Al menos dos muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas, que el FBI investiga como posible atentado terrorista

Un hombre dispara desde su furgoneta contra los clientes de un local en Austin

Un hombre armado abrió fuego junto a la entrada de un bar en de Austin, la capital de Texas, esta pasada madrugada. Como consecuencia del tiroteo han muerto, al menos, dos personas y otras 14 están heridas de diversa gravedad. El FBI investiga si existe un “nexo potencial con el terrorismo” en el suceso.

El tiroteo se produjo sobre las dos de la mañana en el Buford’s Backyard Beer, un popular bar de una concurrida zona de locales nocturnos y clubes de música de Austin, muy cerca de la Universidad de Texas. Varios agentes de policía se trasladaron inmediatamente a la zona y abatieron al tirador después de que este disparara varias veces desde su todoterreno contra los clientes que estaban en la terraza del local y junto a las ventanas.

El sospechoso, cuya identidad aún no ha sido desvelada por la policía, tenía 53 años, era de origen senegalés y llevaba en Estados Unidos más de 15 años, según explicó la jefa de policía de Austin, Lisa Davis. El atacante condujo su todoterreno varias veces por delante del bar y dio varias vueltas a la manzana antes de empezar a disparar con una pistola desde la ventana de su camioneta contra los clientes.

“En un momento, encendió sus luces intermitentes, bajó la ventanilla y comenzó a usar una pistola, disparando desde las ventanillas de su coche, hiriendo a los clientes del bar que estaban en la terraza y que estaban frente al bar”, dijo Davis.

Después del primer tiroteo, el agresor estacionó su vehículo en la zona. Sacó un rifle y empezó a disparar contra los transeúntes mientras caminaba hacia un cruce cercano, donde fue abatido por los agentes de policía.

Los investigadores tratan de determinar si el tiroteo es un acto terrorista o fue perpetrado por un individuo con una enfermedad mental. Varios equipos del FBI se presentaron en la zona. La agencia federal investiga la hipótesis del terrorismo debido a los “indicios” encontrados en el pistolero y en su vehículo, según dijo Alex Doran, el agente interino a cargo de la oficina del FBI en San Antonio. “Obviamente, todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicadores en el sujeto y luego en su vehículo que indican un nexo potencial con el terrorismo”, añadió Doran. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación, añadió.

En lo que va del año ha habido al menos 56 tiroteos masivos en Estados Unidos (definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas reciben disparos, sin incluir al tirador), según Gun Violence Archive.

El presidente Donald Trump ha sido informado sobre el tiroteo de Austin, dijo la Casa Blanca el domingo.

El tiroteo se produjo unas horas después del ataque de Estados Unidos a Irán. Los reponsables de Seguridad Nacional han expresado su preocupación por las tensiones surgidas a raíz del ataque. Aunque las autoridades no han referido ningún vinculo entre el bombardeo de Teherán y el tiroteo de Austin, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aludió a ambos en una declaración publicada en redes sociales.

“A cualquiera que piense en usar el conflicto actual en el Medio Oriente para amenazar a los tejanos o nuestra infraestructura crítica, entienda esto claramente: Texas responderá con una fuerza decisiva y abrumadora para proteger nuestro estado”, escribió.

Este martes se producen las primeras elecciones primarias en Texas para decidir los candidatos que concurrirán en las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre. El clima político está muy polarizado.

El gobernador de Texas aseguró que el sábado tras conocer el bombardeo a Irán ordenó al Departamento Militar de Texas activar patrullas para proteger la infraestructura, incluyendo instalaciones energéticas y puertos, según The New York Times. Tras el tiroteo, indicó que ordenó al Departamento de Seguridad Pública que aumentara las patrullas en el centro de Austin. “Este acto de violencia no nos definirá ni quebrantará la determinación de los tejanos”, afirmó.

En los últimos cinco años se han producido al menos otros dos tiroteos de gran repercusión en el distrito de ocio de la Sexta Calle de Austin, incluyendo uno en el verano de 2021 que dejó 14 heridos. En lo que va de año ya se cuentan cinco tiroteos en la capital de Texas.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los paramédicos. “Definitivamente salvaron vidas”, dijo.