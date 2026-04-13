Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | EE UU se prepara para iniciar el bloqueo del estrecho de Ormuz a partir de las 16.00
El Mando Central del Ejército estadounidense asegura que permitirá el tránsito por el corredor a los buques que viajen entre puertos no iraníes | Pakistán sostiene que el diálogo entre Washington y Teherán continúa pese a un parón temporal | Trump: “No me importa si Irán regresa a la mesa de negociaciones. Si no regresan, me parece bien”
EE UU se prepara para iniciar su propio bloqueo del estrecho de Ormuz a partir de las diez de la mañana, hora de Washington, de este lunes (las 16.00 en España peninsular), según ha anunciado el Mando Central del Ejército. Los militares aseguran que permitirán el tránsito por el Estrecho a los buques que viajen entre puertos no iraníes. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el domingo a la Armada que bloquee de inmediato el corredor marítimo, clave para el mercado energético mundial, tras la suspensión de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, que ha dejado en el aire el frágil alto el fuego de dos semanas. El republicano ha señalado que no le importa “si Irán regresa o no” a la mesa de negociaciones. “Si no regresan, me parece bien”, ha dicho en declaraciones a la prensa. Pakistán, sin embargo, sostiene que las conversaciones avanzan en la “dirección correcta” pese a un estancamiento temporal por las diferencias en los últimos puntos de la negociación. “Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido”, aseguran fuentes del Gobierno paquistaní. Mientras, el petróleo se dispara un 7% y vuelve a rebasar los 100 dólares y las Bolsas se tiñen de rojo.
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El precio del gas se dispara un 8% tras el parón en las negociaciones
El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se dispara este lunes el 8,60 %, hasta los 47,66 euros el megavatio hora (MWh), después de que las negociaciones entre EE UU e Irán hayan finalizado sin acuerdo y el presidente Donald Trump haya anunciado el bloqueo del tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes por el estrecho de Ormuz a partir de las 16.00 hora española de este lunes.
El precio del gas ha llegado a situarse en la apertura en los 49, 52 euros, aunque después se ha estabilizado en los 47,66. Asimismo, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, avanza el 6,88 %, hasta los 101,74 dólares. (Efe)
Pakistán asegura que el diálogo entre EE UU e Irán continúa pese a un parón temporal
Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán avanzan en la “dirección correcta” pese a un estancamiento temporal por las diferencias en los últimos puntos de la negociación, aseguran este lunes fuentes del Gobierno paquistaní.
“Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido. Ambas partes han acordado la mayoría de los puntos presentados por cada lado y solo quedan uno o dos pendientes. El proceso avanza en la dirección correcta”, asegura la fuente bajo condición de anonimato. (Efe)
La historia del jesuita italiano Mateo Ricci, que en 1583 entendió en China que el Mediterráneo no era el centro del mundo y corrigió su mapa, le ha servido a Pedro Sánchez esta mañana en Pekín para hilvanar un discurso en la prestigiosa Universidad de Tshingua en defensa del multilateralismo con dos llamadas de atención a Xi Jinping: que China “se abra para que Europa no tenga que cerrarse” y que “haga más, exigiendo que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania”.
Israel causa cuatro muertos en nuevos ataques a Líbano
Al menos cuatro personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque del Ejército de Israel en la localidad de Marub, en el interior del distrito de Tiro(Líbano), según han anunciado este lunes las autoridades del país.
El ataque israelí sobre Marub, municipio ubicado en el noreste de la gobernación Sur de Líbano, ha sumado a ese balance los citados cuatro muertos, entre los que se encuentra una mujer, además de tres heridos, según ha informado el centro de operaciones de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública en un comunicado recogido por la agencia libanesa NNA. La ofensiva israelí en Líbano ha dejado ya 2.055 víctimas mortales, entre ellos 165 menores, y 6.588 heridos. (Europa Press)
“El Cairo escribe, Beirut publica y Bagdad lee”, reza un conocido proverbio árabe sobre los roles culturales que jugaron estas capitales en el pasado. Una grandeza venida a menos que convirtió a la Bagdad de mediados del siglo XIX en uno de los faros intelectuales de Oriente Próximo. El prestigioso mercado de libros de la capital iraquí se extiende hoy en el barrio de Al Mutanabbi, que toma prestado su nombre de uno de los mayores poetas árabes. Da la espalda al Tigris y ante él se abre un paseo lleno de librerías ambulantes, cafés concurridos por artistas e intelectuales, retratistas callejeros y bancos donde los ciudadanos se sientan a leer al sol. Basta caminar 200 metros para toparse con el emblemático Café Shabandar y volver de golpe a la realidad.
El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán traía como gran promesa el anhelado desbloqueo de Ormuz, el estrecho marítimo más crítico para los flujos mundiales de energía. Una esperanza que, en las últimas horas, ha pasado de vaporosa a alejarse cada vez más. Desde el miércoles, cuando comenzó la tregua ―con todas las comillas que se quieran poner: las bombas han seguido cayendo estos días en varios puntos de Oriente Próximo, especialmente en Líbano―, el volumen de cargueros ha caído incluso por debajo de la media de los días inmediatamente anteriores al acuerdo, con un flujo residual de petroleros y metaneros. Con el doble bloqueo anunciado este domingo por la Casa Blanca, las cosas pueden ponerse incluso peor: pasarán aún menos buques. O, directamente, ninguno.
Las Bolsas se tiñen de rojo tras el fracaso de las conversaciones entre EE UU e Irán
La fragilidad del alto el fuego en Oriente Próximo se agrava después de que las conversaciones del fin de semana entre EE UU e Irán no alcanzaran ningún consenso, y con Washington preparado ahora para bloquear el estrecho de Ormuz con el objetivo de presionar a Teherán. El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares el barril y las Bolsas se tiñen de rojo. Los índices asiáticos retroceden un 1% ante las caídas del 0,8% que marcan los futuros estadounidenses. El EuroStoxx 50 apunta a pérdidas del 1,4% en la apertura de la sesión en Europa.
Las preocupaciones de que el nuevo bloqueo de Ormuz interrumpa el flujo de energía a través de esta vía marítima clave empañan el ánimo de los mercados por el alto el fuego, ya que el aumento de los precios del petróleo amenazaba con lastrar el crecimiento económico.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este lunes 13 de abril.
La suspensión de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, tras 21 horas de conversaciones cara a cara el sábado en Islamabad (Pakistán), dejó el domingo en el aire el frágil alto el fuego de dos semanas alcanzado después de 40 días de conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó horas después a la Armada que bloquee de inmediato el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave para el mercado energético mundial. El Mando Central del Ejército de EE UU ha anunciado que el bloqueo entrará en vigor este lunes a las diez de la mañana, hora de Washington (ocho horas más en el estrecho de Ormuz).
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