Las fuertes lluvias dejan al menos 22 muertos y más de 40 desaparecidos en el sureste de Brasil

La ciudad de Juiz de Fora registra el febrero más lluvioso de su historia y es el epicentro de la catástrofe, con 16 fallecidos y más de 400 desalojados

Las fuertes lluvias que desde hace horas afectan al sureste de Brasil dejaron este martes al menos 22 muertos y más de 40 desaparecidos en el estado de Minas Gerais. La ciudad más afectada es Juiz de Fora, donde ya se contabilizan 16 muertos, según el último balance de los bomberos recogido por la prensa local. En esta localidad cercana al estado de Río de Janeiro, encaramada sobre colinas y valles, se cuentan al menos 20 casas soterradas por deslizamientos de tierra. En la localidad de Ubá, a unos 100 kilómetros, se han confirmado otros seis fallecidos. Las cifras posiblemente irán en aumento en las próximas horas, dado que aún hay muchos desaparecidos y la situación continúa siendo caótica.

La lluvia empezó a tomar fuerza la tarde del lunes y no paró. Durante la madrugada, la alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomão, grabó un video que difundió por sus redes sociales decretando el estado de calamidad pública, para tener acceso más rápido a recursos y ayuda del Gobierno federal, avisando que la situación era “gravísima”. “Nos estamos multiplicando para socorrer a las personas y salvar vidas”, afirmó.

El río Paraibuna y sus afluentes se desbordaron y hay decenas de calles cortadas y buena parte de los barrios están inundados. Más que la fuerte concentración de lluvia en pocas horas el problema es que ha llovido sobre mojado. Este ha sido el mes de febrero más lluvioso en la historia de Juiz de Fora, con 584 litros acumulados, el doble de las precipitaciones habituales para este mes.

La zona cero de la tragedia es el barrio de Parque Burnier, donde según los bomberos hay al menos 17 desaparecidos, entre ellos cinco niños. Nueve personas fueron rescatadas con vida tras un deslizamiento de tierra que cubrió 12 casas en una misma calle.

Bomberos trabajan en las inundaciones de Juiz de Fora (Brasil): via REUTERS (via REUTERS)

Los daños materiales son enormes, y al menos 440 personas han tenido que dejar sus casas y han sido realojadas en escuelas. Todos los colegios de esta ciudad de casi 600.000 habitantes han suspendido sus clases este martes, el transporte público no funciona y la alcaldía ha determinado una jornada de trabajo remoto para sus funcionarios. En las tareas de rescate participan equipos de bomberos locales y unos 150 agentes de ciudades vecinas.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmó que visitará Juiz de Fora este mismo martes. “Minas está presente y hará todo lo que esté a su alcance para amenizar este sufrimiento”, dijo.

Vecinos de Juiz de Fora afectados por las inundaciones de este martes. via REUTERS (via REUTERS)

Las muertes provocadas por el temporal de lluvia son una tragedia que se repite cada verano en Brasil de forma casi rutinaria. Pocas horas antes de cebarse con Juiz de Fora, la lluvia descargó con fuerza en el área metropolitana de Rio de Janeiro: una señora de 85 años murió ahogada dentro de su casa en la ciudad de São João de Meriti y más de 600 vecinos tuvieron que dejar sus viviendas. En el vecino estado de São Paulo también murieron dos personas en la última semana y ya son 19 desde diciembre.