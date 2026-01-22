Al menos tres muertos en un tiroteo en Australia en pleno debate sobre el control de armas

El atacante sigue a la fuga y armado. Las primeras pesquisas apuntan a un posible caso de violencia machista. El suceso ocurre en Nueva Gales del Sur, el mismo estado en el que hace un mes tuvo lugar un atentado en la playa de Bondi

Tres personas murieron a tiros en un ataque en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, según informó la policía el jueves. Los medios locales informaron de que el pistolero seguía a la fuga y que se podría tratar de un incidente relacionado con la violencia machista. La policía indicó que se estaba llevando a cabo un operativo en la localidad de Lake Cargelligo, a unos 611 kilómetros (379 millas) al oeste de Sídney, e instó a los residentes a permanecer en sus casas.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras los informes de un tiroteo a última hora de la tarde. Dos mujeres y un hombre murieron, y otro hombre fue trasladado al hospital en estado grave pero estable, informó la policía. “Se está llevando a cabo un operativo policial en Lake Cargelligo”, declaró la policía en un comunicado en redes sociales.

“Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas”. El periódico Sydney Morning Herald informó de que el incidente fue un presunto ataque de violencia machista y que se creía que un hombre armado se había atrincherado en la ciudad con un arma larga.

El lago Cargelligo se encuentra en la región centro-oeste de Nueva Gales del Sur y tiene una población de aproximadamente 1.100 habitantes, según el censo de 2021. El tiroteo se produce un mes después de que dos hombres armados abrieran fuego en un evento en Bondi Beach para celebrar la festividad judía de Hanukkah, matando a 15 personas en el peor tiroteo masivo ocurrido en Australia en décadas.

Australia aprobó el martes nuevas leyes para permitir la recompra nacional de armas y endurecer los controles de antecedentes para las licencias de armas de fuego en respuesta al tiroteo. Nueva Gales del Sur, que tiene la mayor cantidad de armas de cualquier estado del país, también aprobó leyes para limitar la posesión de armas a cuatro y exigir la membresía en un club de armas para los titulares de licencias.