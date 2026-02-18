Las autoridades decomisan una avioneta con media tonelada de cocaína en Oaxaca

El Gabinete de Seguridad ha anunciado un nuevo decomiso de drogas, esta vez en el Estado de Oaxaca. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha publicado este miércoles en sus redes sociales que las autoridades han decomisado una avioneta con un cargamento de cocaína. “En el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles”, ha puntualizado el secretario.

En el operativo han participado agentes de fuerza aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Las dependencias que vigilan el espacio aéreo detectaron los vuelos clandestinos de la aeronave, que tenía una trayectoria no autorizada en el sureste de Tapachula, Chiapas. Las autoridades desplegaron sus propias aeronaves para verificar e identificar la máquina, a la que le siguieron el rastro hasta que aterrizó en Huamúchil, municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca. El municipio se encuentra cerca de la frontera con el Estado de Chiapas y a tan solo un kilómetro de Juchitán de Zaragoza, una ruta frecuentemente utilizada para el tráfico de drogas y migrantes en la que se han reportado varias desapariciones masivas en el último año.

Al llegar por tierra, encontraron la aeronave escondida entre árboles y palmeras. La máquina estaba camuflada con redes y hojas. En su interior, las autoridades encontraron los paquetes con la cocaína, presuntamente destinada para consumo interno en el país.

Además de la avioneta y los 534 paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilo cada uno, en el lugar había también dos camionetas. “Los vehículos, la aeronave y la droga quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y dará seguimiento a las indagatorias”, ha explicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado.

Esta incautación, en la que no se han reportado detenidos, se suma al decomiso que realizó la Marina hace menos de una semana. Los oficiales de vigilancia marítima requisaron 188 bultos de cocaína al oeste de la Isla Clarión, cerca de los límites de Colima, también en el Pacífico. El Gabinete de Seguridad calificó el golpe como “una afectación significativa a las estructuras financieras de la delincuencia organizada” y fue fruto del intercambio de información con la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur dentro de los esfuerzos bilaterales por frenar el tráfico de drogas.