la vida cotidiana, cada fallo de nuestra criatura es percibido por muchísimas mujeres con un sentimiento de culpa: de que podía haber hecho más, de que podíamos haber incidido más aquí o allá. Entonces, hay un sentimiento de culpa muy bestia en las madres a cada paso que dan sus criaturas.

P. ¿Quién culpa a las madres?

R. Obviamente, siempre se puede hacer más. Lo que pasa es que las mujeres, las madres, llegan hasta donde llegan. Y es la sociedad entera la que señala a la mujer como la responsable de esa educación y de la crianza de niños y niñas. Es cierto que hay una parte de autoexigencia por parte de las madres, pero esta autoexigencia está construida sobre una idea social de que somos las responsables de nuestras criaturas. Tenemos culpa, pero es una culpa que está construida sobre una idea social que existe y que está extendida entre toda la sociedad.

La independencia económica y la libertad, el feminismo, son determinantes a la hora de criar. South_agency (Getty Images)

P. ¿Por qué se sigue midiendo a las madres con un listón tan distinto al de los padres?

R. Porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal donde el machismo lo impregna absolutamente todo. Entonces, cuando eres madre, se te presuponen una serie de cosas y el estándar es muchísimo más alto que el del padre. Al padre con que de vez en cuando pasee al niño en el carrito por el parque o cambie algún pañal ya se le considera un padrazo, mientras que las madres tenemos que hacerlo absolutamente todo perfecto para que se nos reconozca de alguna manera. Por eso el listón es tan diferente, porque sigue habiendo una desigualdad bestial en cómo se percibe socialmente a una madre frente a cómo se percibe a un padre.

P. ¿Se puede hablar de maternidad sin hablar de feminismo?

R. Se puede, pero nos dejaríamos fuera lo único que puede salvar la sociedad de una maternidad abnegada y exclusiva, que sería la forma en la que la mayoría de las mujeres nos embarcamos ahora mismo en la maternidad. El feminismo nos ha enseñado que necesitamos corresponsabilidad, es decir, que los padres en aquellas familias en las que hay un padre tienen que responsabilizarse de la misma manera. Y otra cosa que nos ha enseñado el feminismo es que tiene que haber independencia económica para ser mujeres libres, para ser madres. Cuanto más capital social y económico hay, más ayuda también para la crianza. Porque si hay dinero, se pueden pagar guarderías, cuidadoras, a las personas que limpian la casa... Y esto libera mucho a las mujeres. Por lo que la independencia económica y la libertad, el feminismo, son determinantes a la hora de criar.

P. ¿Qué señales indican que una madre necesita ayuda aunque todo parezca ir bien?

R. El hecho de que una mujer sea la que esté ocupándose ella sola de la crianza y no tenga apoyos, aunque parezca que todo va bien, ya es un síntoma de que necesita ayuda, porque la maternidad tiene que ser algo compartido. Entonces, si su hijo tiene padre u otra madre, lo que sea, necesita que estos se ocupen también de la crianza. Hay madres que están ellas solas criando, y si están solas no están bien aunque parezca que sí. Para mí es un signo de alarma.

P. ¿Qué le exigiría hoy a las políticas públicas respecto a la maternidad y los cuidados?

R. Guarderías públicas para todas las criaturas y ayudas económicas para las familias, para que quienes no puedan pagarlas tengan ese apoyo y puedan cubrir todo lo que tiene que ver con lo que está fuera del hogar. Creo que las políticas públicas deben estar más coordinadas con la vida. Porque esto no es solo con la maternidad, es con la vida. Lo de conciliar es conciliar con la vida. Las empresas deberían tener bonificaciones por su flexibilidad laboral, por contar con horarios acordes a guarderías, centros educativos, colegios, etcétera. Y también habría que ampliar el permiso maternal y paternal para que sea igual y siga siendo intransferible. Yo creo que esto sería lo principal.

P. ¿Un mensaje para este Día de la Madre?

R. La madre que tienes a tu lado no necesita flores ni regalos; lo que necesita es corresponsabilidad. Así que si eres alguien que va a regalar, no regales. Cocina, organiza, recoge, responsabilízate de las hijas y de los hijos. Y no solo en el Día de la Madre, sino absolutamente todos los días. Que las personas que están alrededor de esa madre se responsabilicen. Es que hay que darle el espacio y el peso que merece al trabajo de limpieza y de cuidados. Porque, gracias a que hay mujeres que cuidan, hay hombres que pueden estar fuera del hogar ganando dinero y prestigio social. Esto es lo que tiene que cambiar. Los dos espacios se tienen que repartir de forma justa y equitativa. Los hombres tienen que entrar en la crianza y cuidar, y las mujeres tienen que poder salir a los espacios públicos sin sentirse culpables.

P. Y si solo pudiera decir una cosa a las madres, ¿qué sería?

R. Lo estás haciendo bien. Porque generalmente las madres lo están haciendo bien. Aquí el problema está en los padres. Creo que a las madres no hay que decirles lo que tienen que hacer, a menos que lo pregunten, y siempre entendiendo que, por norma general, hacen lo que pueden con lo que saben y con lo que tienen. Con lo cual, bastante hacen.