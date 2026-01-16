Delcy Rodríguez se reúne con el director de la CIA en Caracas

El cambio de mando en el chavismo, forzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propiciado una reunión inusual. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este jueves en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según reveló The New York Times. De acuerdo con fuentes del diario estadounidense, en el encuentro se abordaron “posibles oportunidades de colaboración económica” y se subrayó que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente para los narcotraficantes.

La visita del jefe de la agencia de inteligencia estadounidense coincidió con la presentación, por parte de Rodríguez, de la memoria de gestión del presidente Nicolás Maduro, detenido en Nueva York tras la intervención del ejército de Estados Unidos del pasado 3 de enero, ante la Asamblea Nacional y, casi al mismo tiempo, con la entrega por parte de la líder opositora María Corina Machado de su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump en la Casa Blanca.

Tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una intervención militar de fuerzas especiales de Estados Unidos, Trump ha afianzado su control sobre Venezuela, en particular sobre su producción petrolera. Su objetivo es ampliar la participación de más empresas estadounidenses como parte de un acuerdo con la nueva presidenta. Meses atrás, cuando un amplio despliegue militar amenazaba al chavismo desde el mar Caribe, sus líderes advertían de que, ante un ataque, “ni una sola gota de petróleo” saldría de Venezuela con destino a Estados Unidos.

Delcy Rodríguez en Caracas, el 14 de enero. Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS)

La CIA ha sido clave en la transferencia de poder en Venezuela. La decisión política de la Administración Trump de respaldar a Rodríguez en lugar de a Machado se basó en un análisis clasificado de la agencia, que alertaba sobre la inestabilidad que podría provocar la llegada de Machado a la presidencia en este momento, según han publicado medios estadounidenses. Los informes de inteligencia sostenían que la líder opositora, pese al importante respaldo popular obtenido en las elecciones de 2024, tendría dificultades para controlar el Gobierno y las Fuerzas Armadas tras casi tres décadas de revolución chavista.

La operación que condujo a la captura de Maduro y su esposa también estuvo precedida por meses de trabajo de la agencia. Trump autorizó operaciones encubiertas en Venezuela y, desde agosto, la CIA había desplegado discretamente un pequeño equipo para rastrear los patrones, ubicaciones y movimientos de Maduro, lo que facilitó la intervención a comienzos de este mes, según CNN. Así lograron identificar a un informante dentro del Gobierno que permitió seguir al líder chavista hasta su captura, en la madrugada del 3 de enero, en una de sus residencias en Fuerte Tiuna.

Durante años, la CIA fue el gran enemigo declarado del chavismo, que convirtió la lucha contra el intervencionismo estadounidense en una de sus principales banderas. Esa desconfianza llevó a Hugo Chávez, en 2005, a romper la cooperación antidroga con Estados Unidos y a expulsar a la DEA, bajo el argumento de que realizaba labores de espionaje contra su Gobierno. También reforzó los servicios de inteligencia con apoyo de Cuba. La seguridad de Maduro quedó en manos de agentes cubanos, que terminaron asesinados durante la intervención militar estadounidense. El alto mando que ahora dirige la revolución bolivariana ha dado un giro radical a esa postura.

John Ratcliffe, Donald Trump y Marco Rubio, en Florida, el 3 de enero. Molly Riley (AP)

La semana pasada se produjo la visita del encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John McNamara, la primera en siete años de relaciones diplomáticas rotas. El diplomático llegó con la misión de evaluar las condiciones para una eventual reapertura de la embajada. Este viernes, dos días después de la llamada entre Trump y Rodríguez y tras la visita de Ratcliffe, se reactivaron los vuelos con migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos. Un avión estadounidense partió de Phoenix con 199 retornados y aterrizó al mediodía en Maiquetía.

Durante 2025, pese a las tensiones, Venezuela y Estados Unidos mantuvieron dos vuelos semanales de repatriación, uno de los principales intereses de Trump. En total, se han concretado cerca de 100 vuelos con deportados; el último antes de esta reactivación había tenido lugar a principios de diciembre.