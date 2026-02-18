Siete partidos de sanción para Matías Almeyda por su expulsión en el Sevilla-Alavés

El Comité de Disciplina le castiga con tres choques por menospreciar al colegiado, dos por sus protestas, uno por no dirigirse al vestuario y otro por conducta inapropiada

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha castigado con siete partidos de sanción a Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, por su expulsión el pasado sábado en el duelo ante el Alavés, que desencadenó una serie de acontecimientos que el órgano rector ha castigado con dureza. Al argentino, que no dudó en encararse con el colegiado Iosu Galech hasta el punto de no querer irse al vestuario cuando fue expulsado, le han caído tres partidos por menospreciar al colegiado, dos por sus reiteradas protestas, uno por no dirigirse al vestuario cuando fue expulsado y otro por una conducta deportiva inapropiada.

La sanción, bastante importante, llega incluso después de las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos del Sevilla. En el club andaluz tienen la certeza de que los colegiados le han tomado la matrícula a su entrenador y que los árbitros estaban esperando una sanción tan dura como la que le ha correspondido a Matías Almeyda. El Sevilla pidió que se dejara sin efecto la expulsión por error material y sus consecuencias disciplinarias y que, en caso de no hacerlo, que se le impusiera la sanción mínima. Según el club, la conducta de Almeyda previa a su expulsión no puede considerarse dirigida al árbitro o sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración ante una ocasión manifiesta de gol, que no justifican la tarjeta roja. También adujo un error manifiesto en la identificación del destinatario de la expulsión, así como “efecto arrastre” del error material manifiesto, junto al arrepentimiento inmediato del entrenador.

Para el Comité, las alegaciones formuladas y las pruebas videográficas aportadas “no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral”, ni permiten “concluir, de manera concluyente e inequívoca, que concurra un error material manifiesto en la consignación de los hechos realizada por el colegiado”. El propio entrenador pidió disculpas por su comportamiento a la conclusión del choque, aunque también dejó en duda la veracidad del acta redactada por Galech.

“Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto árbitro”, expuso el colegiado en el acta.

El árbitro reseñó también que el técnico tuvo una actitud desafiante hacia él. “Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria”, concluyó.

Se trata de la segunda expulsión de Almeyda en esta temporada, puesto que ya fue expulsado en el duelo contra el Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado mes de diciembre. El Sevilla tiene la intención de presentar un recurso ante esta sanción a las instancias correspondientes. De momento, Almeyda no se sentará en el banquillo en la mitad de los partidos que le quedan al conjunto andaluz de aquí al final de temporada.