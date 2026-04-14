Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Dos petroleros sancionados por EE UU atraviesan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo

Un cartel que alude al bloqueo del estrecho de Ormuz, el lunes en Teherán.

Hezbolá pide al Gobierno de Líbano que cancele la reunión de este martes con Israel | Vance niega que las negociaciones con Irán hayan sido un fracaso total

Dos petroleros sancionados por EE UU han logrado desplazarse este martes por el estrecho de Ormuz, pese al bloqueo impuesto por Washington desde la tarde de ayer lunes, según muestran datos de navegación recogidos por la agencia Reuters. Uno de ellos es un petrolero chino sancionado por Estados Unidos, el Rich Starry, según datos de LSEG, MarineTraffic y Kpler, sancionado por mantener relaciones comerciales con Irán. El otro petrolero que ha atravesado el corredor es el Murlikishan, según datos de LSEG, sancionado por haber transportado anteriormente petróleo ruso e iraní. Mientras, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha asegurado esta madrugada que las negociaciones con Teherán no fueron un fracaso total y ha insistido en que “han avanzado mucho” a la espera de que Irán acepte los puntos clave de sus peticiones. “No digo simplemente que las cosas hayan ido mal. También creo que algunas cosas han ido bien”, ha dicho Vance en una entrevista con la cadena Fox News. En Líbano, el jefe de la milicia chií libanesa Hezbolá, Naim Qassem, ha urgido al Gobierno a cancelar la reunión prevista este martes entre los embajadores libanés e israelí en Washington y ha tildado de inútiles las conversaciones para negociar una salida al conflicto.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.