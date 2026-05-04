Estados Unidos movilizará a destructores, aviones y 15.000 soldados para guiar a barcos atrapados en Ormuz

Estados Unidos comenzará este mismo lunes una iniciativa para liberar a los barcos mercantes de países neutrales que han quedado atrapados en el estrecho de Ormuz a causa del bloqueo impuesto por Irán desde el comienzo de la guerra, según Donald Trump, que ha descrito esa operación como un “gesto humanitario”. El Mando Central, responsable de las fuerzas militares estadounidenses en el golfo Pérsico, ha declarado por su parte que la medida, denominada Project Freedom (“Proyecto Libertad”), busca defender la libertad de navegación en aguas internacionales.

En un mensaje en su red social, Truth, el mandatario ha precisado que la iniciativa por la que Estados Unidos guiará a esos barcos “neutrales e inocentes” para que puedan salir de las aguas restringidas beneficiará a “países de todo el mundo, casi todos los cuales no están implicados en la disputa actual en Oriente Próximo”. Los expertos calculan que cerca de un millar de buques mercantes, con un total de unos 20.000 tripulantes, se encuentran atrapados en esas aguas.

“Por el bien de Irán, Oriente Próximo y Estados Unidos hemos dicho a esos países que guiaremos sus buques para ponerlos a salvo fuera de esa vía marítima restringida, para que puedan continuar libremente con sus tareas. Repito: son buques de lugares del mundo que no están implicados de ninguna manera en lo que está ocurriendo en Oriente Próximo”, ha sostenido el mandatario, que no menciona ninguna nacionalidad precisa en su texto. Trump no ha ofrecido detalles precisos sobre la naturaleza de la operación, aunque ha advertido que Estados Unidos responderá “tajantemente” contra cualquier intento de impedir que se desarrolle sin problemas.

La iniciativa, insiste, trata de ayudar a los buques y a las tripulaciones “atrapadas” en el estrecho y que están empezando a agotar sus alimentos y otros productos básicos mientras esperan a que el conflicto, ya en su tercer mes, se solucione y se reanude la circulación por ese cuello de botella marítimo, por el que antes de la guerra circulaba el 20% del petróleo y gas mundiales.

La operación contará con componentes militares y diplomáticos, según ha apuntado el Mando Central en un comunicado. El Departamento de Estado y el Pentágono ya habían anunciado la semana pasada una iniciativa para formar una coalición que se coordinase e intercambiase información para reforzar la seguridad en el estrecho y reabrirlo. Francia y el Reino Unido también prevén liderar una misión multilateral para asegurar la libre circulación una vez las hostilidades hayan cesado por completo, aunque Trump se ha referido con desdén en más de una ocasión hacia esa iniciativa y la falta de ayuda, en su opinión, por parte de la OTAN. La iniciativa estadounidense, la Construcción de Libertad Marítima, “busca combinar la acción diplomática con la coordinación militar, que será fundamental durante el Proyecto Libertad”, explica el Mando.

El Pentágono aportará a la misión estadounidense de guiado de los barcos mercantes “destructores dotados con misiles guiados, más de un centenar de aviones desde aire y tierra, plataformas no tripuladas de multidominio y 15.000 soldados”, enumera el comunicado del Mando Central, distribuido por redes sociales. “Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y para la economía global mientras mantenemos el bloqueo naval” a los puertos iraníes, ha declarado el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central.

Pese al alto el fuego acordado entre los dos adversarios y que rige desde el 8 de abril, Irán mantiene su bloqueo del estrecho. Como represalia, y como intento de presionar a Teherán para que ceda y se siente a la mesa de negociaciones, Estados Unidos ha impuesto también su propio cierre al paso de los barcos que zarpen desde puertos iraníes.

Trump también indica en su mensaje de este domingo que sus representantes mantienen “negociaciones muy positivas” con Irán, y esas conversaciones “podrían llevar a algo muy positivo”. Su anuncio sobre la nueva operación para guiar a los barcos mercantes llega cuando Irán ha presentado una nueva propuesta de paz, la tercera y de catorce puntos, a través de los mediadores paquistaníes.

El presidente estadounidense había declarado el sábado que examinaría la propuesta pero probablemente la rechazase porque Teherán “aún no ha pagado un precio lo suficientemente alto”. Irán comunicó este domingo que había recibido la respuesta de Washington a su nuevo plan. A su llegada a Washington tras pasar el fin de semana en Florida, el mandatario no ha aportado más precisiones, y se ha limitado a apuntar que la situación “va muy bien”.