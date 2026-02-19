El jefe del Comando Sur y el subsecretario de Defensa de Estados Unidos visitan Venezuela en “un día histórico”

La gira de altos funcionarios estadounidenses por Venezuela incluyó ahora al jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, el general Francis Donovan, y al subsecretario de Defensa, Joseph Humire. La encargada de Asuntos para Venezuela por parte de Estados Unidos, Laura Dogu, informó de la visita, ocurrida este miércoles, y la calificó como “otro día histórico” en el país.

“Se reunieron con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump y avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos”, escribió la diplomática en la red social X.

La reunión, que no había sido anunciada previamente, incluyó un encuentro con los miembros de la Fuerza Conjunta desplegados en la embajada estadounidense en Caracas, reabierta hace unas semanas tras siete años cerrada por la ruptura de relaciones diplomáticas durante la primera Administración de Donald Trump.

“Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el hemisferio occidental. El Comando Sur impulsará la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional, en colaboración con países socios, para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”, reseñó la cuenta institucional de la división militar. También reiteró que el foco del encuentro fue discutir el plan estadounidense para Venezuela, en particular la fase de estabilización.

Donovan pisa finalmente el territorio que entre agosto y enero mantuvo bajo vigilancia durante el despliegue militar en el Caribe, el mayor realizado por Estados Unidos en décadas. El militar llega a Venezuela apenas mes y medio después de la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, tras una serie de bombardeos en Caracas y zonas aledañas que dejaron 83 muertos y más de cien heridos.

Venezuela informó que Donovan se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con los ministros de Defensa, Vladimir Padrino, y de Interior, Diosdado Cabello, para acordar “una agenda de cooperación bilateral” en la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y la migración. “El encuentro ratifica que el camino diplomático debe ser el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional”, señaló el Gobierno en un mensaje en redes sociales.

Después de los ataques del 3 de enero, Washington inició una tutela directa del Gobierno que sucedió a Maduro. En visitas inéditas tras dos décadas de confrontación y discurso antiimperialista, el chavismo en el poder recibió al director de la CIA, John Ratcliffe, y hace apenas una semana al secretario de Energía, Chris Wright, quien pasó varios días en el país visitando campos petroleros.

Este miércoles, Rodríguez también recibió en Miraflores al primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani. Con ese país, Estados Unidos ha triangulado negociaciones con Venezuela en el pasado. Ahora Catar es clave para la transferencia de los fondos provenientes de la comercialización del petróleo venezolano, gestionados desde Washington. Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios desde la época de Hugo Chávez. Este esquema permite que el dinero pueda ser utilizado bajo supervisión estadounidense y evita que sea reclamado por acreedores.

Estados Unidos ha acelerado su plan para Venezuela, sintetizado en tres fases: estabilización, reconstrucción y transición. La palanca está puesta en las inversiones petroleras. Tras la intervención militar de principios de año, Washington mantiene la vigilancia sobre el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, de quien Trump ha dicho en varias ocasiones estar satisfecho por su nivel de correspondencia a las peticiones realizadas.

Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro, asumió el mando en una especie de tríada junto a su hermano, Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, y al dirigente más radical de la revolución bolivariana, Diosdado Cabello, con Vladimir Padrino como aliado. Tras los ataques estadounidenses, las capacidades de las Fuerzas Armadas venezolanas quedaron expuestas. Aun así, Padrino se mantiene al frente de Defensa, cargo que ocupa desde hace 12 años, el ministro más longevo del chavismo y pieza clave en la permanencia del poder político a través de la instrumentalización de los militares.