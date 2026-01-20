Australia da el primer paso para endurecer la posesión de armas tras el atentado antisemita de la playa de Bondi

Homenaje a las víctimas del tiroteo de Sídney, en la playa de Bondi, el pasado 16 de diciembre.

La Cámara baja del Parlamento aprueba la reforma impulsada por el Ejecutivo después del tiroteo en Sídney que causó 15 muertos

La Cámara de Representantes de Australia ha aprobado este martes la reforma legislativa para endurecer los requisitos para la posesión de armas de fuego a raíz del ataque terrorista contra la comunidad judía en la playa de Bondi, en Sídney, que causó el 14 de diciembre 16 fallecidos, incluido uno de los asaltantes.

El proyecto de ley, que pasará ahora al Senado, que podría votarlo esta misma noche, ha sido aprobado con 96 votos a favor y 45 en contra, a pesar de la oposición de los legisladores conservadores. El Gobierno laborista confía en sacarlo adelante gracias al respaldo del Partido Verde.

El pasado 24 de diciembre, el Parlamento de Nueva Gales del Sur aprobó una ley sobre terrorismo y otros delitos que endurece los requisitos para poseer armas de fuego y refuerza los poderes de la policía en ese Estado, el más poblado de Australia. La reforma aprobada este martes en la Cámara de Representantes es, sin embargo, estatal y se aplicará en todo el territorio del país austral.

“Los trágicos sucesos de Bondi exigen una respuesta integral del Gobierno (...) Debemos hacer todo lo posible para contrarrestar tanto la motivación como el método”, ha declarado durante la sesión el ministro de Interior, Tony Burke.

Entre las medidas que recoge la reforma legal figuran la aceleración del Registro Nacional de Armas, un mayor uso de inteligencia para la concesión de licencias, la posible limitación del número de armas por persona y la revisión de los tipos de armas permitidas. También incluye un programa nacional de recompra de armas, similar al que se implementó tras la masacre de 1996 en Port Arthur, en la isla de Tasmania, donde murieron 35 personas.

El pasado 14 de diciembre dos presuntos perpetradores, un padre y un hijo, dispararon contra cientos de personas que participaban en la celebración de la festividad judía de Jánuca, organizada en Bondi por la comunidad judía, en un atentado vinculado por las autoridades con la ideología del Estado Islámico.

Uno de los dos asaltantes —el padre, abatido durante el tiroteo— contaba con licencia de armas desde hacía una década y al menos seis armas registradas, pese a que la agencia de inteligencia australiana había investigado al otro atacante —el hijo— al relacionarlo con la ideología de esa organización terrorista. Este segundo atacante sobrevivió, está en prisión y ha sido acusado de 59 cargos por terrorismo y asesinato

En Australia hay más de 4,1 millones de armas de fuego, incluidas más de 1,1 millones en Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, según datos oficiales del Gobierno de Camberra.

El Parlamento de Australia, que retomó el lunes sus sesiones de manera anticipada a petición del Ejecutivo, también abordó este martes otras reformas impulsadas tras el atentado en Bondi, incluida una ley destinada a combatir el discurso de odio.