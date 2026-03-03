El Alavés anuncia a Quique Sánchez Flores como sustituto de Coudet

El Deportivo Alavés ha anunciado este martes la incorporación del técnico español Quique Sánchez Flores, de 61 años, hasta 2028 tras confirmarse el adiós del argentino Eduardo Coudet, que pone rumbo a River Plate. “Con una amplia y contrastada trayectoria en los banquillos, Quique Sánchez Flores cuenta con una sólida experiencia tanto en la Liga como en competiciones europeas. A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes históricos del fútbol español e internacional, consolidándose como un técnico de prestigio y carácter competitivo”, ha expliclado el Alavés en un comunicado.

El nuevo técnico babazorro ya conoce lo que es la Liga española tras dirigir al Valencia, al Atlético de Madrid, al Getafe, al Espanyol y al Sevilla. Quique Sánchez Flores cuenta con más de 350 partidos dirigidos en Primera División. Pero el entrenador madrileño también cuenta con la experiencia de entrenar en el extranjero. “A nivel internacional, también ha dirigido al Benfica, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier inglesa. Uno de los hitos más destacados de su carrera llegó en la temporada 2009/2010, cuando conquistó la Europa League al frente del Atlético de Madrid, además de la Supercopa de Europa ese mismo año”, detalla el comunicado del Alavés.

“El nuevo técnico albiazul se incorporará de manera inmediata al equipo para dirigir el próximo partido que enfrentará en Mestalla al Deportivo Alavés y al Valencia el domingo”, concluyó el conjunto vitoriano después del acuerdo de desvinculación con el Chacho Coudet. El argentino de 51 años se hizo cargo del banquillo del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y desde entonces había dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre la Liga y la Copa del Rey. En otro comunicado el Alavés agradeció a su ya exentrenador y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante esta etapa” y les deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales. Coudet también ha querido dirigirse a los aficionados babazorros tras su adiós. “Siento que es una oportunidad y espero que no se vea como una falta de respeto. Confío en el plantel y seguramente va a conseguir el objetivo”, ha expresado el argentino.