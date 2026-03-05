Britney Spears, detenida por conducir borracha en California

La cantante, de 44 años, fue arrestada y sometida a controles de alcoholemia por la patrulla de carreteras sobre las nueve de la noche y liberada a las seis de la mañana

La vida se le complica a Britney Spears. La cantante, de 44 años, fue detenida el miércoles por la noche en el condado de Ventura (al noroeste de Los Ángeles) por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según los informes policiales, la intérprete de Toxic y Womanizer conducía por esa zona —la misma en la que reside, en la localidad de Thousand Oaks— cuando unos agentes la pararon, detuvieron y esposaron. La patrulla de carreteras de California la dio el alto alrededor de las nueve y media de la noche y pasó a disposición del sheriff alrededor de las tres de la madrugada, ya de este jueves, 5 de marzo. Fue liberada alrededor de las seis de la madrugada, según el medio TMZ, que ha dado la noticia en exclusiva y que poco después ha confirmado también la revista People.

Además, TMZ también ha informado de que, según múltiples fuentes cercanas a la cantante, esta fue trasladada a un hospital por la policía inmediatamente después de ser detenida. No estaba herida, sino que querían realizarle un análisis de sangre para determinar su nivel de alcohol. En California, el nivel máximo de alcohol en sangre para mayores de 21 años es del 0,08%; sin embargo, si la policía observa un comportamiento sospechoso con un nivel de alcohol menor en sangre, también puede detener al conductor. Por el momento no se han hecho públicos los resultados de Spears.

La cantante deberá acudir ante la corte para declarar sobre el incidente en dos meses, el próximo 4 de mayo. Por el momento, las autoridades del condado de Ventura no se han pronunciado sobre los cargos de la artista ni sobre cómo se produjo el suceso.

Spears lleva una racha complicada. En 2021, después de pasar 13 años controlada personal, profesional y financieramente por su padre, Jamie Spears, fue finalmente liberada de dicha tutela legal, gracias en parte a un fuerte movimiento público protagonizado por su multitudinaria base de fans llamado Free Britney (Liberad a Britney).

Durante los últimos años, ya en plena libertad, la artista se ha dejado ver en público, pero en contadas ocasiones. En este tiempo ha escrito un libro de memorias, en el que daba cuenta de cómo arrancó su carrera, de la relación con sus padres y su hermana —la actriz Jamie Lynn Spears— o sus noviazgos con artistas como Justin Timberlake. De él contó que la había obligado a abortar o que decidió acabar su relación a través de un mensaje de texto.

Además, en sus memorias —muy esperadas y publicadas en octubre de 2023— la considerada princesa del pop explicaba que la presión pública la obligó a empezar a tomar antidepresivos. También relató cómo arrancó la tutela por parte de su padre. “Sé que había estado actuando de manera salvaje, pero no había nada que justificara que me trataran como a una ladrona de bancos. Nada que justificara poner mi vida patas arriba”, aseguraba en el libro, titulado La mujer que soy (Plaza y Janés). “Demasiado enferma para elegir novio pero lo suficientemente sana para aparecer en televisión y para cantar ante miles de personas en distintas partes del mundo cada semana”, escribía. Según explicó, su padre la ingresó en una lujosa instalación en Beverly Hills que costaba 60.000 dólares al mes: “Me mantuvieron encerrada contra mi voluntad durante meses. No podía salir. No podía conducir. Me sacaban sangre cada semana. No podía darme un baño en privado. No podía cerrar la puerta de mi habitación”.

En esa época, Spears se divorció de su segundo marido y padre de sus dos hijos, el bailarín Kevin Federline. En sus propias memorias, publicadas en octubre del año pasado (llamadas You Thought You Knew), Federline aseguraba que el “comportamiento errático” de Spears estaba “avanzando rápidamente hacia algo irreversible”. “Resulta imposible seguir pretendiendo que todo va bien”, contaba el padre de Sean Preston, hoy de 20 años, y Jayden James, de 19. “Desde mi punto de vista, el tiempo se acaba y nos estamos acercando a la hora decisiva. Si las cosas no cambian, va a pasar algo malo, y lo que más me preocupa es que nuestros hijos se queden con los problemas”. Ella le contestó acusándole de manipulador: “La constante manipulación por parte de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora”.

Una de las últimas noticias sobre Spears se conoció hace apenas unos días, cuando se supo que había decidido vender todo su catálogo musical. La operación le habría hecho embolsarse alrededor de 200 millones de dólares, unos 170 millones de euros. La batalla legal contra su padre en pos de su liberación le costó a la artista un buen pedazo de sus finanzas, por lo que esta operación la ayudaría a recuperar parte del capital.