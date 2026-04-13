Britney Spears ingresa voluntariamente en un centro de rehabilitación

La cantante ha tomado la decisión cinco semanas después de ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. “Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para garantizar su bienestar y éxito”, asegura su representante

La cantante Britney Spears (Misisipi, 44 años) ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación el domingo 12 de abril, según informó la revista People. El entorno de la cantante lo considera un paso clave para su recuperación, ya que el ingreso se produce, además, cinco semanas después de ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Fuentes cercanas a la artista señalaron al medio estadounidense que la decisión de ingresar en un centro especializado responde a la necesidad de “dar un paso adelante” en su bienestar personal, tras un episodio que su propio equipo calificó de “completamente inexcusable”.

El arresto de la intérprete de éxitos como Baby One More Time o Toxic se produjo el pasado 4 de marzo, cuando agentes del condado de Ventura, en el sur de California, detectaron un comportamiento errático al volante. Tras someterse a varios controles para comprobar si estaba sobria, Spears fue detenida y puesta en libertad horas más tarde. La cantante deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo por esta detención, según señala The Hollywood Reporter.

El entorno de Spears también ha subrayado a People que la artista se mostró afectada y arrepentida por lo ocurrido, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en sus hijos —Sean Preston, de 20 años; y Jayden James, de 19, ambos fruto de su relación con Kevin Federline—. “Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”, señaló un representante de la artista en un comunicado difundido el domingo. “Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para garantizar su bienestar y éxito”, aclaró.

El arresto supuso un nuevo revés para Spears, cuya errática presencia en las redes sociales ha generado preocupación entre sus fans, tras el fin de su tutela paterna en 2021. En octubre de 2025, su exmarido, Federline —con quien estuvo casada entre 2004 y 2007—, expresó su profunda preocupación por la estrella del pop en sus memorias, You Thought You Knew, escribiendo que sentía que era “hora de dar la voz de alarma” sobre su comportamiento. “Se ha vuelto imposible seguir fingiendo que todo está bien. Desde mi punto de vista, el tiempo corre y nos acercamos al final. Si las cosas no cambian, algo malo va a suceder y mi mayor temor es que sean nuestros hijos quienes tengan que recoger los pedazos”, alertó.

Kevin Federline y Britney Spears en una fiesta en Hollywood en febrero de 2006. Chad Buchanan (Getty Image)

La cantante ya ingresó brevemente en rehabilitación en 2007, tras protagonizar varios incidentes públicos. Un año después, en enero de 2008, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos, fue hospitalizada brevemente en dos ocasiones en un centro de tratamientos de salud mental. El primer internamiento se produjo después de que Spears se encerrara en el cuarto de baño de Federline con Jayden, el hijo menor de la pareja, que por entonces tenía poco más de un año. El incidente contribuyó en parte a que, finalmente, se le concediera al padre la custodia exclusiva de los niños. La artista relató aquella noche en sus memorias de 2023, La mujer que soy, donde detalló que “no quería que nadie se llevara a su bebé”: “Me sentía desesperada por conservar a mis propios hijos unas horas más”.

En agosto de 2022, Spears publicó —y luego eliminó— un vídeo de 22 minutos en YouTube y Twitter en el que reflexionaba sobre el “trauma” de haber sido supuestamente obligada a trabajar y a pasar tiempo en un centro de salud mental bajo el yugo de su padre, Jamie Spears —que tuvo la tutela de la artista desde 2008 hasta septiembre de 2021—. También acusó a su madre, Lynne Spears, y a su hermana, Jamie Lynn Spears, de haber permitido los aspectos controladores de la tutela. “Estaba asustada, destrozada y comparto esto porque quiero que la gente sepa que solo soy humana”, aseguró.