Justin Timberlake lleva a los tribunales su derecho a la intimidad: exige que no se difundan los vídeos de su detención borracho

La fina línea entre el derecho a la intimidad y el hecho de ser un personaje público, del que se difunde información al ser relevante, es siempre compleja, tanto que en ocasiones los tribunales han de tomar decisiones al respecto. Eso es lo que busca ahora Justin Timberlake. El cantante y actor ha exigido, y lo ha hecho ante un juez, que no se difundan los vídeos de su detención en verano de 2024, cuando la policía de un pueblo costero de Nueva York le arrestó por conducir borracho. Por el momento, parece que ha llegado a un acuerdo con la villa de Sag Harbor al respecto.

El lunes 2 de marzo, Timberlake, de 45 años, decidió interponer una petición ante la corte del condado de Suffolk —en Nueva York, al que pertenece la costera Sag Harbor donde ocurrieron los hechos— por la que exigía que la policía no hiciera públicas las imágenes de su arresto. Hay hasta ocho horas de vídeo de esos momentos, grabadas por los agentes que le detuvieron, que portaban cámaras; además, pasó un tiempo en las instalaciones policiales. El departamento de policía de la pequeña ciudad neoyorquina había recibido una petición —se desconoce por parte de quién— para hacer público dicho metraje, algo que se puede hacer por la llamada Ley de Libertad de Información (FOIL, por sus siglas en inglés).

Para sus letrados, la distribución de las imágenes descubriría “detalles íntimos, muy personales y sensibles respectivos a Timberlake y su familia”, entre ellos, “información de carácter médico, familiar o confidencial en algún modo que no es necesaria para informar al público sobre operaciones gubernamentales”. Pidieron que no se difundiera el vídeo, pero, ante la negativa de la policía, decidieron interponer la denuncia.

“El daño causado por la exposición pública —el estigma, el acoso, el daño a la reputación y la pérdida permanente de la privacidad— sería inmediato e irreparable", han dicho los representantes legales del artista. Los abogados también han pedido en esa demanda que no se distribuya el vídeo de Timberlake dentro de su coche, porque “la difusión pública de estas imágenes causaría un daño grave e irreparable a la reputación personal y profesional [de Timberlake], lo sometería al ridículo y al acoso públicos, y no serviría a ningún interés público legítimo”.

Así se puede leer en la misma, tal y como publica la prensa estadounidense, por la que han pedido un “procedimiento de emergencia” para frenar su lanzamiento, ya sea “por completo o en parte”. Además, quieren tener la oportunidad de revisar el metraje. Este martes, las autoridades de Sag Harbor ya han anunciado que, por el momento, retrasarán la salida a la luz pública de este metraje.

El retrato de Justin Timberlake tomado por el Departamento de Policía de Sag Harbor (Nueva York) tras ser detenido el 18 de junio de 2024. Handout (Sag Harbor Police Department via)

El incidente en el que todo se basa ocurrió la noche del 17 junio de 2024. Timberlake había salido a cenar con unos amigos en la elegante localidad al sudeste de Nueva York, en la zona conocida como los Hamptons, y, al regresar a su vehículo, pasada la medianoche, se saltó una señal de stop. La policía le dio el alto y le detuvo por conducir, supuestamente, bajo los efectos del alcohol; afirmaron que “no lograba mantenerse en su carril” puesto que iba “conduciendo su vehículo mientras estaba bebido”. Pasó la noche bajo custodia policial y salió libre a las nueve y media de la mañana del día siguiente.

En agosto, Timberlake compareció ante el tribunal por videollamada, ya que estaba inmerso en una gira. Se declaró no culpable de conducir ebrio, afirmó que había cooperado, y sus abogados afirmaron que no estaba borracho y que “la policía cometió errores”, pero a pesar de sus alegaciones el cantante perdió su licencia de conducir durante unos meses. Al final, en otra vista en septiembre se declaró culpable de un delito menor —también por conducir bajo los efectos del alcohol, pero en menor grado—, tuvo que pagar 500 dólares de multa y hacer servicios a la comunidad durante 25 horas. Reconoció su error y afirmó que debía haber pedido un taxi o que algún amigo le llevara. “Muchos de ustedes han cubierto mi trayectoria y gran parte de mi vida y, como sabrán, trato de mantenerme en un nivel [de exigencia] muy alto, y aquí no fue así”, afirmó, muy serio, ante la prensa concentrada a las puertas del tribunal.

Precisamente el hecho de estar en una gira le valió la condición de meme global. Cuando fue detenido por un joven agente en Sag Harbor, parece que este no reconoció a la estrella del pop, líder de la extinta banda N’Sync. Timberlake, en el momento de la detención, le dijo, supuestamente: “Esto va a arruinar la gira”. El agente respondió: “¿Qué gira?”, sin saber quién era su interlocutor. “¡La gira mundial!”, respondió él, en una respuesta que, junto a su retrato en comisaría, con el músico con los ojos rojos, se hicieron virales.