Buffett invierte en ‘The New York Times’ en sus últimos movimientos al frente de Berkshire Hathaway

El inversor apuesta por el diario neoyorkino, al que Trump ha tildado de enemigo del pueblo estadounidense y demandado por difamación. Se refuerza en Chevron y reduce su presencia en Apple y Amazon

Warren Buffett, el inversor de mayor influencia de las últimas décadas, se despide de la dirección de Berkshire Hathaway con un golpe de efecto: vuelve al sector de medios de comunicación con la compra de una pequeña participación en The New York Times, compañía editorial dueña del diario crítico con las políticas de Donald Trump y al que el presidente estadounidense ha demandado por difamación y reclama 15.000 millones de dólares.

Aunque el conocido como Oráculo de Omaha dejó a finales de año la dirección de Berkshire Hathaway tras 60 años como consejero delegado y dejó paso al vicepresidente de la compañía, Greg Abel, este martes se han conocido los últimos movimientos realizados por el conglomerado financiero bajo su tutela. Berkshire Hathaway ha adquirido un pequeño paquete de 5,07 millones de acciones del grupo editorial, que tenían un valor de mercado de 351,7 millones de dólares a cierre de 2025, según la información remitida al regulador del mercado estadounidense, la SEC por sus siglas en inglés.

Su desembarco en el grupo editorial supone la vuelta de Berkshire Hathaway al sector de medios de comunicación, del que salió en enero de 2020 con la venta de BH Media Group (BHMG), que incluía cabeceras como The Buffalo News por 140 millones de dólares. Poco antes, Buffett declaró que el modelo de negocio de la prensa iba a “desaparecer” y que si la gente compraba periódicos era por la publicidad: “Si buscabas trabajo, básicamente tenías un solo lugar donde buscar: la sección de clasificados”. “Si buscabas un apartamento para alquilar, esas páginas eran solo docenas y docenas de páginas. Eso ha desaparecido”, argumentó. Más allá del diario, The New York Times tiene otros negocios, como el juego online Wordle, que adquirió en 2022, o la plataforma de información deportiva The Athleticy, que suma más de 12 millones de suscriptores.

La relación entre el New York Times y Donald Trump ha sido siempre conflictiva. Durante su primera legislatura, el republicano llegó a calificar al diario de “enemigo del pueblo estadounidense”. A través de sus redes sociales aseguró que “los medios de noticias falsas New York Times, NBC, ABC, CBS o CNN no son mis enemigos, son enemigos del pueblo estadounidense”. Una opinión que no ha mejorado: en septiembre presentó contra el diario una querella de 15.000 millones por difamación y en noviembre llamó “fea” a una de sus periodistas.

Buffett también ha tenido tiranteces públicas con Trump aunque más veladas. En abril del año pasado hizo público un comunicado en el que desmentía que respaldara las medidas económicas impulsadas por el magnate. “Actualmente, circulan en las redes sociales (incluidos Twitter, Facebook y TikTok) informaciones sobre comentarios presuntamente realizados por Warren E. Buffett. Todas estas informaciones son falsas”, argumentó después de que Trump difundiera a través de sus redes uno de estos vídeos. El inversor, conocido por no hablar de política en las juntas de accionistas de Berkshire, llegó a referirse a los aranceles como “un acto de guerra”.

En mayo pasado, durante la celebración de la última junta de accionistas de Berkshire Hathaway en la que anunció su retirada, Buffett llegó a asegurar: “El comercio no debería ser un arma. Estados Unidos ha ganado. Quiero decir, nos hemos convertido en un país increíblemente importante, partiendo de la nada hace 250 años, no hay nada que se le pueda comparar”.

Más allá de su incursión en la prensa estadounidense, el conglomerado fundado por Buffett se ha reforzado en la petrolera Chevron, en la aseguradora Chubb y en la cadena de pizzerías Domino’s, según el formulario 13F. Se trata de un documento que todos los inversores institucionales con más de 100 millones de dólares en acciones de cotizadas estadounidenses deben revelar trimestralmente. Más notorias son sus desinversiones: en el cuarto trimestre de 2025 redujo su participación en Apple, Amazon y Bank of America. Berkshire Hathaway sigue teniendo al fabricante del iPhone como la mayor posición en cartera, con un paquete de 227,9 millones de acciones, frente a los 238,2 millones de títulos que tenía en el trimestre previo. El holding de participadas llegó a amasar en su momento 905 millones de acciones de Apple.

Sin cambios ha dejado su participación en Alphabet, matriz de Google, en la que entró en el tercer trimestre del año con una inversión de 17,85 millones de acciones de Alphabet valoradas en 5.585 millones de dólares a cierre del ejercicio. Tampoco ha realizado movimientos en dos de sus grandes valores preferidos: Coca-Cola y American Express. De igual forma, ha mantenido su intacta presencia en el grupo de alimentación Kraft-Heinz. La empresa recientemente había anunciado que ponía en suspenso la decisión de segregar sus marcas de comestibles, entre las que destacan Oscar Mayer y Kraft Singles que anunció el pasado mes de septiembre.