Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | EE UU se prepara para iniciar el bloqueo del estrecho de Ormuz a partir de las 16.00

El Mando Central del Ejército estadounidense asegura que permitirá el tránsito por el corredor a los buques que viajen entre puertos no iraníes | Pakistán sostiene que el diálogo entre Washington y Teherán continúa pese a un parón temporal | Trump: “No me importa si Irán regresa a la mesa de negociaciones. Si no regresan, me parece bien”

EE UU se prepara para iniciar su propio bloqueo del estrecho de Ormuz a partir de las diez de la mañana, hora de Washington, de este lunes (las 16.00 en España peninsular), según ha anunciado el Mando Central del Ejército. Los militares aseguran que permitirán el tránsito por el Estrecho a los buques que viajen entre puertos no iraníes. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el domingo a la Armada que bloquee de inmediato el corredor marítimo, clave para el mercado energético mundial, tras la suspensión de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, que ha dejado en el aire el frágil alto el fuego de dos semanas. El republicano ha señalado que no le importa “si Irán regresa o no” a la mesa de negociaciones. “Si no regresan, me parece bien”, ha dicho en declaraciones a la prensa. Pakistán, sin embargo, sostiene que las conversaciones avanzan en la “dirección correcta” pese a un estancamiento temporal por las diferencias en los últimos puntos de la negociación. “Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido”, aseguran fuentes del Gobierno paquistaní. Mientras, el petróleo se dispara un 7% y vuelve a rebasar los 100 dólares y las Bolsas se tiñen de rojo.

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