Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Dos petroleros sancionados por EE UU atraviesan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo
Hezbolá pide al Gobierno de Líbano que cancele la reunión de este martes con Israel | Vance niega que las negociaciones con Irán hayan sido un fracaso total
Momentos clave
Dos petroleros sancionados por EE UU han logrado desplazarse este martes por el estrecho de Ormuz, pese al bloqueo impuesto por Washington desde la tarde de ayer lunes, según muestran datos de navegación recogidos por la agencia Reuters. Uno de ellos es un petrolero chino sancionado por Estados Unidos, el Rich Starry, según datos de LSEG, MarineTraffic y Kpler, sancionado por mantener relaciones comerciales con Irán. El otro petrolero que ha atravesado el corredor es el Murlikishan, según datos de LSEG, sancionado por haber transportado anteriormente petróleo ruso e iraní. Mientras, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha asegurado esta madrugada que las negociaciones con Teherán no fueron un fracaso total y ha insistido en que “han avanzado mucho” a la espera de que Irán acepte los puntos clave de sus peticiones. “No digo simplemente que las cosas hayan ido mal. También creo que algunas cosas han ido bien”, ha dicho Vance en una entrevista con la cadena Fox News. En Líbano, el jefe de la milicia chií libanesa Hezbolá, Naim Qassem, ha urgido al Gobierno a cancelar la reunión prevista este martes entre los embajadores libanés e israelí en Washington y ha tildado de inútiles las conversaciones para negociar una salida al conflicto.
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En Pekín, en el Gran Salón del Pueblo, el edificio reservado para los grandes eventos políticos en la capital china, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escuchado en boca de su homólogo chino Xi Jinping algunas de las expresiones más habituales en su discurso sobre el convulso orden internacional. “China y España son países de principios que actúan con rectitud moral, y ambos están dispuestos a situarse del lado correcto de la historia”, ha trasladado el presidente del gigante asiático a Sánchez, con quien ha mantenido una reunión de aproximadamente una hora y después ha compartido un banquete. El líder chino ha emplazado al presidente español a “rechazar el retorno del mundo a la ley de la selva” y a “defender conjuntamente un verdadero multilateralismo y salvaguardar la paz y el desarrollo en el mundo”. “Encontremos juntos formas de reforzar el sistema multilateral y el derecho internacional, que se está viendo socavado de manera recurrente y muy peligrosa cuando son más necesarios que nunca”, ha repuesto Sánchez.
La destrucción de infraestructuras estratégicas iraníes durante la guerra, el apagón de internet ―que ya supera las seis semanas―, las sanciones estadounidenses, la corrupción interna generalizada y el reciente anuncio de un bloqueo naval en Ormuz por parte de Estados Unidos dejan a la economía iraní al borde del colapso.
Detención de una manifestante durante las protestas en Nueva York por la venta de armas a Israel. / Olga Fedorova / EFE
Protestas en Nueva York contra la venta de armas a Israel
En esta imagen, agentes de policía de Nueva York detienen a una mujer en las protestas por la venta de armas de EE UU a Israel, el lunes.
Poco después de entrar en vigor el bloqueo estadounidense de Ormuz, a las 16.00 (hora en la España peninsular), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con “eliminar inmediatamente” los buques iraníes que lo desafíen. Su ejército no obstaculizará, sin embargo, a las embarcaciones que transiten por el Estrecho, lo que supone un paso atrás respecto a la amenaza de bloqueo total que el presidente profirió en la víspera. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari, ha calificado el bloqueo de “piratería” y ha amenazado con atacar los puertos de los aliados de Washington en el Golfo.
El Plan de Acción Integral Conjunto (o JCPOA por sus siglas en inglés) de 2015, el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales que Donald Trump abandonó en 2018, logró en sus tres años de vida plena garantizar lo que ni las amenazas, ni la guerra, ni tampoco la breve negociación de paz del sábado en Islamabad han conseguido ahora. Entonces, después de diez años de mediación europea, dos años de negociaciones y la rúbrica de ese pacto, Teherán abrió sus instalaciones nucleares a un estricto régimen de inspecciones internacionales, eliminó el 97% del uranio altamente enriquecido que tenía y se comprometió a no enriquecer ese mineral por encima del 3,75% (lo necesario para producir electricidad, pero no armas nucleares), a cambio del alivio de las sanciones internacionales.
Muere otro soldado israelí en el sur de Líbano, ya son 13 desde el inicio de la ofensiva
El ejército israelí ha anunciado este martes la muerte en combate en el sur de Líbano de un soldado, parte de una brigada de acorazados, lo que aumenta a 13 el número de uniformados fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva bélica.
Según un comunicado castrense, la víctima, de 30 años, ha sido identificada como Ayal Uriel Bianco y en el mismo suceso otro reservista resultó herido moderado y trasladado a un hospital.
Entre los 13 fallecidos, hay al menos uno que murió el pasado 4 de abril tras ser disparado por error por otro soldado israelí de madrugada en la localidad libanesa de Shebaa, según aclaró una fuente militar tras una investigación preliminar. (Efe)
Dos petroleros sancionados por EE UU atraviesan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo estadounidense
Dos petroleros sancionados por EE UU han logrado desplazarse por el estrecho de Ormuz, pese al bloqueo impuesto por Washington desde la tarde de ayer lunes, según muestran datos de navegación recogidos este martes por la agencia Reuters.
Uno de ellos es un petrolero chino sancionado por Estados Unidos, el Rich Starry, según datos de LSEG, MarineTraffic y Kpler. El petrolero y su propietario, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, fueron sancionados por Estados Unidos por mantener relaciones comerciales con Irán. Es un petrolero de medio alcance que transporta unos 250.000 barriles de metanol a bordo. Cargó la mercancía en su último puerto de escala, Hamriyah, en los Emiratos Árabes Unidos y en él viaja tripulación china.
El otro petrolero sancionado que ha atravesado el corredor es el Murlikishan, según datos de LSEG. Se espera que este petrolero de tamaño medio, que navega vacío, cargue fuelóleo en Irak el 16 de abril, según datos de Kpler. El buque, anteriormente conocido como MKA, ha transportado petróleo ruso e iraní. (Reuters)
Las Bolsas repuntan con el petróleo a la baja ante las esperanzas de una resolución entre EE UU e Irán
Las acciones repuntan con el petróleo en retroceso por debajo de los 100 dólares el barril de brent ante las esperanzas de una resolución del conflicto entre EE UU e Irán. El presidente Donald Trump dijo que continuaba dialogando con Teherán para “llegar a un acuerdo”, incluso después de bloquear los puertos iraníes tras el colapso de las conversaciones de paz durante el fin de semana. Algunas fuentes señalaron a Reuters que ambas partes han dejado la puerta abierta al diálogo y un funcionario estadounidense indicó que había avances para intentar llegar a un pacto. Las expectativas de un alivio de las tensiones en Oriente Próximo animan a los inversores.
Las Bolsas asiáticas siguieron la tendencia alcista de Wall Street. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, fuera de Japón, ganó un 1%, mientras que el Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur suman más del 2%. Los futuros del Nasdaq avanzan un 0,13%, mientras que los del S&P 500 se mantienen estables. El EuroStoxx 50 apunta a ganancias del 0,4% en la apertura de la sesión en Europa.
Rubio participará en conversaciones entre Israel y Líbano
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será parte de las conversaciones entre los embajadores de Israel y Líbano en Washington este martes, de acuerdo con medios locales.
Rubio se unirá a la reunión en la capital estadounidense, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado citado bajo anonimato en un reporte de la cadena ABC.
Este martes, tendrá lugar en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores de Líbano e Israel, el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.
Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbolá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano, por lo que Qassem consideró las conversaciones como una “humillación” y una medida en detrimento del Gobierno y el pueblo libanés. (Efe)
El brent cae más del 1% ante el optimismo sobre las negociaciones de paz
El barril de petróleo brent para entrega en junio cae este martes más del 1%, ante el optimismo del mercado por la posibilidad de que EE UU e Irán sigan negociando para alcanzar un acuerdo de paz, y aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.
A las 7.00, los contratos de futuros del brent, el crudo de referencia de Europa, cae el 1,49%, hasta los 97,88 dólares en el mercado de futuros de Londres.
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) baja el 2,35%, hasta los 96,75 dólares antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. (Efe)
Irán ofreció a EE UU suspender por cinco años su programa nuclear, según ‘The New York Times’
Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por cinco años, durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad, de acuerdo con The New York Times.
Según funcionarios iraníes y estadounidenses citados por el medio, Teherán planteó detener estas actividades por un periodo de hasta cinco años, en respuesta a la exigencia de Washington de una suspensión mucho más prolongada, de alrededor de dos décadas, una propuesta que fue rechazada por la parte estadounidense.
Además, Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país, pero ofreció como alternativa reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares.
No obstante los funcionarios, citados bajo anonimato por el rotativo, advierten que esta opción mantiene ciertos riesgos, ya que el material, aunque diluido, podría ser reprocesado en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para uso militar, lo que sigue siendo un punto de fricción clave entre ambas partes.
Mientras tanto, se detalló que existe sobre la mesa la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones presenciales, aunque por ahora no se ha concretado ningún plan, en medio de diferencias persistentes sobre los términos de un eventual acuerdo. (Efe)
Vance niega que las negociaciones con Irán hayan sido un fracaso total
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este lunes que las negociaciones con Irán no fueron un fracaso total e insistió en que “han avanzado mucho” a la espera de que Irán acepte los puntos clave de sus peticiones.
“No digo simplemente que las cosas hayan ido mal. También creo que algunas cosas han ido bien”, respondió Vance en una entrevista con la cadena Fox News sobre los resultados de su mediación en las negociaciones realizadas en Islamabad, la capital de Pakistán, el fin de semana. “La gran incógnita ahora es si los iraníes aceptarán o no los puntos clave que necesitamos para seguir adelante”, concluyó el vicemandatario.
Durante la misma intervención, Vance dijo que Irán mostró cierta flexibilidad, pero “no cedió lo suficiente”.
Respecto a la posibilidad de nuevas conversaciones, Vance indicó que la pregunta debería plantearse a los iraníes.
El vicepresidente reconoció la reapertura del estrecho de Ormuz como un punto clave para alcanzar un acuerdo, aunque decidió dejar recaer la responsabilidad de este hecho sobre Teherán, diciendo que está en sus manos “hacerlo realidad”.
Contra todo pronóstico, el vicepresidente fue elegido para liderar la delegación estadounidense que se reunió el sábado en Islamabad con autoridades iraníes, en un intento por hallar una salida a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Vance había sido uno de los miembros de la Administración más opuestos a la ofensiva, apelando al lema ‘Estados Unidos primero’ que Trump enarboló en campaña, prometiendo poner fin a las prolongadas guerras en el extranjero.
Tras el fiasco para abrir el estrecho, Trump ordenó a la Marina estadounidense bloquear también el paso para evitar el tránsito de buques iraníes o de sus aliados, un gesto que amenaza con agravar todavía más el conflicto. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este martes 14 de abril.
Seguimos pendientes de las conversaciones entre Irán y EE UU, suspendidas tras un encuentro celebrado durante el fin de semana en la capital de Pakistán, Islamabad. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha asegurado esta madrugada que las conversaciones no fueron un fracaso total e insistió en que “han avanzado mucho” a la espera de que Teherán acepte los puntos clave de sus peticiones.
En Líbano, el jefe de la milicia chií Hezbolá, Naim Qassem, ha urgido al Gobierno a cancelar la reunión prevista este martes entre los embajadores libanés e israelí en Washington para negociar una salida al conflicto, en el que el ejército israelí ha matado a casi 2.090 personas y ha ocupado gran parte del sur del país.
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