Dimite el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha presentado este miércoles su renuncia después de nueve años en el cargo. Junto con Saab, también ha dimitido el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Las cartas de renuncia llegaron por la tarde a la Asamblea Nacional, que rápidamente nombró sustitutos temporales y creó un comité para elegir el nombre de los definitivos. Los cambios son parte del remezón que provocó la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, a principios de enero pasado.

Las renuncias siguen a una reforma judicial ordenada por la presidenta, Delcy Rodríguez. Y tras la sanción de la ley de amnistía que ha puesto en evidencia que la justicia se usó para perseguir a miles de personas por motivos políticos. En una rápida votación se nombró a Larry Devoe como fiscal encargado. Es el actual secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos y forma parte del Programa de Convivencia Democrática y Paz. Es muy cercano a la presidenta y a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea. A Saab se le ha permitido jugar un tiempo extra y fue nombrado defensor del pueblo encargado.

Ambas decisiones no contaron con el voto de los opositores. Además, se designó a un grupo parlamentario que deberá iniciar el proceso de postulaciones para los dos cargos que deberán ser nombrados en un mes. La Constitución señala que a esta comisión deberían ser incorporados actores de la sociedad civil.

Saab había sido ratificado en 2024 por siete años más, luego de las elecciones presidenciales de ese año. Ejercía como fiscal desde 2017, cuando fue designado de forma irregular por la Asamblea Nacional Constituyente, el contrapoder que creó Nicolás Maduro para hacer frente a la oposición que entonces tenía la mayoría en el Parlamento.

A Saab le tocó cubrir la vacante de una de las grandes deserciones que vivía por entonces el chavismo, la de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que por años maniobró sin independencia en llave con Hugo Chávez y luego con Maduro, pero que en ese momento se apartó de las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo para bloquear al poder legislativo controlado por la oposición. Su deslinde la obligó a irse al exilio. Saab fue gobernador y diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ya había sido defensor del pueblo entre 2014 y 2017. Fue parte del movimiento que llevó a Chávez a la presidencia en 1998, luego de ser indultado por el golpe de Estado y las rebeliones militares de 1992.

Saab es uno de los más altos jerarcas del chavismo, señalado por víctimas y ONGs de ser ejecutor de la persecución de líderes opositores. Ordenó las capturas, por ejemplo, de Edmundo González y la dirigente María Corina Machado, a la que ha señalado de “prófuga” de la justicia. Durante su paso por el Ministerio Público, ha crecido el expediente por violaciones a los derechos humanos investigado por la Corte Penal Internacional. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, por su parte, ha sido denunciado por sus omisiones para la protección de los derechos de los venezolanos.

El proceso de amnistía ha revelado el papel que ha jugado el sistema de justicia en el sistema represivo. En menos de una semana, tras la aprobación de la ley de amnistía, se han concedido más de 3.000 libertades plenas a personas que tenían restricciones judiciales por casos políticos y se ha excarcelado a cerca de 200, elevando la cifra total a más de 600. La mayoría de las excarcelaciones fueron responsabilidad del Ministerio Público a cargo de Saab, mientras decenas de víctimas y abogados se han encontrado con trabas en los tribunales para introducir sus solicitudes de amnistía.