Britney Spears evita la cárcel al declararse culpable de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol

La estrella del pop, que fue arrestada en marzo y luego entró voluntariamente en un centro de rehabilitación, ha sido sentenciada a 12 meses de libertad condicional y a acudir al psicólogo y al psiquiatra

Exactamente dos meses después de ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol, este lunes, 4 de mayo, Britney Spears se ha declarado culpable de un delito menor por conducir bajo los efectos de drogas y alcohol. En este caso, ser culpable le supone una ventaja. Para la artista, dicha asunción de culpabilidad le evitará entrar en la cárcel.

La cantante, de 44 años, ha sido sentenciada a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que ya consta como tiempo cumplido, porque cuando fue detenida ya pasó unas horas en comisaría. El Tribunal Superior del Condado de Ventura —al norte de Los Ángeles, donde se produjo el suceso— también la obliga a verse con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes, según informan medios como NBC y People. La revista añade que además ha sido condenada a pagar una multa de 517 dólares (unos 440 euros, al cambio actual). Según Page Six, la artista deberá asistir a un curso de tres meses (y cumplir un total de 30 horas de clases) para conductores que han manejado bajo los efectos del alcohol.

Como el delito era menor, la artista no estaba obligada a acudir a la vista celebrada hoy. Y no lo ha hecho. Han sido sus abogados quienes han presentado la declaración de culpabilidad en su nombre durante la audiencia ante el comisionado del condado de Ventura, Matthew Nemerson.

No ha sido un mes sencillo para la cantante. Tras su detención en marzo, el pasado viernes se supo que la intérprete de Womanizer, de 44 años, había sido acusada formalmente por la Fiscalía del condado de Ventura de conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas. Además, a mediados de abril la cantante decidió, motu proprio, ingresar en una clínica de rehabilitación durante un par de semanas.

Michael Goldstein, abogado de Britney Spears, y el fiscal del condado de Ventura, Andrew Sullivant, en la vista sobre la cantante por conducir bajo los efectos del alcohol, el 4 de mayo de 2026. FREDERIC J. BROWN (via REUTERS)

El juez ha recordado al abogado defensor Michael Goldstein que, aunque la cantante solo es culpable de un delito menor del código de circulación, cualquier condena por conducir bajo los efectos de sustancias en los próximos 10 años contará como su segundo delito de este tipo, y por tanto sería más grave. “A través de su declaración de hoy, Britney ha aceptado la responsabilidad por su conducta”, ha explicado Goldstein en un comunicado dado a conocer por la NBC. “Ha tomado medidas significativas para implementar un cambio positivo que se refleja claramente en la decisión del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura de reducir el cargo en este caso. Britney aprecia esta discreción y también está agradecida por el gran apoyo que ha recibido”, añade la nota difundida por la cadena estadounidense.

El hecho de que Spears haya pasado por rehabilitación de manera voluntaria —centro del que salió hace unos días— también ha ayudado a mejorar la visión que el juez del caso tiene sobre ella. Como señaló el viernes la Fiscalía en un comunicado, cuando el acusado no tiene antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol ni su conducción ha causado un accidente o heridos, el magistrado suele ofrecerle declararse culpable de “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”, lo que ayudaría a rebajar la pena.

El fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko, ha hablado con la prensa después de la lectura de cargos y ha asegurado que si, de ahora en adelante, un agente del orden público detiene a Spears, la cantante tendrá que someterse a una prueba para detectar la presencia de alcohol o drogas. También que su vehículo puede ser registrado en busca de dichas sustancias y que no puede conducir “con ningún estupefaciente en su cuerpo”. “Uno de los componentes clave de la disposición de esta mañana fue garantizar que Spears continúe con su régimen de salud mental y abuso de sustancias. Apoyamos totalmente que lo haga”, ha añadido, según recoge Page Six.

Los últimos años no han sido fáciles para Britney Spears. Hace ya casi un lustro que logró librarse de la tutela de su padre, que controló su vida personal, profesional y financiera durante 13 años. En este tiempo, ha sufrido altibajos. Se casó y divorcio en apenas un año del bailarín Sam Asghari. Junto a él se quedó embarazada, apenas un mes antes de la boda, pero perdió al bebé que esperaba.

En este tiempo, la cantante ha lanzado un polémico libro de memorias donde desvelaba algunos de los capítulos más complejos de su juventud, desde cómo fue obligada a tomar litio a cómo su célebre expareja, Justin Timberlake, cortó con ella a través de mensajes de texto. Pero más allá de ello no ha publicado trabajos musicales, ni ha realizado conciertos o participado en actividades publicitarias o que le generen cualquier tipo de ingresos —aunque su situación financiera ha mejorado notablemente tras la venta de su catálogo musical el pasado febrero—. También ha tenido una relación intermitente con sus hijos, ya mayores de edad y nacidos de su unión con Kevin Federline, con los que parece que en las últimas semanas ha retomado su relación.